Tarihe geçecek daha fazla gol! Kylian Mbappé, iki sıralamada da Lionel Messi’yi geride bıraktı

Mbappe, turnuvada attığı on golle 21. yüzyılda bir Dünya Kupası finallerinde en fazla gol atan oyuncu oldu. Daha önce Gerd Müller, 1970 Meksika Dünya Kupası’nda Almanya milli takımı adına on gol atmıştı.

Ancak Müller bunu sadece altı maçta başarmıştı; Mbappé ise sekiz maça ihtiyaç duydu.

Real Madrid’in yıldız forveti, FC Bayern Münih’ten Michael Olise ile birlikte, ayrıntılı veri kaydı tutulmaya başlandığından beri (1966’dan beri) bir başka rekor daha kırdı: Olise, Mbappé’nin attığı on golün beşine doğrudan asist yaptı. Daha önce iki oyuncu arasında böylesine başarılı bir işbirliği görülmemişti.