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'Tarih yazdık!' - Gianluigi Donnarumma, Roberto Mancini ile yeniden bir araya gelmesi ve İtalya'ya duygusal dönüşü hakkında konuştu
Roma'da yeni bir dönem başlıyor
Donnarumma, teknik direktör Mancini'nin İtalya Milli Takımı'na dönüşünü kutlayan mesajı hakkında konuştu. İtalya şu anda Belçika karşısında oynayacağı dev maça odaklanmış durumda; bu karşılaşma milli takım için yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.
Merakla beklenen mücadele, cuma günü Roma'daki Stadio Olimpico'da TSİ 21.45'te başlayacak. Geri dönen teknik direktörü bekleyen görev hiç de kolay değil. Uluslar Ligi A Grubu'nda Fransa ve Türkiye gibi iki güçlü rakip daha yer alıyor, bu da her puanın kritik olacağı anlamına geliyor.
- AFP
Formanın gururu
Donnarumma için milli formayı giymek hâlâ en büyük onur olmaya devam ediyor. Kaleci daha önce uluslararası futbolda zirve anlar yaşadı, ancak Serie A'dan ayrılmasından bu yana vatanı için başarıya ulaşma arzusu her zamankinden daha da güçlü.
Football Italia'nın aktardığına göre Donnarumma, "Nazionale'yi temsil etmekten büyük gurur duyuyorum. Yurt dışında oynamaya başladığımdan beri bunu daha da fazla hissediyorum, çünkü İtalya'yı gerçekten çok özlüyorum ve en önemli turnuvalarda geri dönüp ülkemi temsil etme tutkusunu taşıyorum" dedi.
"Buraya (Stadio Olimpico) dönmek her zaman heyecan verici, bu statta harika anlar yaşadık. Birlikte çalıştığım her teknik direktörden, her ekip üyesinden bir şeyler öğrendim ve öğrenmeyi asla bırakmayacağım."
Avrupa tarihini tekrarlamayı hedefliyor
Donnarumma, Mancini yönetiminde kazanmak için tam olarak ne gerektiğini biliyor. Kaleci, saygı duyulan İtalyan teknik adamla birlikte unutulmaz şekilde Euro 2020 kupasını kaldıran kadronun önemli bir parçasıydı. Mancini'nin dönüşünün kamp içindeki havayı değiştirip değiştirmediği sorulduğunda Donnarumma ayakları yere basan bir yanıt verdi.
"Ruh her zaman orada olmalı, teknik direktörden bağımsız olarak, çünkü biz ülkemizi temsil ediyoruz" diye ekledi. "Her teknik direktörün farklı taktik fikirleri vardır ve biz de Mancini ile bazı konular üzerinde çalışıyoruz. Umarım geçmişte onunla elde ettiğimiz sonuçların bazılarına yeniden ulaşabiliriz. Avrupa Şampiyonası'nda tarih yazdık ve bunu tekrarlamayı umuyoruz."
- Getty
Geleceğe bakıldığında
Cuma gecesi Belçika'ya karşı oynanacak kritik maç hızla yaklaşırken, antrenman sahasında yapılan taktiksel ayarlamalar da yakında sınanacak. İtalya, Uluslar Ligi hedefleri açısından Roma'da güçlü bir başlangıcın şart olduğunu biliyor. Şu anki öncelik, Belçika karşısında bir sonuç almak.
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