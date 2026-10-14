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Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Çeviri:

"Taraftarlarımız yanıp tutuşuyor, bize de Hilal gibi davranın": Abdullah Felatah, İttihad'ın kaybetmesinin ardından öfke patlaması yaşadı ve Real Madrid'i örnek gösterdi!

Al Ittihad
Shabab Al-Ahli Dubai FC
AFC Şampiyonlar Ligi 1
J. Wissing
Real Madrid

Asya kümesindeki yenilgi Al Ahli'nin krizlerini ortaya çıkardı

Suudi Arabistan'ın İttihad kulübünün taraftarları hüzünlü bir gece yaşadı. Takım, Cidde'deki İnma Stadı'nda, kendi sahasında ve kendi taraftarı önünde Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Shabab Al Ahli'ye (2-1) yenilerek 2026-27 AFC Şampiyonlar Ligi Elit'in ikinci hafta maçında mağlubiyet tuzağına düştü.

Medya mensubu Abdullah Felate, son dönemde takımın seviyesinin ve sonuçlarının gerilemesi, özellikle de Asya düzeyindeki kötü gidişat nedeniyle İttihad'ın teknik direktörü Alman Jens Wissing'i hedef aldı. İttihad, AFC Şampiyonlar Ligi Elit puan durumunda "tek puanla" 11. sırada yer alıyor.

  • İttihad'ın kaybı Alman teknik adamın sorumluluğu

    Thmanyah kanalındaki "El-Minassa" programına konuk olan Felateh, İttihad'ın teknik direktörüne yüklenerek şunları söyledi: "İttihad'ın yenilgisinin sorumluluğunu ilk olarak Alman teknik direktör taşıyor. Rakibini ve maçı hafife aldı, cezası da yenilgi oldu. Bu da onun tecrübesi zayıf bir teknik direktör olduğunu kanıtlıyor; çünkü hiçbir şekilde mantıklı olmayan bir hücum anlayışıyla oynadı. Çok sayıda hücum oyuncusunu sahaya sürdü ve orta sahayı tamamen boşalttı, böylece sahayı Şebab el-Ehli oyuncularına hediye etti."

    Şöyle devam etti: "Şebab el-Ehli oyuncuları İttihad'ın sahasının derinliklerinde istedikleri gibi gezindi, eğlendi ve gol attılar. Daha fazla gol atma kapasiteleri de vardı; ilk yarıyı merhamet göstererek dört golle kapattılar."

    Sözlerini şöyle sürdürdü: "Vissing, kolay kazanacağını sanıyordu, çünkü tecrübesi AFC Şampiyonlar Ligi 2 ile sınırlı. Ancak Elite turnuvasında durum farklı ve maçlar son derece zorlu geçiyor. Rakibe saygı duymak, orta saha bölgesini ve top çevirme mücadelesini kazanmak zorundasın. Oyuna hâkim olabilmek için Houssem Aouar ve Muhtar Ali'nin tecrübelerinden yararlanması gerekiyordu. Takım yorgun görünüyor, ama bu yenilgi için bir mazeret değil."


  • İttihad'ın zayıf transferleri

    Felatah, Ittihad'ın rakibi Hilal'in yaptığı gibi güçlü transferler gerçekleştirebilmek için kuvvetli bir destek almayı hak ettiğinden söz ederek şöyle konuştu: "Ben ve Ittihad taraftarları içten içe yanıyoruz, takımımız bundan daha iyi transferleri hak ediyor. Yarım ve çeyrek futbolcularla sözleşme imzalıyoruz ve benden onlara inanmamı istiyorsunuz."

    Sözlerine şöyle devam etti: "Lobi, Kante gibi değil ve bu futbolcu Ittihad taraftarının hedeflerinin altında. Salih eş-Şehri de milli takım kadrosunda yok, nasıl milli takımda yedek diyorsun? Ittihad'ın transferleri bundan daha üst seviyede olmalı."

    Öfkeli bir şekilde konuşmasını sürdürdü: "Ittihad gibi bir konuma sahip takım transfer yapmaktan aciz. Göz görüyor ama el kısa kalıyor; Ittihad da Hilal'in aldığını almalı ki yüksek seviyeli futbolcuları kadrosuna katabilsin ve bu söylediklerim hoşunuza gitmiyor."


  • "Para her şeydir"

    Felatah, "Manassa" programında yürütülen, futbolda başarı için paranın her şey olmadığına dair tartışmayı da eleştirdi ve şöyle dedi: "Futbolda para her şeydir. Hilal, 2023'te harcama bakımından dünyanın dördüncü, Suudi Arabistan ve Asya'nın ise birinci kulübüydü; bu yüzden o dönemde şampiyonluklar kazandı."

    Şöyle devam etti: "Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan kulüptür, çünkü geçmiş dönemlerde en çok para harcayan kulüplerden biri oldu. İttihad, Nassr, Ahli ve Hilal; en çok harcama yapanlar olurlarsa hepsi zirveye çıkar. Feth özel bir durum ve onları tebrik ediyoruz. Param yoksa nasıl kazanacağım?"

    Sözlerini şöyle tamamladı: "Bana para ver, sana güçlü bir takım veririm. Mevcut Hilal takımını yapan şey paradır; öyle bir para akıttılar ki dünyada en çok harcama yapan takım oldu."


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  • Hilal IttihadGetty

    İttihad zor durumda

    İttihad, Asya Şampiyonlar Ligi Elit'te zorlu bir dönemden geçiyor. Takım, grup aşamasının ikinci haftasında kendi sahasında Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Şebab El-Ahli'ye 2-1 yenildi. Bu sonuç, İttihad'ın turnuvadaki ilk maçlarından yalnızca bir puan topladığı anlamına geliyor ve takımı Batı Bölgesi grup sıralamasında on birinci basamağa yerleştirerek, kıtasal hedeflerinin gerektirdiği zirve konumlarından uzaklaştırıyor.

    Bu yenilgi, bir başka acı mağlubiyetten sadece birkaç gün sonra geldi. Takım, Suudi Roshn Ligi'nin sekizinci haftasındaki klasikoda Hilal'e 3-2 kaybetmiş, maç hakem kararları etrafındaki geniş tartışmaların ve bunun ardından saha içinde ve dışında yaşanan gerginliğin gölgesinde kalmıştı. Söz konusu yenilgi, başta Faslı Youssef En-Nesyri olmak üzere bazı oyunculara yönelik sert eleştirileri de beraberinde getirdi. En-Nesyri, teknik performansı nedeniyle değil, saha dışındaki bir davranışı yüzünden eleştirilerin hedefi oldu.

    Roshn Ligi sıralamasına gelince, İttihad sekiz maçta topladığı 17 puanla dördüncü basamakta yer alıyor. Bu durum, son dönemdeki puan kayıplarına rağmen takımı ilk sıralar için verilen mücadelenin içinde tutuyor.