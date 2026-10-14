Suudi Arabistan'ın İttihad kulübünün taraftarları hüzünlü bir gece yaşadı. Takım, Cidde'deki İnma Stadı'nda, kendi sahasında ve kendi taraftarı önünde Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Shabab Al Ahli'ye (2-1) yenilerek 2026-27 AFC Şampiyonlar Ligi Elit'in ikinci hafta maçında mağlubiyet tuzağına düştü.
Medya mensubu Abdullah Felate, son dönemde takımın seviyesinin ve sonuçlarının gerilemesi, özellikle de Asya düzeyindeki kötü gidişat nedeniyle İttihad'ın teknik direktörü Alman Jens Wissing'i hedef aldı. İttihad, AFC Şampiyonlar Ligi Elit puan durumunda "tek puanla" 11. sırada yer alıyor.