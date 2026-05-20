Taraftarların sahaya akın etmesinin ardından Hearts, Celtic ile oynanan kritik maçın "erken sona ermesini" eleştirdi
Yetkililerden cevap bekliyoruz
Kulübün yayınladığı açıklamaya göre, Hearts öncelikle sezon boyunca kendilerine muhteşem destek veren inanılmaz taraftarlarına teşekkür etti; ardından Cumartesi günkü şampiyonluk mücadelesinin tartışmalı sonunun ardından SFA ve SPFL’ye yanıt talep eden bir mektup yazdıklarını doğruladı. Callum Osmand’ın uzatma dakikalarında attığı golle skor 3-1 olduktan sonra, ev sahibi taraftarlar maçın bitiş düdüğü çalınmadan sahaya akın ederek kutlamaya başladı.
SPFL, saatte en az 40 saniyelik uzatma süresi kaldığını göstermesine rağmen maçın o anda sona erdiğini doğruladı.
Hearts'ın açıklamasında, kulübün "SFA ve SPFL'ye bir mektup yazarak, maçın erken sona ermesiyle ilgili gözlemlerimizi ve sorularımızı ilettiğimiz ve saha işgalinin, maç hakemleri yerine bir futbol maçının süresini fiilen belirleyebileceği gibi rahatsız edici bir emsal oluşturulduğuna dair endişemizi dile getirdiğimiz" belirtildi. "Onlardan, gündeme getirdiğimiz hususlara acil bir yanıt vermelerini talep ettik."
Sorumsuz açıklamalara sert tepki
Edinburgh ekibi, Pazartesi günü kaotik saha işgalinin İskoç futbolunu utandırdığı yönündeki iddiaları saçmalık olarak nitelendiren Celtic teknik direktörü Martin O'Neill'in açıklamalarını da sert bir şekilde eleştirdi. Hearts, bu tür bir saha işgalinin asla hoş görülmemesi gerektiğine kesin olarak inanıyor ve olası sonuçların ciddiyetinin hem taraftarlar hem de kulüpler tarafından tam olarak anlaşılması gerektiğini vurguladı.
O'Neill'in tutumuna değinen Hearts, şu açıklamayı yaptı: "Cumartesi günü sahaya girenleri savunmaya ve durumun ciddiyetini küçümsemeye yönelik olduğu görülen, bu hafta kamuoyuna yapılan son derece sorumsuz açıklamaların farkındayız. Bu açıklamalar tehlikeli sonuçlar doğurabilir ve futbol yetkililerinden bu konunun gerektirdiği ciddiyetle ve tüm tarafların tam işbirliği içinde ele alınmasını talep ediyoruz."
Fiziksel istismara dair tedirgin edici haberler
Hafta sonu yaşananların yankıları, spor sonuçlarının ötesine uzanırken, oyuncuların güvenliği konusunda ciddi endişeler ortaya çıktı. Hearts kulübünün hissedarı Tony Bloom, saha işgali sırasında bazı oyuncuların saldırıya uğradığını ve bunun, takımı tünele doğru acil bir tahliyeye zorlayan tehditkar ve ürkütücü bir ortam yarattığını açıkladı.
Sonuç olarak, takım maç sonrası basın toplantısını iptal etmek zorunda kaldı. Kulüp, personelinin son derece rahatsız edici bir ortamda mahsur kaldığını vurguladı. Buna yanıt olarak Hearts, maç öncesi, sırası ve sonrasındaki olayları aktif olarak soruşturduğunu belirtirken, herhangi bir suç işlenip işlenmediğini belirlemek için İskoçya Polisi'ne tam destek vermeye devam ettiğini kaydetti.
Uzun vadeli başarıya odaklanmak
Olağanüstü bir sezonun yıkıcı bir sonla bitmesine rağmen, Hearts inanılmaz derecede iyimser olmaya devam ediyor. Kulüp, bu mükemmel sezonu uzun vadeli ve sürdürülebilir başarı planlarının yalnızca başlangıcı olarak görüyor. Gelecek sezona güvenle bakan kulüp, taraftarlarının, sponsorlarının ve ortaklarının her zamanki gibi olağanüstü desteğiyle daha güçlü bir şekilde geri döneceğine söz veriyor.