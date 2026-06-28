Kane, Hırvatistan’a karşı 4-2 kazanılan maçta iki gol atarak turnuvaya başladı; ancak İngiltere kaptanı, Gana ile oynanan 0-0 biten maçta hayal kırıklığı yarattı. Sadece 19 top dokunuşuyla, bir turnuva maçında kişisel en düşük rakamını kaydetti. Bellingham, bu performansa ilişkin olarak, “Maça ne kadar dahil olursa olsun, ondan şüphe duymuyoruz” dedi. “O fark yaratıyor ve bugün de yine bunu yaptı.”

Kane’i İngiltere’nin en iyi milli futbolcusu ilan eden Real Madrid’in orta saha oyuncusu, onu 1966’da İngiltere’nin bugüne kadarki tek Dünya Kupası şampiyonluğunda yer alan tüm kahramanların, örneğin dönemin kaptanı Bobby Moore veya forvet Bobby Charlton’ın bile önüne koydu. 82 golle Kane, uzun süredir İngiltere'nin tartışmasız en golcü oyuncusu; onu Wayne Rooney (53), Charlton (49) ve Lineker (48) takip ediyor.

Panama’ya karşı alınan galibiyetle İngiltere, grup birincisi olarak son 16 turuna yükseldi. Çarşamba günü bu turda, muhtemelen Senegal olacak bir grup üçüncüsüyle karşılaşacak. Turnuvanın sonunda, iki kez kaybedilen Avrupa Şampiyonası finali (2021 ve 2024) sonrasında Kane’in milli takımla kazandığı ilk büyük şampiyonluk olması bekleniyor.