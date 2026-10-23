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“Taraftarların oyuncuları tanımadığı tek yer”: Eski Monaco yıldızı, eski Tottenham savunmacısının yeniden yükselişini överken Eric Dier “güzel bir hikâyenin” tadını çıkarıyor
Tottenham'da dokuz yılın ardından Kane'le Bayern Münih'te şampiyonluk
Dier, Tottenham formasıyla 365 maça çıktı ve bunu dokuz buçuk yıla yayılan dönemde yaptı. Çok yönlülüğü de takımına önemli katkı sağladı. Stoperde veya orta sahada oynayabiliyor, gerektiğinde bekte de görev alabiliyor.
Bu özellikleri Londra’da değer gördü. Dier ayrıca İngiltere A Millî Takımı’nda 49 kez forma giydi. Ancak Sporting altyapısından yetişen oyuncunun en üst düzeyde mücadele etmek için gereken istikrara sahip olduğuna herkes ikna olmuş değildi.
Buna karşın Dier, oyununu geliştirmek için her zaman çok çalıştı ve olabildiğince iyi bir takım arkadaşı olmaya önem verdi. Bu özellikleri, Tottenham tarihinin en golcü oyuncusu Harry Kane’in gözünden kaçmadı.
Golcü oyuncu, Bayern Münih’te uzun süredir peşinde olduğu büyük kupaları kazanmak için 2023’te Tottenham’dan ayrıldı ve Ocak 2024’te tanıdık bir isimle yeniden bir araya gelmekten memnuniyet duydu. Dier, Kane ile birlikte Bundesliga şampiyonluğu yaşadı ve bu süreçte kalıcı bir sözleşme imzaladı.
Ancak Almanya’daki dönemi beklenenden kısa sürdü. Monaco, 2025 yazında serbest oyuncu durumundaki Dier’i kadrosuna katmaktan memnuniyet duydu; tecrübeli futbolcunun birikimi Stade Louis II’de de takıma katkı sağladı.
Burada kaptanlık pazubendini de takan 32 yaşındaki oyuncu, savunmanın merkezindeki rolüne kolaylıkla uyum sağladı. Kariyerini yeniden yükselişe geçirme süreci Fransız futbolunda da devam etti.
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Ligue 1 devleri Dier'in tecrübesini ve çok yönlülüğünü memnuniyetle karşıladı
talkSPORT Bet Online Slots ile yaptığı iş birliği kapsamında konuşan eski Monaco yıldızı Grimandi, Dier’in Monaco’daki etkisi sorulduğunda GOAL’e şunları söyledi: “Zor bir dönemden geçti çünkü geçen sezon Monaco’da bile onun için işler oldukça karmaşıktı ama iyi oynadı.
“İyi bir sezon geçirdi, kaptan. Sanırım [Sadibou] Sane’nin yanında oynadı. Sane harika bir oyuncu, genç bir yetenek. Geçen sezon Metz’deydi ve birkaç ay içinde bu kadar çok yetenek göstermesine şaşırdım. Bence birbirleriyle iyi bir uyum yakaladılar.
“Monaco’daki insanların Dier’i çok sevdiğini duydum. Hafta sonu kaybetmeleri yazık oldu. Bu sezon o maça kadar yenilmemişlerdi ama 1-0 kaybettiler.
“Güzel bir hikâye. Zor bir dönemden geçti ve şimdi Monaco’da kaptanlık yapıp oynayarak kendine güzel bir hayat kurmaya çalışıyor.”
Monako Prensliği'nde yaşamak ve futbol oynamak nasıl bir şey?
Futbol oynamak için Monako'dan daha iyi pek az yer vardır. Orada altı yıl geçirdikten sonra Arsenal'de iki kez Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Grimandi, bölgedeki hayatı şöyle anlatıyor: “Monako, Avrupa'da futbolcuların taraftarları tanıdığı ama taraftarların futbolcuları tanımadığı tek yer. Bazen böyle söylerler.
“Çok sakin bir hayat. Biraz daha popüler hâle geldiği için şimdi değişti ama Monako'ya hâlâ hiçbir sorun yaşamadan gidebilirsiniz. Sokakta yürüyebilirsiniz, kimse sizi tanımaz. Yaşam kaliteniz yüksektir, güvendesinizdir.
“32 yaşındayken de gençken de güzel. Yalnız bazen futboldan daha fazlasını beklediğinizde işler biraz karmaşıklaşabiliyor. Yaşamak için harika bir yer.
“Bence İngiliz futbolcular Monako'yu çok seviyor. Arsenal'de olduğum dönemde İngiliz futbolcuların çoğunun bana Monako hakkında birçok soru sorduğunu hatırlıyorum. Orada yaşaması için elbette iyi bir zaman.”
- Getty
Hırslı Dier'in daha oynayacak çok futbolu var
Dier Monaco'ya katılırken üç yıllık bir sözleşme imzaladı. Bu da sözleşmesinin bitmesine 18 aydan biraz fazla süre kaldığı anlamına geliyor. Geçen sezon yaşadığı baldır ve arka adale sorunları nedeniyle tüm kulvarlarda yalnızca 13 maça çıkabildi.
Ancak İngiltere'de doğup Portekiz'de büyüyen oyuncu olumlu bir izlenim bıraktı. Örnek bir profesyonel olarak Lamine Camara ve Ansu Fati gibi isimlere ilham veriyor. Kramponlarını son kez asmadan önce kendisini daha birçok maceranın beklediğine inanıyor.
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