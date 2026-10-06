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England v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD4Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Çeviri:

Tarihe bir adım kaldı! Harry Kane, Wembley'de Peter Shilton'ın İngiltere forma giyme rekorunu egale etti

H. Kane
İngiltere
Çek Cumhuriyeti
UEFA Nations League A
P. Shilton

Harry Kane, salı gecesi A Milli düzeyde 125. kez forma giyerek İngiltere milli takım tarihindeki uzun soluklu kariyerin zirvesine resmen ulaştı. İngiltere kaptanı bu başarıyı Wembley'deki bir Uluslar Ligi maçında elde etti ve böylece bu formayı şimdiye kadar giyen en büyük isimlerden biri olarak statüsünü daha da pekiştirdi.

  • Wembley'de efsanevi bir dönüm noktasına ulaşıldı

    Kane, 125 kez milli formayı giyerek Shilton'ın uzun yıllardır elinde tuttuğu rekora ortak oldu ve adını İngiliz futbol tarihine bir kez daha yazdırdı. Bu dönüm noktası, İngiltere kaptanının salı gecesi Wembley'de Çek Cumhuriyeti'ne karşı oynanan Uluslar Ligi maçında takımını sahaya çıkarmasıyla yaşandı. Zaten ülkesinin en golcü oyuncusu olan Kane, birçok kişinin onlarca yıl kırılamayacağını düşündüğü rekorları kırmayı sürdürürken, bitiriciliği yüksek bir golcüden milli takımın nihai hizmetkârına dönüştü.

    33 yaşındaki Bayern Münih forveti, milli takım yolculuğuna 2015'te Litvanya'ya karşı oynanan bir eleme maçında başladı. Gelecek on yıla dair adeta kehanet niteliğinde bir ilk işaret olan bu karşılaşmada Kane, efsanevi Wayne Rooney'nin yerine oyuna girdikten sadece 80 saniye sonra kafayla gol attı. O patlayıcı başlangıçtan bu yana modern İngiltere döneminin kalbi haline gelen Kane, takımını üst üste iki Avrupa Şampiyonası finaline ve bir Dünya Kupası yarı finaline taşırken, en büyük sahnelerde dünya çapında bir oyuncu olduğunu da istikrarlı şekilde kanıtladı.

  • England v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD4Getty Images Sport

    Kane, İngiltere ile özel bir yolculuğu değerlendirdi


    Tarihi başlangıç vuruşu öncesinde ITV'ye konuşan Kane, kendi yolculuğunu ve gecenin önemini değerlendirdi. Şöyle dedi: "Şu anda sahaya çıkıp stadyumu ve yaklaşan şeyin heyecanını görmek bence her zaman özel. Bunu kanıksamamaya çalışıyorum, bu gece özel bir gece ama biz işimize odaklanmak zorundayız."

    Sözlerini şöyle sürdürdü: "Wazza'nın yerine oyuna girmek için uzun süre kenarda bekliyormuşum gibi hissettim. Tam hayal ettiğim gibiydi; oyuna girip gol atmak ve bunun özel bir şeyin başlangıcı olması. İngiltere'yi temsil etmekten ve onun için oynamaktan son derece gurur duyuyorum. Bunu epeyce yapacak kadar şanslı oldum. Bir süredir bir kupaya çok yakınız. Bence hiç olmadığımız kadar yakınız. Takım iyi bir yerde, ben de iyi bir yerdeyim."



  • Shilton, kaptana onay verdi

    Son milli formasını 1990'da giyen efsanevi kaleci Shilton, artık kendisiyle aynı zirveyi paylaşan adama tebriklerini iletmekte gecikmedi. Maçtan kısa süre önce yayımlanan sıcak bir video mesajında, Shilton, Kane'in çalışma ahlakına duyduğu hayranlığı dile getirdi ve rekorun yakında tamamen eski Tottenham oyuncusuna ait olacağını öngördü.

    Shilton şöyle dedi: "Merhaba, bu harry Kane için bir mesaj. Ben Peter Shilton. İngiltere formasıyla maç sayısı rekorumu egale ettiğin için seni tebrik etmek istiyorum. Ve kasımda bunu geçeceksin, bundan eminim. Belki de asla kırılamayacak bir rekor koyacaksın, çünkü hâlâ çok iyi durumdasın Harry, hâlâ iyi oynuyor ve goller atıyorsun. Bunu başarmak için ne kadar büyük bir adanmışlık ve sıkı çalışma ortaya koyduğunu da biliyorum, özellikle de forvet olarak. Bence muhtemelen oynaması en zor pozisyon bu ve kalecilik de sorumluluğu nedeniyle onun hemen arkasından geliyor."


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  • England v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD4Getty Images Sport

    Rekorlarla dolu bir kariyerin istatistikleri

    Kane'in İngiltere formasıyla istatistikleri gerçekten nefes kesici; şu anda milli takımda 89 gole ulaşmış durumda. Bu sayı, onu uluslararası futbol tarihinde erkeklerde en çok gol atan oyuncular listesinde ortak yedinci sıraya yerleştiriyor, ancak Al-Nassr ve Portekiz'in süperstarı Cristiano Ronaldo'nun attığı 146 golün hâlâ bir hayli gerisinde. Ülke içinde ise Wayne Rooney'nin önceki 53 gollük rekorunu tamamen geride bıraktı; dikkat çekici şekilde bu eşiği 2023'ün başlarında bir eleme maçında aştı.