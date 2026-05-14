Taraftarların gözünde itibarını yitirmiş olsa da: Anlamlı sözler, Liverpool FC'de teknik direktör konusunda bir sürpriz olacağına işaret ediyor

Birçok iniş ve çıkışın yaşandığı sezon boyunca, şampiyonluk kazanan teknik direktörün ayrılacağına dair söylentiler sürekli olarak gündemdeydi. Özellikle de LFC’nin Slot’un gelişinden önce bile büyük ilgi gösterdiği bir teknik direktör olan Xabi Alonso’nun piyasada olması bu durumu daha da belirgin hale getiriyordu. İspanyol teknik adam, yılbaşı civarında Real Madrid’den erken ayrılmasının ardından şu anda kulüpsüz durumda. Yaklaşık aynı dönemde, Slot’un ayrılacağına dair ısrarlı söylentiler de dolaşıyordu.

Geçtiğimiz hafta sonu Slot, bir kez daha kendi taraftarlarının öfkesini üzerine çekmişti. İyi bir performans sergilemesine rağmen seyircilerin gözdesi Rio Ngumoha'yı oyundan alıp yerine Alexander Isak'ı soktuğunda, Reds taraftarlarından yuhalama sesleri yükseldi. Bu sezon Slot'un taraftarların gözünde itibarını yitirdiği birçok kez ortaya çıktı. Üstelik Liverpool, Blues karşısında utanç verici bir negatif rekor kırdı.

Enzo Fernandez'in serbest vuruştan attığı gol, bu sezon standart durumlardan yenen 18. gol oldu. Premier League'in kurulmasından bu yana, 20 kez İngiltere şampiyonu olan takım, duran toplardan hiç bu kadar çok gol yememişti. Böylece LFC, bu sezonun sıralamasında da başı çekiyor.