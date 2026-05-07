Liverpool v Leeds United - Premier League
Taraftarların duyuruya karşı çıkması üzerine Liverpool, üç yıllık bilet fiyatı planını rafa kaldırdı

Liverpool, taraftar gruplarıyla yaptığı görüşmelerin ardından daha önce duyurduğu üç yıllık bilet fiyatı stratejisinden vazgeçti. Kulüp, 2026-27 sezonunda sınırlı bir zam uygulayacak ve ertesi yıl fiyatları donduracak. Değişiklikler arasında genç taraftarlar için genişletilmiş indirimler de yer alıyor.

  • Liverpool, taraftarların endişeleri üzerine bilet stratejisini gözden geçirdi

    Liverpool, kulübün Taraftar Kurulu ile yapılan görüşmelerin ardından daha önce duyurduğu üç yıllık bilet fiyatı stratejisini rafa kaldırdı. Mart ayında açıklanan ilk planda, üç sezon boyunca genel giriş ücretlerinde enflasyon oranını aşmayacak şekilde yıllık artışlar öngörülüyordu.

    Bu öneri, maçlara gitmenin artan maliyetinden endişe duyan taraftar gruplarının eleştirilerine neden oldu. Daha fazla görüşmenin ardından kulüp, uzun vadeli yapıyı terk etmeye karar verdi. Revize edilen anlaşma uyarınca, bilet fiyatları 2026-27 sezonu için yüzde üç artacak. Fiyatlar daha sonra 2027-28 sezonu için dondurulacak ve bu da devam eden yaşam maliyeti baskıları altında taraftarlara bir nebze rahatlama sağlayacak.

    Kulüp, genç taraftarlar için sağlanan kolaylıklar ve girişimleri doğruladı

    Liverpool ayrıca genç ve yerel taraftar biletlerinin fiyatının 9 sterlin seviyesinde sabit kalacağını doğruladı. Kulüp, bu kararın genel enflasyon artışlarına rağmen yerel taraftarlar için en düşük giriş ücretinin değişmemesini sağladığını belirtti.

    Kulübün resmi internet sitesinde yer alan duyuruda şu ifadeler yer alıyor: "Kulüp ayrıca, Anfield Road Stand'da genç yetişkinler için bir bölüm oluşturulacağını da memnuniyetle duyurur. Daha fazla ayrıntı ilerleyen günlerde paylaşılacaktır."

  • Liverpool ve taraftarları, fiyat artışlarına alternatif çözümler arıyor

    Kulüp yetkilileri ve Taraftar Kurulu, gelecek sezonları, gelecekteki bilet fiyat artışlarını sınırlamayı amaçlayan alternatif ticari stratejiler üzerinde çalışmak için kullanma konusunda mutabık kaldı.

    Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulüp ve Taraftar Kurulu, bu sezonların getirdiği kesinlikten yararlanarak, futbol dünyasında daha uzun vadeli alternatif çözümler arayacak ve gelecek nesiller için bilet fiyatlarının artmasını önlemek ve satın alınabilirlik ve erişilebilirlikle ilgili sorunları çözmek amacıyla Taraftar Kurulu ile ticari fikirler üzerinde çalışacak."

    Gelecekteki fiyatlandırma hâlâ mali baskılara bağlı

    2027-28 sezonundaki fiyat dondurma kararı kısa vadede bir rahatlama sağlasa da, Liverpool ileriki sezonlarda enflasyona bağlı zamların yine de gerekli olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Bununla birlikte kulüp, gelecekte de bilet fiyatları konusunda taraftarlarıyla iletişim halinde olmaya devam edeceğini vurguladı.

    Bu arada sahada Arne Slot'un takımı, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde etmek için mücadeleye devam ediyor. Takım şu anda 35 maçta topladığı 58 puanla Premier Lig tablosunda dördüncü sırada yer alıyor. Beşinci sıradaki Aston Villa ile puanları eşit olan takım, altıncı sıradaki Bournemouth'un ise altı puan önünde bulunuyor.

