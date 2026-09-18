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TARİHE GEÇTİ! Harry Kane, Bayern Münih formasıyla sadece 98 maçta 100 gole ulaşarak Bundesliga rekorunu kırdı ve bunu başaran en hızlı oyuncu oldu
Almanya'da 100 gole en hızlı ulaşan oyuncu
Kane, Bayern Münih formasıyla çıktığı sadece 98 maçta bu inanılmaz kilometre taşına ulaşarak Bundesliga'da 100 gole en hızlı ulaşan oyuncu oldu. Bitiriciliğiyle öne çıkan golcü, Union Berlin karşısındaki baskın performansta 100 gol barajına ulaşırken neden dünya futbolunun en elit forvetlerinden biri olarak görüldüğünü bir kez daha gösterdi.
Bu sayıya 100 maçın altında ulaşarak, 1970'lerde Köln formasıyla aynı sayıya ulaşmak için 129 maça ihtiyaç duyan Dieter Müller'e ait önceki rekoru kırdı.
Rekoru getiren an, Allianz Arena'da Kane'in 39. dakikada net bir penaltıyı gole çevirmesiyle geldi. Penaltı, Michael Olise ceza sahası içinde düşürülünce verildi ve bu da İngiltere kaptanının topun başına geçip adını rekorlar kitaplarına yazdırmasına olanak sağladı.
Eşsiz gol verimliliği
Kane'in 100 gole ulaşmasının arkasındaki istatistikler tek kelimeyle şaşırtıcı. 2023 yazında Tottenham Hotspur'dan yüksek profilli transferinin ardından 33 yaşındaki oyuncu, Bundesliga'da her 78,5 dakikada bir gol ortalaması yakaladı. Bu verimlilik oranı, organizasyon tarihinde sahne almış en büyük isimlerden bazılarını geride bırakıyor.
Karşılaştırma yapmak gerekirse, Manchester City'nin Erling Haaland'ı Borussia Dortmund'da geçirdiği dönemde her 87 dakikada bir gol ortalaması yakalarken, Robert Lewandowski ve Gerd Müller gibi efsane isimler ise sırasıyla 100 ve 105 dakikalık ortalamalar kaydetti.
Kane'in Bayern'deki dikkat çekici golcülük performansı sürüyor
Kane'in sezonlara yayılan istikrarı, Bayern'in son dönemdeki yurt içi hakimiyetinin temel taşı oldu. Kane, Bundesliga'daki ilk sezonunda 36 gol attı; 2024-25'te 26 gol kaydetti ve geçen sezon buna 35 gol daha ekledi.
Kulüp, son başarısından o kadar memnun kaldı ki resmi sosyal medya hesapları bu olayı kutlamak için yalnızca "𝟏𝟎𝟎 𝐁𝐮𝐧𝐝𝐞𝐬𝐥𝐢𝐠𝐚 𝐠𝐨𝐚𝐥𝐬." paylaşımını yaptı. Kulüpte çıktığı toplam 154 maçta 151 gole ulaşan Kane, mevcut sözleşme dönemi çok ilerlemeden Alman devindeki gol sayısını 200'e çıkarma yolunda ilerliyor.
- Getty Images Sport
Kırılan rekorların izi
Bundesliga’daki bu son kilometre taşı, Kane’in Münih’e taşındığından bu yana kırdığı birçok rekordan yalnızca biri. Daha önce de 21. yüzyılda Avrupa’nın beş büyük liginde tek bir kulüp adına 100 gole en hızlı ulaşan oyuncu olmuş, bu rakama yalnızca 104 resmi maçta erişmişti. Bunu yaparken, Cristiano Ronaldo’nun Real Madrid’de ve Erling Haaland’ın Manchester City’de bu sayıya ulaşmak için ihtiyaç duyduğu 105 maçı geride bıraktı.
Kulüp düzeyindeki başarılarının ötesinde Kane, uluslararası sahnede de örnek olarak öne çıkmayı sürdürüyor. 2026 Dünya Kupası sırasında milli takım gol sayısını yakın zamanda 70’e çıkaran Kane, hâlâ İngiltere tarihinin en golcü oyuncusu konumunda. Yurt içi kupa dolabı da nihayet dolmaya başlıyor; zira Bayern Münih’in 2024-25 ve 2025-26 sezonlarında üst üste lig şampiyonlukları kazanmasına yardımcı olurken merkezi bir rol oynadı.
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