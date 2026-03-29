1982'de İtalya ile Dünya Şampiyonu olan ve bugün yorumcu olarak görev yapan Marco Tardelli ile röportaj. Eski orta saha oyuncusu, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda, Dünya Kupası biletini kovalayan İtalyan milli takımının şu anki durumunu değerlendirdi ve Bearzot'unkendisine yaptığı gibi Nicolò Barella'ya da bir tavsiye verdi. İşte sözleri.
Çeviri:
Tardelli, Barella'ya: “İşleri basit tut, abartma. Üç kötü ay bir kariyeri değiştirmez. Inter de ona bir ay tatil versin.”
BARELLA'YA TAVSİYE
"Barella bu aralar formda değil mi? Her zaman zirvede olamazsın. Daha zorlu dönemler ya da anlar olur. Bana da olurdu. Fiziksel ve zihinsel yorgunluk, başka nedenler... ve nedenini her zaman bilemezsin. Ama üç aylık kötü bir dönem, bir kariyeri değiştirmez. Sadece sabırlı olmalısın ve Bearzot'un Arjantin'de bana söylediği şeyi hatırlamalısın. Bunu asla unutmayacağım. 1978'in Mayıs sonu, ben tam anlamıyla paramparçaydım. En kolay işleri bile yapamıyordum. Bearzot, Arjantin'deki Dünya Kupası öncesinde bir hazırlık maçında beni oyundan aldı. Depresyonda olan ben ona şöyle dedim: "Hocam, bana artık güvenmediğinizi anlıyorum. İsterseniz beni kadro dışı bırakın...". O da hemen cevap verdi: "Marco, saçmalama. Başka bir şey yapamıyorsan, topu takım arkadaşına ver." Demek istediği şuydu: Basit şeyleri yap, abartma. Sonra bildiğimiz gibi gitti, Milli Takım 82'dekinden bile daha güzeldi. Kuzey İrlandalılar karşısında kolay işleri yaptı çünkü o akıllı bir oyuncu. Ve sonra, Inter olsaydım, Dünya Kupası'ndan sonra ona bir ay tam tatil verirdim. İyileşmesi için yeterli."
DÜNYA ŞAMPİYONASI
“Dünya Kupası’na gideceğiz, bundan eminim.Bosna, İtalya’nın seviyesinde değil. Ve her ne kadar güçlü bir milli takımımız olmasa da, büyük işler başaracağımızı hissediyorum. Bunu 2006’dan önce de söylemiştim: Lippi’nin takımı bana 1982’deki Bearzot’un İtalya’sını hatırlatıyordu; Calciopoli skandalı, karamsarlık, herkesin aleyhte olması, zor bir durum. Bu İtalya'yı seviyorum ve Gattuso'yu seviyorum. Birleşmiş bir grup oluşturdu. Artık yeni bir isim olmayan Esposito'dan Pisilli'ye, Palestra'ya kadar gençleri çağırıyor. Arjantin'deki Rossi ve Cabrini'yi hatırlayalım. Dünya Kupası'nı kim kazanacak? Ben Ancelotti'nin Brezilya'sından korkuyorum.”
GATTUSO
“Gattuso, U21 takımımda benim oyuncumdu. O zaman da tıpkı bugün olduğu gibiydi: ciddi, cömert, her zaman takımın emrinde olan bir genç. O da bana, benim bir hazırlık maçında oyuncu değişikliğinden sonra Bearzot’a söylediğim o sözleri söyledi. “Hocam, sizinle konuşmam gerek...”. Ve sonra: “Eğer bana güvenmiyorsanız...”. Sözünü bitirmesine izin vermedim: “Sen kafayı yemişsin, Rino!” dedim. Her şeyini veriyordu, mavi formayı giyiyordu, karakteri ve kişiliği vardı, takımda çok önemli biriydi. Şunu da ekleyeyim ki, cömertliği, her yerde olması, her şeyi ve herkesi kovalaması, hiç de fena olmayan niteliklerini gölgeliyordu. Teknik olarak sanıldığından daha iyiydi. Bir takımda her zaman bir Gattuso’ya ihtiyaç vardır.”