Tarihe geçecek bir Dünya Kupası Altın Ayakkabı yarışı: Lionel Messi, Kylian Mbappé ve Erling Haaland neden tarihin akışını değiştiriyor – ve bu durum Ballon d'Or ödülünü nasıl etkileyebilir?

Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası’nın 3. maç gününde Ürdün karşısında ilk 11’de yer almadı. Ama elbette yine de oynayacağı bir rol vardı. Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni’nin onu oyuna sokmak için hiçbir nedeni yoktu. Elbette o anda Arjantin, iki gollük üstünlüğünü bir gole indirmişti. Belki de Albiceleste oyuncularının zihninde bir parça şüphe oluşmaya başlamıştı. Yine de bu, Messi’ye ihtiyaç duyulan bir maç değildi.

Ama Messi oynamak istiyordu. Ya da en azından öyle oynadı. Yedek kulübesinden oyuna girip geçirdiği 20 dakikadan fazla süren etkileyici süre içinde Arjantinli oyuncu maçın gidişatını değiştirdi. O sahaya çıktığında atmosfer değişti, maçın havası farklı bir hal aldı. Ve tabii ki o an da vardı. Yazeed Abulaila, 80. dakikada Messi’nin serbest vuruşunu kurtarmalı mıydı? Belki de. Top ona biraz yakındı. Çok fazla hareket etmesine gerek yoktu.

Yine de top onun yanından hızla geçti. Ve işte böylece Arjantin, grup aşamasını kusursuz tamamladı. Messi ayrıca Altın Ayakkabı yarışında kendine çok az da olsa bir nefes alma alanı yarattı. Altın Ayakkabı ödülleri genel olarak tuhaf şeylerdir. Çoğu zaman, en çok gol atan oyuncu Dünya Kupası’nı kazanamaz. Aslında, son üç Dünya Kupası şampiyonu takımda, turnuvada en çok gol atan oyuncu yer almamıştı. Goller her zaman takımın başarısıyla eşdeğer değildir.

Ancak günümüzde hem bireysel başarıların hem de takım zaferlerinin eşit derecede önemli olduğu bir sporda, goller her zamankinden daha fazla önem kazanıyor. Goller iyi birer ölçüt ve Dünya Kupaları’nda bireysel mükemmelliğin bir göstergesidir. Bu tür turnuvalara başarısızlıklarla gelinmez. Ve 2026 turnuvasında gerçek bir rekabet yaşanacak gibi görünüyor: Messi, Mbappé ve Haaland; hepsi farklı bir şeyin peşinde, hepsi golleri birer mesaj haline getiriyor. Bundan hoşlanmamak için bir neden var mı?

Dünya Kupaları her zaman bu tür bireysel hikayelere yer vermiştir.