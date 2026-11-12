Ballon d’Or sahibi ve kısa süre önce dünyanın en iyi futbolcusu seçilen Kane, A millî takım formasını ilk kez 2015'te giydi. O dönemde, takip eden yaklaşık on yılın neler getireceğini çok az kişi tahmin edebilirdi.

2018'de kaptanlık pazubandını kalıcı olarak devraldı ve sonrasında iki Dünya Kupası yarı finalinde ve iki Avrupa Şampiyonası finalinde boy gösterdi. İngiltere ile büyük kupalar kazanmak, üzücü biçimde bir türlü mümkün olmadı. Ancak bunun nedeni Kane'in yeterince çaba göstermemesi ya da takıma katkıda bulunmaması değildi.

Bayern Münih'in yıldızı Kane, Wayne Rooney'nin 53 gollük önceki rekorunu geride bıraktı ve üç haneli gol sayısına ulaşmasına yalnızca dokuz gol kaldı. Perşembe günü Hırvatistan'a karşı oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçında ülkesinin formasını 126. kez giyecek ve millî maç sayısında Peter Shilton'ı geride bırakacak.