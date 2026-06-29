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Tarihe geçecek bir Dünya Kupası Altın Ayakkabı yarışı: Lionel Messi, Kylian Mbappé ve Erling Haaland neden tarihin akışını değiştiriyor – ve bu durum Ballon d'Or ödülünü nasıl etkileyebilir?

Dünya Kupası
Arjantin
Fransa
FEATURES
Analysis
L. Messi
K. Mbappe
H. Kane
C. Ronaldo
Vinicius Junior
E. Haaland
F. Balogun
Brezilya
Norveç
ABD

Altın Ayakkabı ödülü her zaman takımın başarısına yol açmayabilir, ancak bu yaz bu bireysel ödül için yapılacak yarış, son zamanların en heyecan verici yarışlarından biri olabilir

Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası’nın 3. maç gününde Ürdün karşısında ilk 11’de yer almadı. Ama elbette yine de oynayacağı bir rol vardı. Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni’nin onu oyuna sokmak için hiçbir nedeni yoktu. Elbette o anda Arjantin, iki gollük üstünlüğünü bir gole indirmişti. Belki de Albiceleste oyuncularının zihninde bir parça şüphe oluşmaya başlamıştı. Yine de bu, Messi’ye ihtiyaç duyulan bir maç değildi.

Ama Messi oynamak istiyordu. Ya da en azından öyle oynadı. Yedek kulübesinden oyuna girip geçirdiği 20 dakikadan fazla süren etkileyici süre içinde Arjantinli oyuncu maçın gidişatını değiştirdi. O sahaya çıktığında atmosfer değişti, maçın havası farklı bir hal aldı. Ve tabii ki o an da vardı. Yazeed Abulaila, 80. dakikada Messi’nin serbest vuruşunu kurtarmalı mıydı? Belki de. Top ona biraz yakındı. Çok fazla hareket etmesine gerek yoktu.

Yine de top onun yanından hızla geçti. Ve işte böylece Arjantin, grup aşamasını kusursuz tamamladı. Messi ayrıca Altın Ayakkabı yarışında kendine çok az da olsa bir nefes alma alanı yarattı. Altın Ayakkabı ödülleri genel olarak tuhaf şeylerdir. Çoğu zaman, en çok gol atan oyuncu Dünya Kupası’nı kazanamaz. Aslında, son üç Dünya Kupası şampiyonu takımda, turnuvada en çok gol atan oyuncu yer almamıştı. Goller her zaman takımın başarısıyla eşdeğer değildir.

Ancak günümüzde hem bireysel başarıların hem de takım zaferlerinin eşit derecede önemli olduğu bir sporda, goller her zamankinden daha fazla önem kazanıyor. Goller iyi birer ölçüt ve Dünya Kupaları’nda bireysel mükemmelliğin bir göstergesidir. Bu tür turnuvalara başarısızlıklarla gelinmez. Ve 2026 turnuvasında gerçek bir rekabet yaşanacak gibi görünüyor: Messi, Mbappé ve Haaland; hepsi farklı bir şeyin peşinde, hepsi golleri birer mesaj haline getiriyor. Bundan hoşlanmamak için bir neden var mı?

Dünya Kupaları her zaman bu tür bireysel hikayelere yer vermiştir.

  • James Rodriguez 2014 World CupGetty

    Anlarla ilgili bir ödül

    2014 Dünya Kupası harika bir şölen oldu. Birkaç olağanüstü golün de yer aldığı büyüleyici maçlarla doluydu ve Almanya hak ettiği şekilde şampiyon oldu. Bu anlamda, başarılı bir turnuva oldu.

    Ancak bu turnuva belki de her zaman tek bir anla anılacaktır. Kolombiya'nın Uruguay ile oynadığı eleme turu maçının ilk yarısında, top James Rodriguez'in önüne geldi. En kolay hareket, topu ileriye sürmek, bir pas bulmak ya da topu kontrol etmek olurdu. Bunun yerine, hücum orta saha oyuncusu topu göğsüne kaldırdı, sol ayağına düşmesini bekledi ve 25 yard mesafeden topu üst köşeye gönderdi. Bu gol o yıl Puskás Ödülü’nü kazandı ve Dünya Kupası tarihinin en güzel gollerinden biri olarak kalmaya devam ediyor.

    Aslında bu turnuvalar tam da budur: anların bir koleksiyonu. Futbolseverler arasında yaşı gösteren en iyi göstergelerden biri, sadece hatırladığınız ilk Dünya Kupası değil, daha doğrusu hatırladığınız ilk Dünya Kupası golüdür. Bir nesil için bu anı, 2014 yılı ve James’in vole golü olacak. O Dünya Kupası’nda beş gol daha atmış ve Altın Ayakkabı ödülünü kazanmıştı. O an sayesinde, oturnuva onun turnuvası olmuştu. Altın Ayakkabı ödülü ise tüm bunların bir araya gelmiş haliydi. Bu, aslında bireysel ilhamın birikimini ödüllendiren bireysel bir onurdur.

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  • Kylian Mbappe France 2022Getty Images

    Dünya Kupası’nı kazanıyor mu?

    Ancak bunun takım başarısının bir göstergesi olup olmadığı tartışmaya açık bir konudur. Ronaldo’nun 2002’de Altın Ayakkabı ödülünü kazandığı turnuvadan bu yana, Dünya Kupası’nı kazanan hiçbir takımda turnuvanın en golcü oyuncusu yer almadı. Mbappé bu ödülü 2022’de kazandı. Kane 2018'de bu ödülü kazandı. Rodriguez 2014'te ödülü aldı. Thomas Müller 2010'da kazandı. Miroslav Klose 2006'da gol kralı oldu. Hiçbiri o yıl kupayı kaldıramadı. Son dönemdeki kazananlara bakıldığında, takımın başarısı üzerindeki etkileri biraz karışık bir tablo ortaya çıkıyor.

    Mbappé, 2022'de bu ödülü kazandı; istatistikleri, final maçında attığı hat-trick sayesinde yükseldi. O gün Arjantin daha iyi bir takımdı, ancak o maçta, salt hücum açısından Mbappé'den daha fazlasını beklemek zordu. Harry Kane, 2018'de ödülü kazandı; bu başarısını büyük ölçüde grup aşamasında Panama'ya karşı attığı üç gol sayesinde elde etti. Ancak o turnuvanın acı gerçeği, Kane'in kritik anlarda sönük kalması ve İngiltere'nin yarı finalde Hırvatistan'a haklı bir şekilde yenilmesiydi. Rodriguez'in liderliğindeki Kolombiya, canlı bir sürpriz adaydı, ancak çeyrek finalde elendi. Thomas Müller 2010'da ödülü kazandı, ancak Almanya yarı finalde turnuvanın son şampiyonu İspanya'ya yenildi.

    Sadece 2002'de, Ronaldo'nun kariyerini sona erdirecek bir dizi sakatlığın ardından Brezilya'yı Dünya Kupası'na taşıdığı o ünlü sezon, bireysel gol performansı takım başarısına yol açtı. Bu, belki de gelmiş geçmiş en eksiksiz Dünya Kupası performansıydı: sekiz gol, bunlardan ikisi finalde, bir tanesi de yarı finalde galibiyet golüydü. Sonunda bu, ona Ballon d'Or'u kazandırmaya yetti.



  • Erling Haaland(C)Getty Images

    Bir takım sporu – ama pek çok güçlü rakip var

    Gerçek şu ki, o zamandan beri futbol çok daha fazla bir takım sporuna dönüşmüştür. En başarılı takımlar genellikle yıldızlarla dolu olanlar değil, en dengeli olanlardır. Arjantin etkili bir takımdır çünkü Messi’nin hücum becerilerini ön plana çıkaran bir sistem kurarak onun savunma konusundaki eksikliklerini telafi eder ve topu olmadığı zamanlardaki zayıflıklarını giderir.

    İspanya, topu elindeyken mükemmel bir oyun sergiliyor ve topu kaybettiğinde de iyi bir yapı sergiliyor. Fransa’nın taktiklerini tanımlamak ise, itiraf etmek gerekirse, daha zor. Ancak çalışkan orta saha oyuncuları ve disiplinli bekleri, forvetlerinin parlamasına olanak tanıyor. Ousmane Dembélé’nin çalışma temposu da milli takım forması giydiğinde daha belirgin hale geliyor.

    Yine de futbol, kendine özgü bir noktada bulunuyor. Bu, bir nevi dönemler arası bir çatışma. Messi ve Cristiano Ronaldo, şüphesiz son Dünya Kupalarını oynuyorlar. Yeni nesil süperstarlar da kariyerlerinin zirvesindeler. Şu anda, bu turnuvayı kazanma şansı olan yedi üst düzey forvet var: Messi, Mbappé, Erling Haaland, Dembélé, Vinicius Jr, Harry Kane ve Ronaldo. Bunlardan herhangi birinin şampiyon olması sürpriz olmaz.

  • Messi-Mbappe(C)Getty Images

    Messi mi, Mbappé mi?

    Messi altı golle gol krallığı yarışında başı çekiyor ve bu maçta da yine favori olarak görülüyor. Arjantinli yıldız son günlerde oyuna daha az dahil oluyor ve bacaklarının artık biraz güçsüzleşmeye başladığı açıkça görülüyor (39 yaşında). Ancak Cezayir’e karşı üç, Avusturya’ya karşı iki gol attı ve Ürdün karşısında da bir gol daha ekledi – hem de tüm bunları olağanüstü bir kolaylıkla başardı.

    Önümüzdeki birkaç potansiyel rakip – tüm saygımla söylüyorum – Messi’nin sihrine karşı aynı derecede savunmasız görünüyor. Yeşil Burun Adaları, turnuvanın sürprizi oldu ve İspanya’yı gol atamadan tuttu. Ancak Arjantin, o maçta açık ara favori olacak. Eğer kazanırlarsa, bir sonraki rakip Avustralya ya da Mısır olacak. Grubun aynı kadranda Gana, Kolombiya, İsviçre ve Cezayir yer alıyor. Bunlar gol açısından verimli karşılaşmalar olacak. Messi, bu turnuvanın başlarında Dünya Kupası kariyer gol rekorunu kırdı. Çeyrek finallere gelmeden çift haneli rakamlara ulaşabilir.

    Bir de Mbappé var; Dünya Kupası’nda Messi’nin en büyük rakibi haline gelen isim. Bu turnuvada iki kez karşı karşıya geldiler. İlk karşılaşmayı, 2018’deki son 16 turunda Mbappé kazandı (Mbappé, dünyaya adını duyurduğu o maçta iki gol attı). Messi ise 2022 finalinde ikinci raundu kazandı (Mbappé üç gol atmış olsa da).

    Fransız oyuncu henüz en iyi formuna ulaşamadı; Fransa’nın ilk iki maçında dört gol atıp iki asist yaptığı düşünülürse bunu kabul etmek biraz absürt gelebilir. Ancak yine de biraz gevşek görünüyor. Fransa henüz tam anlamıyla akıcı bir oyun sergilemiyor. Hareketler tam olarak oturmuş değil, takım kimyası hâlâ oluşma aşamasında. Yine de İsveç, uygun bir av gibi görünüyor. Üstelik Mbappé’nin büyük maçlardaki havası, ciddi bir mücadele sergilemek için yeterli olmalı.

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    Diğer adaylar

    Bir de diğer oyuncular var; hiçbiri göz ardı edilmemeli. Kane, yarışta erken bir aşamada yerini sağlamlaştırmış gibi görünüyordu. İngiltere’nin ilk maçında iki gol attı (ilk golünü atmak için kaçırdığı penaltıyı tekrar atmak zorunda kalmasına rağmen). Ancak bunu, ikinci maçta altın değerinde bir fırsatı üst direğin üzerine göndererek takip etti. Üçüncü maçta tekrar fileleri havalandırdı, ancak onu gerçek bir aday haline getirecek türden gol pozisyonlarına henüz giremedi. Haaland ilk iki maçında dört gol attı ve ardından Norveç'in grup aşamasındaki son maçında dinlendirildi.

    Vinicius Jr. da ciddi bir tehdit olarak görülmelidir. Selecao’nun turnuvada ilerleyebilmesi için onun sahneye çıkması gerekecek ve eski büyük turnuvalara kıyasla daha etkili bir performans sergiliyor (üç maçta attığı dört gol, 2024 Copa America’daki en iyi performansı olan iki golü ikiye katladı). Bir de Ronaldo var. Portekiz’deki rolü kafa karıştırıcı. Artık pas vermeye ya da gerçek anlamda bir takım oyuncusu olmaya pek ilgi duymuyor gibi görünüyor. Böylesine dünya çapında bir oyuncunun futbol anlayışında bu kadar bencil hale geldiğini en son ne zaman gördüğümüzü hatırlamak gerçekten zor. Eleme turlarındaki performansı oldukça içler acısı. Ancak sahada olduğunda, gol atmak için her zaman doğru pozisyonda bulunuyor. Ve 41 yaşında bile hâlâ ölümcül olabilir.

    Sürpriz adaylara da değinelim. Folarin Balogun, ABD formasıyla muhteşem bir performans sergiliyor. Bosna-Hersek karşısında vereceği performans, onu adaylar arasına sokacaktır. Oradan sonra ne olacağı kim bilir? Brian Brobbey ise Hollanda formasıyla adeta gol yağdırıyor. O da göz ardı edilemez.

  • KYLIAN MBAPPE FRANCEGetty Images

    Ballon d'Or etkisi ve bundan sonra ne olacak?

    Ancak bazı adaylar için Altın Ayakkabı ödülü biraz daha fazla anlam ifade edecek. Kane, Ballon d'Or için en güçlü adaylardan biri olarak görülmeli, ancak Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'nde başarısız olması aleyhine bir faktör olacak. Mbappé, La Liga'nın en golcü oyuncusuydu, ancak Real Madrid'in kupa kazanamaması onun şansını zedeleyecek. Ousmane Dembélé'nin forma giydiği PSG, kazanabileceği her şeyi kazandı; ancak Dembélé, bu ödülü üst üste ikinci kez kazanmak için bireysel olarak yeterince katkı sağladı mı? Ve tabii ki bir de Messi var. MLS, tarihsel olarak Ballon d'Or kazananlarının adını duyurduğu bir lig olarak görülmemiştir. Altın Ayakkabı ödülünü kazanması ve Dünya Kupası'ndaki başarısı, ligdeki prestij eksikliğine rağmen adını adaylar arasına sokabilir mi?

    Yine de belki de tüm bunların en ilgi çekici yanı, bunların takdir edilebilmesi, keyifle izlenebilmesi ve hakkında konuşulabilmesidir. Altın Ayakkabı ödülü her zaman takım başarısını göstermez. Ancak anların oldukça ikna edici bir ölçütü olarak işlev görür. Ve Dünya Kupalarında değer verdiğimiz şey anlarsa, neden futbolun en iyilerinin kıyasıya mücadelesini takdirmeyelim? Mbappé, Haaland, Messi, Ronaldo, Vinicius, Kane; bunlar mutlak elitler ve hepsi Dünya Kupası’nda ülkeleri adına istikrarlı bir şekilde gol atıyor.

    İşte bunlar, futbolseverlerin hayalini kurduğu şeylerdir. Bu yaz altı oyuncunun hepsi de turnuvayı kazanamaz. Sonuçta, hiçbiri kazanamadı. Ancak bu yıl Altın Ayakkabı ödülünü kazanmak için gereken performansı sergileyebilirlerse, 2026'da kesinlikle hatırlanacak pek çok an yaşanacaktır.