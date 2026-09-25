Donnarumma için milli formayı giymek hâlâ en büyük onur olmaya devam ediyor. Kaleci daha önce uluslararası futbolda zirve anlar yaşadı, ancak Serie A'dan ayrılmasından bu yana vatanı için başarıya ulaşma arzusu her zamankinden daha da güçlü.

Football Italia'nın aktardığına göre Donnarumma, "Nazionale'yi temsil etmekten büyük gurur duyuyorum. Yurt dışında oynamaya başladığımdan beri bunu daha da fazla hissediyorum, çünkü İtalya'yı gerçekten çok özlüyorum ve en önemli turnuvalarda geri dönüp ülkemi temsil etme tutkusunu taşıyorum" dedi.

"Buraya (Stadio Olimpico) dönmek her zaman heyecan verici, bu statta harika anlar yaşadık. Birlikte çalıştığım her teknik direktörden, her ekip üyesinden bir şeyler öğrendim ve öğrenmeyi asla bırakmayacağım."