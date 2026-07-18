Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
kylian mbappe frankreich englandgetty

Çeviri:

Tarihe geçecek daha fazla gol! Kylian Mbappé, iki sıralamada da Lionel Messi’yi geride bıraktı

Dünya Kupası
Fransa - İngiltere
Fransa
İngiltere

Miami’deki çılgın maçta attığı iki golle Fransa’nın süperstarı, turnuvanın gol krallığı sıralamasında birinci sıraya yükseldi ve aynı zamanda tarihi tüm zamanların en iyi golcüleri listesinin zirvesine çıktı. Lionel Messi de onu takip edebilir.

İngiltere ile oynanan çılgın üçüncülük maçında 4-6 yenilgiye uğrayan Fransa'da Mbappé, turnuvadaki dokuzuncu ve onuncu gollerini, ayrıca Dünya Kupası'ndaki 21. ve 22. gollerini attı. Pazar günü Arjantin formasıyla İspanya'ya karşı şampiyonluk mücadelesine çıkacak olan Messi, bu turnuvada sekiz, Dünya Kupası finallerinde ise 21 gol kaydetti.

  • Mbappe, maçın hemen ardından verdiği röportajda tebrikleri reddetti. 27 yaşındaki oyuncu, “Leo yarın kesinlikle gol atacak” dedi. Fransa, İngiltere karşısında devre arasında 0-4 gerideyken, Mbappe tek başına geri dönüşü başlattı.

    1-4 ve 3-4'ü kendisi attı, aradaki 2-4'ü ise oyuna sonradan giren Bradley Barcola'ya asist yaparak hazırladı. Maçın sonunda ise Bukayo Saka ve Jude Bellingham'ın attığı gollerle İngiltere galibiyeti garantiledi.

    • Reklam
  • Lionel Messi Kylian Mbappe World CupGetty/GOAL

    Kylian Mbappé, Gerd Müller'in rekoruna ulaştı

    Mbappe, turnuvada attığı on golle 21. yüzyılda bir Dünya Kupası finallerinde en fazla gol atan oyuncu oldu. Daha önce Gerd Müller, 1970 Meksika Dünya Kupası’nda Almanya milli takımı adına on gol atmıştı.

    Ancak Müller bunu sadece altı maçta başarmıştı; Mbappé ise sekiz maça ihtiyaç duydu.

    Real Madrid’in yıldız forveti, FC Bayern Münih’ten Michael Olise ile birlikte, ayrıntılı veri kaydı tutulmaya başlandığından beri (1966’dan beri) bir başka rekor daha kırdı: Olise, Mbappé’nin attığı on golün beşine doğrudan asist yaptı. Daha önce iki oyuncu arasında böylesine başarılı bir işbirliği görülmemişti.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin