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Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

Çeviri:

Tarih yazan bir transfer: Faslı Mısırlı transfer hamlesi manşetleri süslüyor

Transfers
M. Salah
S. Abdulhamid
A. Bouaddi
O. Marmoush
I. Saibari
S. Amrabat
B. El Khannouss
J. Hadjam
M. Mohamed
H. Hassan
E. Skhiri
I. Diop
A. Aznou
R. Ait Nouri
N. El Aynaoui
Mısır
Suudi Arabistan
Fas
Cezayir
Tunus

2026 yaz transfer dönemi, Arap oyuncular açısından dikkat çekici hareketliliğe sahne oldu. Avrupa'nın büyük ligleri, 1 Eylül Salı akşamı transfer kayıtlarının kapılarını kapattı. Söz konusu dönem, tarihi transferlere ve bazı Arap yıldızların rotalarında öne çıkan değişikliklere tanıklık etti.

Faslı Ayoub Bouaddi, Fransız ekibi Lille'den Manchester City'ye transfer olarak en pahalı Arap transferleri listesinin başına yerleşirken, Mohamed Salah, Türk ekibi Trabzonspor'a transfer olarak İngiltere dışında yeni bir maceraya başladı.

  • Bouadi tarih yazıyor

    Faslı Ayoub Bouaddi, İngiliz haber ajansının doğruladığına göre Fransız ekibi Lille'den Manchester City'ye beş yıllık sözleşmeyle transfer oldu.

    Manchester City, Fransız ekibi Lille'den gelen 18 yaşındaki Bouaddi ile transferini 68,5 milyon sterlin, yani yaklaşık 116,6 milyon dolar tutarında rekor bir anlaşmayla tamamladı.

    Bu dev bedelle Bouaddi'nin transferi, Fransa Ligi'nden yabancı bir kulübe gerçekleşen en pahalı çıkış transferinin önceki rekorunu geride bıraktı; ayrıca Faslı oyuncu, Arap futbolu tarihinin en pahalı transferinin sahibi oldu.

    Bu anlaşma, genç Faslı orta saha oyuncusunu, kulübün yaz transfer döneminde bu hattı güçlendirmek için büyük meblağlar harcamasının ardından Manchester City'nin orta sahayı yeniden yapılandırma projesinin içine yerleştiriyor.



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  • Muhammed Salah sürprizi: Mısırlı transferler

    Muhammed Salah, İngiliz kulübüyle sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshederek Liverpool'daki bağını sona erdirdi ve ardından Trabzonspor ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

    Mısır Milli Takımı'nın kaptanı, yıllık 17 milyon euro maaş alacak ve Liverpool forması altında geçirdiği uzun yılların ardından Türkiye Ligi'nde yeni bir maceraya başlayacak.

    Salah, Türk takımıyla serüvenine şimdiye kadar ligde çıktığı 3 maçta 3 gol atarak başladı.



    Mısırlı milli oyuncu Ömer Marmuş, Manchester City'den ayrılarak Tottenham'a katıldı. Anlaşma, 2027 yazında devreye girecek 58,5 milyon euro değerinde zorunlu satın alma maddesi içeriyor. Marmuş, Ahmed Hüsam Mido ve Hüsam Gali'nin ardından Tottenham forması giyen üçüncü Mısırlı oldu.

    Dünya Kupası'ndaki parlak performansının ardından Heysem Hasan, İspanyol Real Oviedo'dan İskoç Celtic'e dört sezonluk sözleşmeyle katıldı.

    Ayrıca Mustafa Muhammed, Fransız Nantes'tan Türk Konyaspor'a transfer oldu ve üç sezonluk sözleşme imzaladı. Bu adım, Mısırlı forvetin Fransa Ligi'nde geçirdiği ve ayrılığından önce büyük bir krize sahne olan dönemin ardından daha fazla forma şansı ve süreklilik arayışıyla geldi.

  • Fas'tan güçlü hamleler: Zaïbari, Bayern Münih'te

    Faslı yıldız İsmail Sibari, Dünya Kupası'ndaki performansını değerlendirerek 2026 yaz transfer döneminde Hollanda ekibi PSV Eindhoven'dan Alman devi Bayern Münih'e resmen transfer oldu; bu, Bavyera temsilcisinin orta sahasını güçlendirmeye yönelik dikkat çekici bir anlaşmaydı. Faslı oyuncu, Dünya Kupası'ndaki katılımı sırasında 2031 yılına kadar uzanan bir sözleşmeye imza attı; çeşitli haberlerde ise anlaşmanın bedelinin 55 milyon euroya ulaştığı belirtildi.



    Öte yandan Sofyan Amrabat, Türk ekibi Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshettikten sonra Ajax Amsterdam kapısından Hollanda Ligi'ne geri döndü.

    Ajax, Faslı orta saha oyuncusuyla bonservissiz transfer anlaşmasını, 30 Haziran 2028'e kadar uzanan bir sözleşmeyle duyurdu.

    Faslı milli oyuncu İsa Diop ise İngiliz ekibi Fulham'dan Ipswich Town'a, 2030 yılına kadar sürecek bir sözleşme kapsamında transfer olmuştu. Ayrıca Adem Aznou, İngiliz ekibi Everton'dan Malaga'ya kiralık olarak İspanya Ligi'ne geri döndü.

    Alman ekibi Leipzig, Faslı milli oyuncu Neil El Aynaoui'nin Roma'dan kiralık olarak transferini tamamladığını açıkladı; anlaşma, neredeyse suya düşecek kadar iniş çıkışlar yaşamıştı.



    Neil El Aynaoui, Leipzig'in resmi sitesine şunları söyledi: "Leipzig mükemmel bir üne sahip ve oyun tarzı, yüksek tempolu, dinamik ve topa sahip olma hırsıyla bana tam olarak uyuyor ve güçlü yönlerimle örtüşüyor. Leipzig'e katılmayı, şehri tanımayı ve Bundesliga, Şampiyonlar Ligi ile Almanya Kupası'ndaki gelecek meydan okumaları göğüslemeyi büyük bir heyecanla bekliyorum."

    Suudi ekibi El-Kadisiye'den Benfica'ya ise Faslı Sofian El Kerouani, Portekiz kulübüne 2027 Haziran'ına kadar sözleşmesini kesin olarak satın alma opsiyonu tanıyan bir madde içeren anlaşma kapsamında transfer oldu.



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  • Hajam ve Sakhiri: Aït Nouri şoku

    İngiliz Brighton kulübü, İsviçre ekibi Young Boys'tan Cezayirli bek Joan Hijam ile 2031 yazına kadar uzanan bir sözleşme imzaladığını açıkladı. Brighton transferin mali değerini açıklamazken, kulübün spor direktörü Mike Cave oyuncuyu memnuniyetle karşılayarak Hijam'ın takıma özel bir katkı sağlayacağını ve hâlihazırda mevcut savunma seçeneklerini güçlendireceğini vurguladı.

    Bir başka Cezayirli transferi de manşetlere taşınmanın eşiğine geldi. Sky Sports'a göre Manchester United, transfer döneminin son saatlerinde sol bek Rayan Ait-Nouri'yi kadrosuna katmaya çalıştı; ancak oyuncunun takımı Manchester City'nin, kiralamanın sonunda zorunlu satın alma şartı koşması anlaşmayı bozdu ve Manchester United transferden çekildi.

    Öte yandan Tunuslu Ellyes Skhiri, Eintracht Frankfurt'tan ayrılarak Alman ekibi Köln'e geri döndü.

    "31 yaşındaki" Skhiri, Eintracht Frankfurt'a geçmeden önce 2019 ile 2023 yılları arasında Köln forması giymişti.

    Çeşitli raporlar, Köln'ün Skhiri'nin hizmetlerini yeniden almak için 2,3 milyon dolar ödediğini aktardı.



    Skhiri şunları söyledi: "Geri döndüğüm için son derece mutluyum. Bazı tanıdık yüzlerle karşılaştım." Ardından şunu vurguladı: "Köln ile ve buradaki bazı insanlarla bağlantımı hiç koparmadım."

  • Suudi Arabistan gündemde

    Fransız kulübü Lens, İtalyan ekibi Roma'dan Suudi Arabistanlı sağ bek Suud Abdülhamid'in sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanmaya karar verdi. Böylece oyuncu, takımdaki serüvenine 2029 yılına kadar uzanan bir sözleşmeyle devam edecek.

    Abdülhamid, kiralık olarak bulunduğu dönemde Lens'in Fransa Kupası'nı kazanmasına katkı sağladı; ayrıca bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileme başarısına da ortak oldu.

    Oyuncu, Temmuz 2025'te Lens'e katıldı ve kendini kanıtlamadan önce uyum sağlamak için biraz zamana ihtiyaç duydu. Nitekim geçen sezonun ikinci yarısında 17 maçın 14'ünde forma giyerek Fransa Ligi müsabakalarında yer alan ilk Suudi oyuncu oldu.