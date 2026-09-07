'Tarihe çokça geçtim' - Real Madrid yıldızı Kylian Mbappe, Dünya Kupası Altın Ayakkabı zaferinin ardından Ballon d'Or'u hedefliyor

Mbappe, yüksek beklentilerden hiçbir zaman kaçınan biri olmadı ve Madrid'in hücum oyuncusu şimdi de kariyerindeki ilk Ballon d'Or'u kazanma ihtimali etrafındaki heyecana yaslanıyor. Fransız yıldızın özgüveni, yazın düzenlenen turnuvadaki dudak uçuklatan istatistikleriyle destekleniyor. Fransa turnuvayı dördüncü sırada tamamlamasına rağmen Mbappe, 10 golle Gol Krallığı ödülünü kazandı ve bu organizasyondaki kariyer toplamını 22'ye çıkardı. Bu başarı, onu resmen Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu yaptı ve kamuoyunun gözündeki konumunu önemli ölçüde güçlendirdi.

Mbappe, "Elbette bu yaz spordaki en önemli turnuvada çok fazla tarihe geçecek başarı elde ettim ama göreceğiz. Bunun için iyi bir yıl olduğu hissine sahibim, ancak önümüzde hâlâ uzun bir zaman var ve insanlar dünyanın en iyi oyuncusunun kim olduğunu düşünüyorlarsa ona oy vermekte özgür" dedi.