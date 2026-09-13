Tarih yazıldı! Pierre-Emerick Aubameyang, müthiş gol serisiyle Zlatan Ibrahimović'in 17 yıllık La Liga rekorunu egale etti

Aubameyang, İspanya'nın en üst liginde yaşına meydan okumayı sürdürürken adını oyunun gelmiş geçmiş en büyük golcülerinden biriyle birlikte rekorlar kitabına yazdırdı. Deportivo La Coruna'nın Getafe ile 1-1 berabere kaldığı zorlu maçta ağları havalandıran 37 yaşındaki milli oyuncu, böylece takımının 2026/27 La Liga sezonundaki ilk beş maçının tamamında gol atmış oldu. Bu dikkat çekici istikrar, onun 2009'da Barcelona formasıyla bunu başaran Ibrahimovic'ten bu yana bu başarıya ulaşan ilk oyuncu olmasını sağladı.

DAZN España'ya göre, Aubameyang, bir sezonun açılışındaki ilk beş haftada gol atan organizasyon tarihindeki yalnızca 11. oyuncu. Gabonlu forvetin gol serisi, açılış haftasında Elche karşısında başladı ve Malaga, Valencia ile Villarreal'e karşı attığı bitirici gollerle devam etti.