Tarih yazan Harry Kane'e, İngiltere'nin gol ve millî forma giyme rekorlarının “kırılacağı” söylendi; ancak İngiltere formasıyla 100 gole ulaşması “inanılmaz” bir başarı olacak
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Rekor kıran Kane artık Ballon d'Or ödülünün sahibi
Ballon d’Or sahibi ve kısa süre önce dünyanın en iyi futbolcusu seçilen Kane, A millî takım formasını ilk kez 2015'te giydi. O dönemde, takip eden yaklaşık on yılın neler getireceğini çok az kişi tahmin edebilirdi.
2018'de kaptanlık pazubandını kalıcı olarak devraldı ve sonrasında iki Dünya Kupası yarı finalinde ve iki Avrupa Şampiyonası finalinde boy gösterdi. İngiltere ile büyük kupalar kazanmak, üzücü biçimde bir türlü mümkün olmadı. Ancak bunun nedeni Kane'in yeterince çaba göstermemesi ya da takıma katkıda bulunmaması değildi.
Bayern Münih'in yıldızı Kane, Wayne Rooney'nin 53 gollük önceki rekorunu geride bıraktı ve üç haneli gol sayısına ulaşmasına yalnızca dokuz gol kaldı. Perşembe günü Hırvatistan'a karşı oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçında ülkesinin formasını 126. kez giyecek ve millî maç sayısında Peter Shilton'ı geride bırakacak.
Millî takım formasıyla 100 gol atmak ne kadar etkileyici?
Eski İngiltere forveti Bent, millî takım futbolunun zorluklarını iyi biliyor. GOAL'e, MrQ Online Casino iş birliği kapsamında konuşan Bent, bu düzeyde 100 gol atmanın ne kadar özel bir başarı olacağı sorulduğunda şunları söyledi: “İnanılmaz olacak. Millî maç ve forma giyme sayısında tüm zamanların rekorunu kırmak üzere. Zaten İngiltere'nin tüm zamanların en golcü oyuncusu ama 100 gole ulaşacağı belliydi.
“İngiltere millî takımına girdiğinden beri yaptıkları ürkütücü. Rakamları, millî maç sayısı gerçekten akıl almaz. Hep dayanıklı oldu. Hep sahada. Hep golü o atıyor. Hep İngiltere'nin en önemli oyuncusu oldu.
“Hangi düzeyde olursa olsun 100 gol atmak her zaman özeldir. Ama bunu ülken için yapmak, işte bu büyük bir başarı. Verdiği emek sayesinde bunu hak ediyor. Bence Harry Kane'le ilgili asıl önemli nokta, kariyerine baktığınızda Leyton Orient'i, Millwall'u, Norwich'i ve Leicester'ı görmeniz. Muhtemelen hiçbir aşamada millî futbolcu olacağını bile düşünmedi, 100 gole ulaşmak bir yana. Bu da gösterdiği özveriyi ve verdiği emeği ortaya koyuyor. Yaşadığı her anı hak ediyor.”
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Kane'in rekorları neden bir gün kırılacak
Kane'in İngiltere'nin gol rekorunu ne kadar yukarı taşıyacağı henüz belli değil. 33 yaşında olması sayesinde önünde hâlâ bolca zaman var. Kulüp ve millî takım formasıyla 2025-26'da çıktığı maçlarda 73 gol atıp Ballon d'Or'da takdir görmesi de hız kesmediğini gösteriyor.
Kane etkileyici rakamlara ulaşmayı sürdürüyor. Bent'e, Kane'in özellikle golcülükteki başarılarının bir gün tekrarlanıp tekrarlanmayacağı sorulduğunda şu yanıtı verdi: “Bu rekor kırılacak. Kırılmasının nedeni de artık çok fazla millî maç oynanması. Eskisine göre çok daha fazla millî maç oynuyoruz. Ben oynarken bile bugünkünden daha az millî maç vardı. Sanki sürekli bir millî maç arası var.
“Maç sayısı artıyor, Dünya Kupası organizasyonları büyüyor, Avrupa Şampiyonası da muhtemelen büyüyecek. Artık Uluslar Ligi de var. Giderek daha fazla millî maç oynanıyor.
“Millî maç ve gol rekorlarının kırılması elbette olağanüstü bir başarı gerektirecek. Ama artık o kadar çok millî maç oynanıyor ki bir gün birinin hem gol hem de millî maç rekorunu kıracağına gerçekten inanıyorum.”
İngiltere'nin yeni 9 numarası olarak Kane'in yerini kim alacak?
Kane'in şu anda İngiltere takımındaki lider rolü için fazla rakibi yok. Leeds'in yıldızı Dominic Calvert-Lewin şu anda yedek forvet görevini üstleniyor, peki İngiltere'nin 9 numaralı formasını giymek için daha uzun vadeli bir seçenek olarak kim görülmeli?
Nottingham Forest'tan Liam Delap ve Aston Villa'dan Brian Madjo geleceğin potansiyel yıldızları arasında gösterilirken bu soru Bent'e yöneltildi. İngiltere formasıyla 10 maça çıkıp dört gol atan eski forvet şunları söyledi: “Bu çok zor, çünkü hiçbirine yeteneklerini gösterebilecekleri kadar süre gerçekten verilmedi.
“Neredeyse bir forvet neslini tamamen kaybetmişiz gibi hissediyorum. Özellikle millî takım düzeyindeki forvetler söz konusu olduğunda Kane çok uzun zamandır müthiş oynuyor. Jamie Vardy'nin en iyi hâlini hiç görmediğimizi düşünüyorum. Ollie Watkins'in, Ivan Toney'nin ya da Dominic Solanke'nin de en iyi hâlini gerçekten görmedik. O kadar çok forvet var ki. Hatta onlardan biraz öncesine gidersek, Sturridge'in biraz daha yaşlı olduğunu biliyorum ama Kane onları geride tutmayı başardığı için gerçek forvetlerin en iyi hâllerini hiç görememişiz gibi geliyor. Hakkını da teslim etmek gerek.
“Dolayısıyla sıradaki ismin kim olacağı merak konusu. Villa'daki Madjo'yu beğeniyorum, iyi oyuncu. Delap'ın hafta sonu [Manchester City'ye karşı] attığı iki golü de beğendim. Kalitesini gösterdi. Ama Harry Kane dört ya da beş yıl daha devam edebilir. Bu yüzden sıradaki ismin kim olacağını hâlâ bilmiyoruz, ancak gelip bu görevi kimin üstlenebileceğini görmek ilginç olacak.”
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Kane, Messi ve Ronaldo gibi uzun soluklu bir kariyer istiyor
Bu, İngiltere ve teknik direktör Thomas Tuchel için acil bir endişe kaynağı değil. Kane, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo gibi tüm zamanların en iyilerinin izinden giderek 40 yaşına yaklaşana kadar oynamayı sürdürmeye hazır.
Bir gün kramponlarını son kez asacak ve etkileyici başarıları tarih kitaplarına yazılacak. Ancak o gün henüz uzak; bu kuşağın veya başka herhangi bir kuşağın en büyük golcülerinden biri, oynamaya hazır olduğu sürece değer görmeli ve takdir edilmeli.
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