"Taraftarlarımız için üzücü" - Nuno, Danny Dyer ve West Ham taraftarlarını zorlu bir sınavdan geçiren, ardından Leeds'in penaltı atışlarında Wembley hayallerini suya düşürdüğü çılgın FA Cup mağlubiyetine tepki gösterdi

Nuno, takımının son derece dramatik bir şekilde mağlup olduğunu gördükten sonra, bu akşamı "başından sonuna kadar çok duygusal bir maç" olarak nitelendirdi. Ao Tanaka'nın golü ve Dominic Calvert-Lewin'in penaltısı sonrasında uzatma dakikalarının sonlarına doğru 2-0 geride kalan Hammers, artık işin bittiği izlenimini veriyordu.

Ancak, maçın son dakikalarında Mateus Fernandes ve Axel Disasi'nin 93. ve 96. dakikalarda attığı gollerle ev sahibi taraftarları çılgına çevirdi. Maçı izleyenler arasında Football Factory ve EastEnders dizilerinin oyuncusu Danny Dyer de vardı ve tribünden damadı Jarrod Bowen'ı destekledi.

Nuno, "Oyuncular için üzücü, bizim için üzücü, özellikle de taraftarlarımız için üzücü. İkinci yarıyı izlediler, tepki verdik, maçı kovaladık, en iyi fırsatları yarattık, topları direğe çarptırdık," dedi.

West Ham, uzatmalarda üstünlüğünü sürdürmesine, ofsayt nedeniyle iptal edilen gollere ve direkleri vuran şutlara rağmen, penaltı atışları devreye girmeden önce baskılarının hak ettiği galibiyet golünü bulamadı.