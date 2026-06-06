"Tarif edilemez bir acı": Lennart Karl, Dünya Şampiyonası'ndan elenmesinin ardından konuştu

Bayern Münih'in yıldız oyuncusu, Cumartesi günü (20.30) Chicago'da ABD ile oynanacak son hazırlık maçı öncesindeki son antrenmanda kas demeti yırtılması yaşadı ve bu nedenle ilk Dünya Kupası'nı kaçıracak.

Onun yerine RB Leipzig'den Assan Ouédraogo, milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın kadrosuna dahil oldu. Karl, "Dünya Kupası'na hazır olmak için her şeyi yaptım. Ne yazık ki sakatlıklar genellikle en talihsiz zamanda gelir" diye yazdı. Karl, Bayern'deki güçlü ilk sezonu ve Mart ayında DFB'deki ilk maçında gösterdiği iyi performansla kadroya girmeyi hak etmişti.

Karl, memleketinden maçı heyecanla takip edecek: "Takımıma en büyük başarıyı diliyorum ve elbette her dakika onları destekleyeceğim." Çimlerde yorgunluktan bitkin bir halde yattığı bir fotoğrafını içeren paylaşımını şu sözlerle bitirdi: "Daha güçlü döneceğim, söz veriyorum."