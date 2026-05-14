Reds bu sezon beklentilerin çok gerisinde kalmış olsa da ve Premier Lig’de son iki hafta kala Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı henüz kesinleşmemiş olsa da, Hollandalı oyuncunun takımda kalacağına dair işaretler var.
Çeviri:
Taraftarların gözünde itibarını yitirmiş olsa da: Anlamlı sözler, Liverpool FC'de teknik direktör konusunda bir sürpriz olacağına işaret ediyor
Slot, düzenlediği basın toplantısında, koltuğunun sağlam olduğunu ima eden sözlerle açıkladı. 47 yaşındaki teknik adam, Cuma günü Aston Villa ile oynanacak kritik iç saha maçı öncesinde, "Önümüzdeki sezon da Liverpool'da teknik direktör olacağıma dair her türlü sebebe sahibim" dedi. Kovulacağına dair endişeler ise bambaşka bir tonda.
Ayrıca Slot, transfer piyasasında hamle yapmak istediğini duyurdu - unutulmamalıdır ki, bu, yarım milyar avroya yakın yatırımın yapılmasından sadece bir yıl sonra. "Gelecek sezon için planlar belli, kulüp ile yeni oyuncular arasındaki görüşmeler devam ediyor ve ben de bu görüşmelere dahilim." Liverpool, puanları eşit olan Aston Villa'yı yenerek Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyebilir. Şu anda ligde dördüncü sırada yer alan takım, altıncı sıradaki AFC Bournemouth'a dört puan fark atmış durumda.
Liverpool taraftarları son zamanlarda Slot'u yuhaladı
Birçok iniş ve çıkışın yaşandığı sezon boyunca, şampiyonluk kazanan teknik direktörün ayrılacağına dair söylentiler sürekli olarak gündemdeydi. Özellikle de LFC’nin Slot’un gelişinden önce bile büyük ilgi gösterdiği bir teknik direktör olan Xabi Alonso’nun piyasada olması bu durumu daha da belirgin hale getiriyordu. İspanyol teknik adam, yılbaşı civarında Real Madrid’den erken ayrılmasının ardından şu anda kulüpsüz durumda. Yaklaşık aynı dönemde, Slot’un ayrılacağına dair ısrarlı söylentiler de dolaşıyordu.
Geçtiğimiz hafta sonu Slot, bir kez daha kendi taraftarlarının öfkesini üzerine çekmişti. İyi bir performans sergilemesine rağmen seyircilerin gözdesi Rio Ngumoha'yı oyundan alıp yerine Alexander Isak'ı soktuğunda, Reds taraftarlarından yuhalama sesleri yükseldi. Bu sezon Slot'un taraftarların gözünde itibarını yitirdiği birçok kez ortaya çıktı. Üstelik Liverpool, Blues karşısında utanç verici bir negatif rekor kırdı.
Enzo Fernandez'in serbest vuruştan attığı gol, bu sezon standart durumlardan yenen 18. gol oldu. Premier League'in kurulmasından bu yana, 20 kez İngiltere şampiyonu olan takım, duran toplardan hiç bu kadar çok gol yememişti. Böylece LFC, bu sezonun sıralamasında da başı çekiyor.
Arne Slot: Liverpool FC teknik direktörü olarak istatistikleri
Oyunlar 111 Galibiyet 66 Beraberlik 17 Mağlubiyet 28 Maç başına puan 1,94