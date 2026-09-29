Gribaudi/ImagePhoto
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Tarih yazdılar! Esposito kardeşler, Türkiye karşısında alınan dominant galibiyetle İtalya Milli Takımı'nın 111 yıllık rekorunu egale etti
Hücum ikilisi İtalya tarihine geçti
Mancini'nin Pio ile Sebastiano'yu birlikte ilk 11'de başlatma kararı, İtalya'nın Uluslar Ligi'nde Türkiye'yi 4-1 mağlup etmesiyle tarihi bir dönüm noktasını beraberinde getirdi. Bu, Aldo ve Luigi Cevenini'nin 1915'te İsviçre'ye karşı forma giymesinden bu yana, iki kardeşin Azzurri'nin ilk 11'inde yer aldığı ilk kez oldu. Böylece bu ikili, Filippo ve Simone Inzaghi'nin Kasım 2000'de İngiltere'ye karşı 11 dakika boyunca aynı sahayı paylaşmasından bu yana süren 24 yıllık bekleyişi de sona erdirdi.
- Gribaudi/ImagePhoto
Aile gururu, A takım çıkışına güç veriyor
Esposito kardeşler, artık İtalya Milli Takımı tarihine, A Milli Takım formasını giyen üç kardeş çıkaran ilk aile olarak geçti. En büyük kardeş Salvatore, 2022'de Mancini yönetiminde İngiltere'ye karşı A Milli Takım'daki ilk maçına çıkarak yolu açtı ve küçük kardeşleri için bir çıta belirledi. Sebastiano da onun izinden gitme kararlılığını anlatırken yakın zamanda şakayla karışık şöyle dedi: "Salva ve Pio'dan sonra ben milli takıma gelemeseydim, kendimi affetmezdim."
Mancini, geri dönüşle gelen ilk galibiyetini aldı
Deplasmandaki bu etkileyici performans, Belçika karşısındaki açılış yenilgisinin ardından Azzurri'nin başına dönen Mancini'ye ilk galibiyetini getirdi. İlk yarıda Alessandro Bastoni, Davide Frattesi ve ilk kez forma giyen Michael Kayode'un golleri konuk ekibi oyunun tamamen kontrolüne taşırken, devrenin ardından Pio dönen topu kafa vuruşuyla ağlara gönderdi.
İtalya, 15 Kasım 2019'da Bosna'yı 3-0 yendiği maçtan bu yana deplasmanda üç veya daha fazla farkla ilk kez kazandı. Daha da önemlisi, Azzurri, Mancini yönetiminde 18 Haziran 2023'te Hollanda'yı 3-2 mağlup ettiğinden bu yana ilk kez yeniden kazanma alışkanlığına döndü ve 1.198 günlük bekleyiş sona erdi.
- AFP
Olumlu ivme, eleme yıkımını hafifletiyor
Bu ikna edici performans, art arda gelen Dünya Kupası elemelerine katılamama başarısızlıklarının ardından sayfa çevirmeye çalışan Mancini'nin ekibine tam zamanında moral verdi. Deplasmanda alınan bu hayati üç puan, rehavete yer bırakmayan zorlu bir Uluslar Ligi kampanyası öncesinde ivmeyi yeniden sağladı. Türkiye cephesinde ise taraftarlarının yüksek sesli yuhalamalarıyla karşılanan sarsıcı iç saha yenilgisi, üst üste gelen mağlubiyetlerin ardından teknik direktör Vincenzo Montella üzerindeki baskıyı artırdı.
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