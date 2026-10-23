Dier, Tottenham formasıyla 365 maça çıktı ve bunu dokuz buçuk yıla yayılan dönemde yaptı. Çok yönlülüğü de takımına önemli katkı sağladı. Stoperde veya orta sahada oynayabiliyor, gerektiğinde bekte de görev alabiliyor.

Bu özellikleri Londra’da değer gördü. Dier ayrıca İngiltere A Millî Takımı’nda 49 kez forma giydi. Ancak Sporting altyapısından yetişen oyuncunun en üst düzeyde mücadele etmek için gereken istikrara sahip olduğuna herkes ikna olmuş değildi.

Buna karşın Dier, oyununu geliştirmek için her zaman çok çalıştı ve olabildiğince iyi bir takım arkadaşı olmaya önem verdi. Bu özellikleri, Tottenham tarihinin en golcü oyuncusu Harry Kane’in gözünden kaçmadı.

Golcü oyuncu, Bayern Münih’te uzun süredir peşinde olduğu büyük kupaları kazanmak için 2023’te Tottenham’dan ayrıldı ve Ocak 2024’te tanıdık bir isimle yeniden bir araya gelmekten memnuniyet duydu. Dier, Kane ile birlikte Bundesliga şampiyonluğu yaşadı ve bu süreçte kalıcı bir sözleşme imzaladı.

Ancak Almanya’daki dönemi beklenenden kısa sürdü. Monaco, 2025 yazında serbest oyuncu durumundaki Dier’i kadrosuna katmaktan memnuniyet duydu; tecrübeli futbolcunun birikimi Stade Louis II’de de takıma katkı sağladı.

Burada kaptanlık pazubendini de takan 32 yaşındaki oyuncu, savunmanın merkezindeki rolüne kolaylıkla uyum sağladı. Kariyerini yeniden yükselişe geçirme süreci Fransız futbolunda da devam etti.