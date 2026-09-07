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'Tarihe çokça geçtim' - Real Madrid yıldızı Kylian Mbappe, Dünya Kupası Altın Ayakkabı zaferinin ardından Ballon d'Or'u hedefliyor
Mbappe için tarihi bir yaz
Mbappe, yüksek beklentilerden hiçbir zaman kaçınan biri olmadı ve Madrid'in hücum oyuncusu şimdi de kariyerindeki ilk Ballon d'Or'u kazanma ihtimali etrafındaki heyecana yaslanıyor. Fransız yıldızın özgüveni, yazın düzenlenen turnuvadaki dudak uçuklatan istatistikleriyle destekleniyor. Fransa turnuvayı dördüncü sırada tamamlamasına rağmen Mbappe, 10 golle Gol Krallığı ödülünü kazandı ve bu organizasyondaki kariyer toplamını 22'ye çıkardı. Bu başarı, onu resmen Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu yaptı ve kamuoyunun gözündeki konumunu önemli ölçüde güçlendirdi.
Mbappe, "Elbette bu yaz spordaki en önemli turnuvada çok fazla tarihe geçecek başarı elde ettim ama göreceğiz. Bunun için iyi bir yıl olduğu hissine sahibim, ancak önümüzde hâlâ uzun bir zaman var ve insanlar dünyanın en iyi oyuncusunun kim olduğunu düşünüyorlarsa ona oy vermekte özgür" dedi.
- Getty Images Sport
Futbolun en büyük onuru için Bernabeu baskısı
27 yaşındaki futbolcu, Santiago Bernabeu'daki mevcut ortamının, şimdiye kadar bir türlü kazanamadığı kupayı sonunda elde etmesi için mükemmel bir zemin sunduğuna inanıyor. Kulübü ile bireysel başarı arasındaki bağın, taraftarların kendisine sürekli hatırlattığı bir şey olduğunu da belirtti.
"Bence dünyanın en iyi kulübü olan Real Madrid'de oynadığınızda, insanlar doğal olarak sizi bu tür bir ödülle, takım ödülleriyle, bireysel ödüllerle bağdaştırıyor." Ardından, uluslararası arenadaki son performanslarının ardından kamuoyundaki algının nasıl değiştiğini detaylandırarak şunları ekledi: "Sokakta beni gördüklerinde birçok kişi benimle Ballon d'Or hakkında konuşuyor, birçok kişi benden olası bir Ballon d'Or kazananı olarak söz ediyor..."
Mourinho'nun taktik tartışmasına değinmek
Gol üretimindeki yüksek verimine rağmen, Madrid'in sezona başlangıcı eleştirilerle karşılandı. Bazı analistler, Mbappe ile Vinicius Junior'ın aynı hücum hattında görev yapması nedeniyle Mourinho'nun takımının dengesiz göründüğünü öne sürerken, PSG'de Ousmane Dembele'nin ya da Barcelona'da Raphinha'nın ortaya koyduğu çalışma temposuyla kıyaslandığında bunun Mbappe açısından olumsuz bir tablo yarattığını belirtti.
"Gelişmemiz gerekiyor," diye kabul etti Mbappe. "Ama aptalı oynayıp size, (Dembele ve Raphinha'dan) daha fazla gol attığımı ve onların benim gibi olmak için daha fazla gol atması gerektiğini söyleyebilirdim. Herkes farklıdır ama ben işleri akıllıca yapmak ve elbette gelişmem gerektiğini ve bunun gibi şeyleri söylemek istiyorum, ancak kıyaslamaları sevmiyorum çünkü başkalarının yapmadığı birçok şeyi yaptığımı düşünüyorum."
- Getty Images
Bireysel istatistiklerden ziyade kupaların peşinde
Kişisel başarılarına yönelik yoğun ilgiye rağmen Mbappe, öncelikli hedefinin kupaları yeniden Madrid'e getirmek olduğunu vurgulamakta gecikmedi. Jose Mourinho'nun yönetimindeki takım, iç sahadaki sezona biraz dengesiz bir başlangıç yapmasının ardından dengesini bulmaya çalışıyor.
Gol atmakla kazanmak arasında bir seçim yapmak zorunda olduğu fikrini reddetti, ancak öncelikleri konusunda kararlı olmaya devam ediyor. "Bu, kupa kazanmak anlamına gelecekse sadece 30 gol atmaya memnuniyetle razı olurum" dedi. "Ben kupaları kazanmayı tercih ederim. İkisi arasında seçim yapmak zorunda kalırsam, kupaları seçerim. Ama ben her zaman gol atmak isterim. İkisini de yapmak istiyorum."
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