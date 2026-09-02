Faslı Ayoub Bouaddi, İngiliz haber ajansının doğruladığına göre Fransız ekibi Lille'den Manchester City'ye beş yıllık sözleşmeyle transfer oldu.

Manchester City, Fransız ekibi Lille'den gelen 18 yaşındaki Bouaddi ile transferini 68,5 milyon sterlin, yani yaklaşık 116,6 milyon dolar tutarında rekor bir anlaşmayla tamamladı.

Bu dev bedelle Bouaddi'nin transferi, Fransa Ligi'nden yabancı bir kulübe gerçekleşen en pahalı çıkış transferinin önceki rekorunu geride bıraktı; ayrıca Faslı oyuncu, Arap futbolu tarihinin en pahalı transferinin sahibi oldu.

Bu anlaşma, genç Faslı orta saha oyuncusunu, kulübün yaz transfer döneminde bu hattı güçlendirmek için büyük meblağlar harcamasının ardından Manchester City'nin orta sahayı yeniden yapılandırma projesinin içine yerleştiriyor.







