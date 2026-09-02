Faslı yıldız İsmail Sibari, Dünya Kupası'ndaki performansını değerlendirerek 2026 yaz transfer döneminde Hollanda ekibi PSV Eindhoven'dan Alman devi Bayern Münih'e resmen transfer oldu; bu, Bavyera temsilcisinin orta sahasını güçlendirmeye yönelik dikkat çekici bir anlaşmaydı. Faslı oyuncu, Dünya Kupası'ndaki katılımı sırasında 2031 yılına kadar uzanan bir sözleşmeye imza attı; çeşitli haberlerde ise anlaşmanın bedelinin 55 milyon euroya ulaştığı belirtildi.
Öte yandan Sofyan Amrabat, Türk ekibi Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshettikten sonra Ajax Amsterdam kapısından Hollanda Ligi'ne geri döndü.
Ajax, Faslı orta saha oyuncusuyla bonservissiz transfer anlaşmasını, 30 Haziran 2028'e kadar uzanan bir sözleşmeyle duyurdu.
Faslı milli oyuncu İsa Diop ise İngiliz ekibi Fulham'dan Ipswich Town'a, 2030 yılına kadar sürecek bir sözleşme kapsamında transfer olmuştu. Ayrıca Adem Aznou, İngiliz ekibi Everton'dan Malaga'ya kiralık olarak İspanya Ligi'ne geri döndü.
Alman ekibi Leipzig, Faslı milli oyuncu Neil El Aynaoui'nin Roma'dan kiralık olarak transferini tamamladığını açıkladı; anlaşma, neredeyse suya düşecek kadar iniş çıkışlar yaşamıştı.
Neil El Aynaoui, Leipzig'in resmi sitesine şunları söyledi: "Leipzig mükemmel bir üne sahip ve oyun tarzı, yüksek tempolu, dinamik ve topa sahip olma hırsıyla bana tam olarak uyuyor ve güçlü yönlerimle örtüşüyor. Leipzig'e katılmayı, şehri tanımayı ve Bundesliga, Şampiyonlar Ligi ile Almanya Kupası'ndaki gelecek meydan okumaları göğüslemeyi büyük bir heyecanla bekliyorum."
Suudi ekibi El-Kadisiye'den Benfica'ya ise Faslı Sofian El Kerouani, Portekiz kulübüne 2027 Haziran'ına kadar sözleşmesini kesin olarak satın alma opsiyonu tanıyan bir madde içeren anlaşma kapsamında transfer oldu.