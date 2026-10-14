Thmanyah kanalındaki "El-Minassa" programına konuk olan Felateh, İttihad'ın teknik direktörüne yüklenerek şunları söyledi: "İttihad'ın yenilgisinin sorumluluğunu ilk olarak Alman teknik direktör taşıyor. Rakibini ve maçı hafife aldı, cezası da yenilgi oldu. Bu da onun tecrübesi zayıf bir teknik direktör olduğunu kanıtlıyor; çünkü hiçbir şekilde mantıklı olmayan bir hücum anlayışıyla oynadı. Çok sayıda hücum oyuncusunu sahaya sürdü ve orta sahayı tamamen boşalttı, böylece sahayı Şebab el-Ehli oyuncularına hediye etti."

Şöyle devam etti: "Şebab el-Ehli oyuncuları İttihad'ın sahasının derinliklerinde istedikleri gibi gezindi, eğlendi ve gol attılar. Daha fazla gol atma kapasiteleri de vardı; ilk yarıyı merhamet göstererek dört golle kapattılar."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Vissing, kolay kazanacağını sanıyordu, çünkü tecrübesi AFC Şampiyonlar Ligi 2 ile sınırlı. Ancak Elite turnuvasında durum farklı ve maçlar son derece zorlu geçiyor. Rakibe saygı duymak, orta saha bölgesini ve top çevirme mücadelesini kazanmak zorundasın. Oyuna hâkim olabilmek için Houssem Aouar ve Muhtar Ali'nin tecrübelerinden yararlanması gerekiyordu. Takım yorgun görünüyor, ama bu yenilgi için bir mazeret değil."



