"Taraftarlarımız için üzücü" - Nuno, Danny Dyer ve West Ham taraftarlarını zorlu bir sınavdan geçiren, ardından Leeds'in penaltı atışlarında Wembley hayallerini suya düşürdüğü çılgın FA Cup mağlubiyetine tepki gösterdi
Londra Stadyumu'nda kalp kırıklığı
Nuno, takımının son derece dramatik bir şekilde mağlup olduğunu gördükten sonra, bu akşamı "başından sonuna kadar çok duygusal bir maç" olarak nitelendirdi. Ao Tanaka'nın golü ve Dominic Calvert-Lewin'in penaltısı sonrasında uzatma dakikalarının sonlarına doğru 2-0 geride kalan Hammers, artık işin bittiği izlenimini veriyordu.
Ancak, maçın son dakikalarında Mateus Fernandes ve Axel Disasi'nin 93. ve 96. dakikalarda attığı gollerle ev sahibi taraftarları çılgına çevirdi. Maçı izleyenler arasında Football Factory ve EastEnders dizilerinin oyuncusu Danny Dyer de vardı ve tribünden damadı Jarrod Bowen'ı destekledi.
Nuno, "Oyuncular için üzücü, bizim için üzücü, özellikle de taraftarlarımız için üzücü. İkinci yarıyı izlediler, tepki verdik, maçı kovaladık, en iyi fırsatları yarattık, topları direğe çarptırdık," dedi.
West Ham, uzatmalarda üstünlüğünü sürdürmesine, ofsayt nedeniyle iptal edilen gollere ve direkleri vuran şutlara rağmen, penaltı atışları devreye girmeden önce baskılarının hak ettiği galibiyet golünü bulamadı.
Kaleci draması ve penaltı atışlarının acısı
Uzatmaların sonlarında, ilk tercih edilen kaleci Alphonse Areola'nın sakatlık nedeniyle sahadan çıkmak zorunda kalmasıyla gerilim doruğa ulaştı. Bu durum, penaltı atışlarında gözler üzerine çevrilen Finley Herrick'in A takımdaki ilk maçına çıkmasının önünü açtı. İngiltere U20 milli takımında forma giyen Herrick, Joel Piroe'nin attığı Leeds'in ilk penaltısını kurtararak hemen etkisini gösterdi, ancak Bowen ve Pablo Felipe'nin kaçırdığı penaltılar ev sahibi takımın hayallerini suya düşürdü ve tribünlerdeki tezahüratı yöneten Dyer, olabilecekleri düşünmeye başladı.
Nuno, maçı daha erken bitirme fırsatını kaçırdıklarını değerlendirerek şunları söyledi: "Penaltı atışlarına gitmemek için yeterince çaba gösterdik ama bugün kaderimizde yoktu. Bir önceki turda penaltı atışlarına gitmiştik ve verimli olduğumuzu söylemiştik ama bugün o kadar verimli olamadık."
Karar vuruşunu Pascal Struijk yaptı ve attığı penaltı, Leeds'in yarı finale yükselmesini ve Wembley Stadyumu'nda Chelsea ile karşılaşmasını resmen garantiledi.
Odak noktası Premier Lig hedefine kayıyor
Kupa macerasını geride bırakan West Ham, artık dikkatini yeniden birinci lige çevirmeli. Nuno, takımın dirençliliğinin önemini vurgulayarak şöyle konuştu: "Ancak maç sırasında gösterdiğimiz tepki, maçı kovalama şeklimiz, pes etmediğimizin ve önümüzde çok büyük bir görevimizin olduğunun kanıtıdır. Sonuna kadar devam etmemiz gereken bu görev için gerekli olan da budur."
Teknik direktör, 120 dakikalık mücadelenin takımına fiziksel olarak verdiği zararın farkında. "Şimdi toparlanma zamanı. 120 dakika, zorlu bir maçtı. Oyuncularımızın toparlanmasını sağlayıp Cuma günkü maça çıkmaya çalışacağız. Tekrar söylüyorum, London Stadium bizim için çok önemli olacak. Bugün yarattığımız atmosferi, bu maçta ve bundan sonraki maçlarda da yaratmalıyız," diye ekledi ve Wolverhampton Wanderers'ın ziyaretini beklediğini belirtti.
Gelecek için çıkarılan dersler
Bu mağlubiyet, milli maç arası sonrası sahalara dönüşün zorlu geçtiğini gösteriyor; ancak Nuno, bu deneyimi sezonun geri kalanı için bir temel olarak kullanmaya kararlı. Teknik direktör şunları söyledi: "İyi performanslar da oldu, pek iyi olmayan performanslar da. Milli maç arasından sonra sahalara dönmek her zaman zordur. Her zaman zordur ama aynı zamanda geleceğimiz için aldığımız bir ders."
Maç sonrası değerlendirmelerini tamamlayan Portekizli teknik direktör, kulüpteki herkesin zihinsel olarak hızlı bir şekilde toparlanmasının gerekliliğini vurguladı. "Buna ihtiyacımız var, ihtiyacımız var, ihtiyacımız var. Tüm oyunculara ihtiyacımız var. Bunun kanıtı da bu. Üçüncü kaleci oyuna girdi. Bize yardımcı olabilecek tüm oyunculara, tüm oyunculara ve tüm taraftarlara ihtiyacımız olacak. Cuma günü Wolves maçına hazır olacağız" diye konuştu.