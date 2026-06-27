Taraftarları gözyaşlarına boğdu ve dünyayı hayrete düşürdü… Yeşil Baş, Dünya Kupası’nın en güzel hikayelerini yazıyor

Her Dünya Kupası'nda yeni bir şampiyon doğar ve herkese futbolun coğrafi sınırları ya da nüfusu değil, inancı, çalışmayı ve imkansızı başarma yeteneğini önemsediğini hatırlatan beklenmedik bir hikâye yazılır.

2026 Dünya Kupası’nda en ilham verici hikâye, Atlantik Okyanusu’nun kalbinde yer alan, on adadan oluşan ve nüfusu 525 bini geçmeyen küçük ülke Yeşil Burun Adaları’na aitti. Bu ülke, Dünya Kupası eleme turlarına ulaşan tarihteki en küçük ülke olarak tüm dünyanın dikkatini üzerine çekmeyi başardı.

Geleneksel futbol güçleri eleme biletleri için rekabet ederken, “Mavi Köpekbalıkları” takımı, İspanya, Uruguay ve Suudi Arabistan’ın yer aldığı zorlu bir grupta kararlılıkla yolunu açarak tarihi bir başarıya imza attı ve 32’li turun en heyecan verici karşılaşmalarından birinde, Lionel Messi liderliğindeki son şampiyon Arjantin ile randevuya çıktı.

Ancak Yeşil Burun Adaları’nın bu aşamaya gelmesi tesadüf değildi; aksine, yıllar önce başlayan, planlama, teknik istikrar ve Avrupa’da yaşayan vatandaşlardan yararlanmayı bir araya getiren uzun soluklu bir projenin meyvesiydi. BBC’nin aktardığına göre, bu sayede küçük bir ülke küresel bir başarı öyküsüne dönüştü.