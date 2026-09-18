TARİHE GEÇTİ! Harry Kane, Bayern Münih formasıyla sadece 98 maçta 100 gole ulaşarak Bundesliga rekorunu kırdı ve bunu başaran en hızlı oyuncu oldu

Kane, Bayern Münih formasıyla çıktığı sadece 98 maçta bu inanılmaz kilometre taşına ulaşarak Bundesliga'da 100 gole en hızlı ulaşan oyuncu oldu. Bitiriciliğiyle öne çıkan golcü, Union Berlin karşısındaki baskın performansta 100 gol barajına ulaşırken neden dünya futbolunun en elit forvetlerinden biri olarak görüldüğünü bir kez daha gösterdi.

Bu sayıya 100 maçın altında ulaşarak, 1970'lerde Köln formasıyla aynı sayıya ulaşmak için 129 maça ihtiyaç duyan Dieter Müller'e ait önceki rekoru kırdı.

Rekoru getiren an, Allianz Arena'da Kane'in 39. dakikada net bir penaltıyı gole çevirmesiyle geldi. Penaltı, Michael Olise ceza sahası içinde düşürülünce verildi ve bu da İngiltere kaptanının topun başına geçip adını rekorlar kitaplarına yazdırmasına olanak sağladı.