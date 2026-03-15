Grafica Modric Milan 2025 magliaCalciomercato.com
Tare: "Modric isterse, sözleşme hazır ve o Milan'ı seviyor. Kean'dan bahsetmenin şu anda bir anlamı yok. Şampiyonluk yarışı yeniden başlamadı."

Lazio-Milan maçı, Inter’in peşinden şampiyonluk yarışında olan Rossoneri için hayati önem taşıyor. Maç öncesi DAZN’da yapılan tanıtımda, Biancocelesti ile oynanan maçların efsanevi eski oyuncusu olan Rossoneri’nin sportif direktörü Igli Tare söz aldı.

Tare, şampiyonluk yarışının henüz yeniden başlamadığını belirterek, şampiyonluk konusundaki coşkuyu biraz frenlemeye çalıştı. Yönetici, Moise Kean'ın transferi konusuna değinmedi, ancak sezon sonunda sözleşmesini yenilemeyi mi yoksa yenilememeyi mi seçeceğine karar vermesi gereken ve evet demesi durumunda sözleşmesi hazır olan Luka Modric gibi önemli bir oyuncunun geleceği hakkında bir ipucu verdi.

İşte sözleri

  • HEDEF: KEAN

    "Kean? Şu anda bu konuları konuşmanın bir anlamı yok. Bu akşam bu maçı kazanmak bizim için hayati önem taşıyor; bu, puan tablosu açısından çok önemli ve geçen pazar günkü galibiyetin devamını sağlamak açısından da büyük önem taşıyor. Şu an bu konulara odaklanalım; transfer dönemi geldiğinde konuşacak çok şeyimiz olacak."

  • ŞAMPİYONLUK

    "Bu akşam şampiyonluk yarışı yeniden alevlenecek mi? Açıkçası hayır. Biz üzerimize düşeni yapmalı ve kazanmaya çalışmalıyız. Aradaki fark çok büyük; bu akşam kazanırsak biraz daha yaklaşırız. Lig sürprizlerle dolu."

  • LAZIO ZOR DURUMDA

    "Bizim için stadyumun dolması daha iyi olur. Futbolun verdiği tüm duyguları yaşamak çok güzel. Lazio zorlu bir geçiş dönemi yaşıyor, ancak güçlü bir takım ve herkesi yenebilir. Kendi değerimizin farkındayız ve bu akşam kazanmak istiyoruz"

  • MODRIC'İN SÖZLEŞMESİNİN UZATILMASI

    "Bir şey kesin. Luka Milan'ı seviyor, Milan'ı çok seviyor ve Milan da Luka'yı çok seviyor. Bence bu onun için kolay bir karar olacak. İsterseniz sözleşme hazır, bir yıllık opsiyonumuz var, ama kararı büyük bir sükunetle kendisi vermeli. O bu takımda oynamayı seviyor."

