Kane, 125 kez milli formayı giyerek Shilton'ın uzun yıllardır elinde tuttuğu rekora ortak oldu ve adını İngiliz futbol tarihine bir kez daha yazdırdı. Bu dönüm noktası, İngiltere kaptanının salı gecesi Wembley'de Çek Cumhuriyeti'ne karşı oynanan Uluslar Ligi maçında takımını sahaya çıkarmasıyla yaşandı. Zaten ülkesinin en golcü oyuncusu olan Kane, birçok kişinin onlarca yıl kırılamayacağını düşündüğü rekorları kırmayı sürdürürken, bitiriciliği yüksek bir golcüden milli takımın nihai hizmetkârına dönüştü.

33 yaşındaki Bayern Münih forveti, milli takım yolculuğuna 2015'te Litvanya'ya karşı oynanan bir eleme maçında başladı. Gelecek on yıla dair adeta kehanet niteliğinde bir ilk işaret olan bu karşılaşmada Kane, efsanevi Wayne Rooney'nin yerine oyuna girdikten sadece 80 saniye sonra kafayla gol attı. O patlayıcı başlangıçtan bu yana modern İngiltere döneminin kalbi haline gelen Kane, takımını üst üste iki Avrupa Şampiyonası finaline ve bir Dünya Kupası yarı finaline taşırken, en büyük sahnelerde dünya çapında bir oyuncu olduğunu da istikrarlı şekilde kanıtladı.