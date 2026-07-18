İngiltere ile oynanan çılgın üçüncülük maçında 4-6 yenilgiye uğrayan Fransa'da Mbappé, turnuvadaki dokuzuncu ve onuncu gollerini, ayrıca Dünya Kupası'ndaki 21. ve 22. gollerini attı. Pazar günü Arjantin formasıyla İspanya'ya karşı şampiyonluk mücadelesine çıkacak olan Messi, bu turnuvada sekiz, Dünya Kupası finallerinde ise 21 gol kaydetti.
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Tarihe geçecek daha fazla gol! Kylian Mbappé, iki sıralamada da Lionel Messi’yi geride bıraktı
Mbappe, maçın hemen ardından verdiği röportajda tebrikleri reddetti. 27 yaşındaki oyuncu, “Leo yarın kesinlikle gol atacak” dedi. Fransa, İngiltere karşısında devre arasında 0-4 gerideyken, Mbappe tek başına geri dönüşü başlattı.
1-4 ve 3-4'ü kendisi attı, aradaki 2-4'ü ise oyuna sonradan giren Bradley Barcola'ya asist yaparak hazırladı. Maçın sonunda ise Bukayo Saka ve Jude Bellingham'ın attığı gollerle İngiltere galibiyeti garantiledi.
- Getty/GOAL
Kylian Mbappé, Gerd Müller'in rekoruna ulaştı
Mbappe, turnuvada attığı on golle 21. yüzyılda bir Dünya Kupası finallerinde en fazla gol atan oyuncu oldu. Daha önce Gerd Müller, 1970 Meksika Dünya Kupası’nda Almanya milli takımı adına on gol atmıştı.
Ancak Müller bunu sadece altı maçta başarmıştı; Mbappé ise sekiz maça ihtiyaç duydu.
Real Madrid’in yıldız forveti, FC Bayern Münih’ten Michael Olise ile birlikte, ayrıntılı veri kaydı tutulmaya başlandığından beri (1966’dan beri) bir başka rekor daha kırdı: Olise, Mbappé’nin attığı on golün beşine doğrudan asist yaptı. Daha önce iki oyuncu arasında böylesine başarılı bir işbirliği görülmemişti.
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