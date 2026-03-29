Tardelli, Barella'ya: “İşleri basit tut, abartma. Üç kötü ay bir kariyeri değiştirmez. Inter de ona bir ay tatil versin.”

"Barella bu aralar formda değil mi? Her zaman zirvede olamazsın. Daha zorlu dönemler ya da anlar olur. Bana da olurdu. Fiziksel ve zihinsel yorgunluk, başka nedenler... ve nedenini her zaman bilemezsin. Ama üç aylık kötü bir dönem, bir kariyeri değiştirmez. Sadece sabırlı olmalısın ve Bearzot'un Arjantin'de bana söylediği şeyi hatırlamalısın. Bunu asla unutmayacağım. 1978'in Mayıs sonu, ben tam anlamıyla paramparçaydım. En kolay işleri bile yapamıyordum. Bearzot, Arjantin'deki Dünya Kupası öncesinde bir hazırlık maçında beni oyundan aldı. Depresyonda olan ben ona şöyle dedim: "Hocam, bana artık güvenmediğinizi anlıyorum. İsterseniz beni kadro dışı bırakın...". O da hemen cevap verdi: "Marco, saçmalama. Başka bir şey yapamıyorsan, topu takım arkadaşına ver." Demek istediği şuydu: Basit şeyleri yap, abartma. Sonra bildiğimiz gibi gitti, Milli Takım 82'dekinden bile daha güzeldi. Kuzey İrlandalılar karşısında kolay işleri yaptı çünkü o akıllı bir oyuncu. Ve sonra, Inter olsaydım, Dünya Kupası'ndan sonra ona bir ay tam tatil verirdim. İyileşmesi için yeterli."



