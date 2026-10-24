"Torino'da, Juventus cephesinde yaşananlar beni derinden üzüyor: gördüklerim inanılır gibi değil. Bu yıllar boyunca soyunma odasında ve kulüp içinde neler yaşandığını artık anlayamıyorum. Yetersizlik, bağlılığın kaybolması, sahada kalite eksikliği, kendini beğenmişlik, yanlış tercihler. Ama hepsinden kötüsü, nedenleri anlamaya yönelik hiçbir istek göremiyorum."