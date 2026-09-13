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Tarih yazıldı! Pierre-Emerick Aubameyang, müthiş gol serisiyle Zlatan Ibrahimović'in 17 yıllık La Liga rekorunu egale etti
Aubameyang, Zlatan'ın uzun süredir kırılamayan rekorunu egale etti
Aubameyang, İspanya'nın en üst liginde yaşına meydan okumayı sürdürürken adını oyunun gelmiş geçmiş en büyük golcülerinden biriyle birlikte rekorlar kitabına yazdırdı. Deportivo La Coruna'nın Getafe ile 1-1 berabere kaldığı zorlu maçta ağları havalandıran 37 yaşındaki milli oyuncu, böylece takımının 2026/27 La Liga sezonundaki ilk beş maçının tamamında gol atmış oldu. Bu dikkat çekici istikrar, onun 2009'da Barcelona formasıyla bunu başaran Ibrahimovic'ten bu yana bu başarıya ulaşan ilk oyuncu olmasını sağladı.
DAZN España'ya göre, Aubameyang, bir sezonun açılışındaki ilk beş haftada gol atan organizasyon tarihindeki yalnızca 11. oyuncu. Gabonlu forvetin gol serisi, açılış haftasında Elche karşısında başladı ve Malaga, Valencia ile Villarreal'e karşı attığı bitirici gollerle devam etti.
- Getty Images Sport
Deportivo'nun yıldız ismi yenilmezlik serisini sürdürüyor
Tecrübeli golcünün son katkısı, deplasmanda Coliseum'a giden takımı adına hayati önem taşıdı. Deportivo, 66. dakikada geriye düştüğünde kendisini tehlikeli bir durumda buldu, ancak Aubameyang takımının ona en çok ihtiyaç duyduğu anda sahneye çıktı. 78. dakikada Yeremy Pino'nun isabetli ortasının ardından yaptığı kusursuz kafa vuruşuyla skora dengeyi getirdi.
Bu geç müdahale, Antonio Hidalgo'nun ekibinin mevcut sezondaki yenilmezlik serisini korumasını sağladı ve onları sezonun sürpriz takımı olarak daha da sağlam bir konuma taşıdı.
Aubameyang'ın Deportivo'daki etkisi tam anlamıyla dönüştürücü oldu. İspanya'ya ülkedeki ikinci dönemi için döndüğünden bu yana, yeni yükselen ekibin hücum hattındaki odak noktası hâline geldi. İstatistikler de onun üstünlüğünü destekliyor; forvet, sadece beş maçın ardından şimdiden beş gol ve iki asist kaydetti.
Galiçya kulübü için tarihi dönüm noktaları
Lig genelindeki rekorun ötesinde Aubameyang, Deportivo'nun kendi köklü tarihine de adını yazdırdı. Artık kulübün bir sezondaki ilk beş maçında gol atan yalnızca üçüncü oyuncu konumunda ve Riazor'un eski kahramanlarından oluşan seçkin bir gruba katıldı.
Bu kilometre taşına daha önce ulaşan isimler, 1954/55 sezonunda Pahino ile 2003/04'te Walter Pandiani olmuştu. Bu başarı, Deportivo'yu La Liga tarihinde ilk beş açılış fikstüründe gol atanlar listesinde üç farklı oyuncuyla temsil edilen tek kulüp yapıyor.
- Getty Images Sport
Göçebe bir kariyer La Coruna'da yuvasını buldu
Aubameyang'ın bu rekora uzanan yolculuğu, modern futboldaki en sıra dışı kariyerlerden biri oldu. AC Milan, Borussia Dortmund, Arsenal, Chelsea ve Barcelona gibi Avrupa devlerinin yanı sıra Suudi Arabistan'da Al-Qadsiah'ta da forma giyen oyuncu, elit düzeydeki büyük tecrübesini Galiçya kıyılarına taşıdı. Daha önce Barcelona ile İspanya'daki dönemi kısa ama başarılı geçmişti ve dönüşü, ceza sahasındaki avcı içgüdülerinin hâlâ her zamanki kadar keskin olduğunu kanıtladı.
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