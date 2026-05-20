Kulübün yayınladığı açıklamaya göre, Hearts öncelikle sezon boyunca kendilerine muhteşem destek veren inanılmaz taraftarlarına teşekkür etti; ardından Cumartesi günkü şampiyonluk mücadelesinin tartışmalı sonunun ardından SFA ve SPFL’ye yanıt talep eden bir mektup yazdıklarını doğruladı. Callum Osmand’ın uzatma dakikalarında attığı golle skor 3-1 olduktan sonra, ev sahibi taraftarlar maçın bitiş düdüğü çalınmadan sahaya akın ederek kutlamaya başladı.

SPFL, saatte en az 40 saniyelik uzatma süresi kaldığını göstermesine rağmen maçın o anda sona erdiğini doğruladı.

Hearts'ın açıklamasında, kulübün "SFA ve SPFL'ye bir mektup yazarak, maçın erken sona ermesiyle ilgili gözlemlerimizi ve sorularımızı ilettiğimiz ve saha işgalinin, maç hakemleri yerine bir futbol maçının süresini fiilen belirleyebileceği gibi rahatsız edici bir emsal oluşturulduğuna dair endişemizi dile getirdiğimiz" belirtildi. "Onlardan, gündeme getirdiğimiz hususlara acil bir yanıt vermelerini talep ettik."