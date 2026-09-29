Mancini'nin Pio ile Sebastiano'yu birlikte ilk 11'de başlatma kararı, İtalya'nın Uluslar Ligi'nde Türkiye'yi 4-1 mağlup etmesiyle tarihi bir dönüm noktasını beraberinde getirdi. Bu, Aldo ve Luigi Cevenini'nin 1915'te İsviçre'ye karşı forma giymesinden bu yana, iki kardeşin Azzurri'nin ilk 11'inde yer aldığı ilk kez oldu. Böylece bu ikili, Filippo ve Simone Inzaghi'nin Kasım 2000'de İngiltere'ye karşı 11 dakika boyunca aynı sahayı paylaşmasından bu yana süren 24 yıllık bekleyişi de sona erdirdi.