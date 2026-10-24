Marco Tardelli, 1982'de İtalya ile dünya şampiyonu oldu ve 1975-1985 yılları arasında Juventus formasıyla 5 Serie A şampiyonluğu, 2 İtalya Kupası ve tüm Avrupa kupalarını kazanarak öne çıktı. Tardelli, La Stampa gazetesinde bugünkü Juventus hakkında konuşuyor.
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Çeviri:
Tardelli: "Juventus'ta inanılmaz bir durum: beceriksizlik, tutku kaybı, sahada kalite eksikliği, kibir, yanlış tercihler"
"Torino'da, Juventus cephesinde yaşananlar beni derinden üzüyor: gördüklerim inanılır gibi değil. Bu yıllar boyunca soyunma odasında ve kulüp içinde neler yaşandığını artık anlayamıyorum. Yetersizlik, bağlılığın kaybolması, sahada kalite eksikliği, kendini beğenmişlik, yanlış tercihler. Ama hepsinden kötüsü, nedenleri anlamaya yönelik hiçbir istek göremiyorum."
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