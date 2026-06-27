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Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Taraftarları gözyaşlarına boğdu ve dünyayı hayrete düşürdü… Yeşil Baş, Dünya Kupası’nın en güzel hikayelerini yazıyor

FEATURES
Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan
Yeşil Burun Adaları
Suudi Arabistan
Dünya Kupası
Arjantin - Yeşil Burun Adaları
Arjantin
Bubista
Vozinha
R. Lopes
Cabo Verde
Suudi Arabistan
ABD
Arjantin

Mavi köpekbalıkları akıntıya karşı yüzüyor

Her Dünya Kupası'nda yeni bir şampiyon doğar ve herkese futbolun coğrafi sınırları ya da nüfusu değil, inancı, çalışmayı ve imkansızı başarma yeteneğini önemsediğini hatırlatan beklenmedik bir hikâye yazılır.

2026 Dünya Kupası’nda en ilham verici hikâye, Atlantik Okyanusu’nun kalbinde yer alan, on adadan oluşan ve nüfusu 525 bini geçmeyen küçük ülke Yeşil Burun Adaları’na aitti. Bu ülke, Dünya Kupası eleme turlarına ulaşan tarihteki en küçük ülke olarak tüm dünyanın dikkatini üzerine çekmeyi başardı.

Geleneksel futbol güçleri eleme biletleri için rekabet ederken, “Mavi Köpekbalıkları” takımı, İspanya, Uruguay ve Suudi Arabistan’ın yer aldığı zorlu bir grupta kararlılıkla yolunu açarak tarihi bir başarıya imza attı ve 32’li turun en heyecan verici karşılaşmalarından birinde, Lionel Messi liderliğindeki son şampiyon Arjantin ile randevuya çıktı.

Ancak Yeşil Burun Adaları’nın bu aşamaya gelmesi tesadüf değildi; aksine, yıllar önce başlayan, planlama, teknik istikrar ve Avrupa’da yaşayan vatandaşlardan yararlanmayı bir araya getiren uzun soluklu bir projenin meyvesiydi. BBC’nin aktardığına göre, bu sayede küçük bir ülke küresel bir başarı öyküsüne dönüştü.

  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tarihe geçen an

    Yeşil Burun Adaları oyuncuları, soyunma odalarında ya da dev ekranların önünde tur atlamalarını kutlamadılar; Suudi Arabistan ile oynadıkları maçın bitiminden sonra saha zemininde küçük bir cep telefonunun etrafında toplanarak İspanya ile Uruguay arasındaki karşılaşmanın son dakikalarını izlediler.

    Herkes nefesini tutmuş, kalpler hızla çarpıyordu; ta ki İspanya'nın galibiyetini ilan eden son düdük çalana kadar. Bu sonuç, Yeşil Burun Adaları'nın 8. grupta ikinci sırayı almasını ve tarihi bir şekilde son 32'ye yükselmesini garantiledi.

    Bekleyiş anları dokunaklı sahnelere dönüştü; sevinç gözyaşları oyuncuları ve taraftarları sardı, tribünlerde kutlama çığlıkları yükseldi; bu sahne, pek çok kişi tarafından turnuvanın en etkileyici insani anlarından biri olarak değerlendirildi.

    “BBC Radio 5 Live” yorumcusu Rob Lowe, o anı Dünya Kupası’nın en güzel sahnelerinden biri olarak nitelendirdi ve herkesin büyük bir heyecanla telefonlarının başına toplandığını, maçın bitiş düdüğü çalınır çalınmaz gurur ve mutluluk duygularının patladığını vurguladı.

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  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Dünyanın en iyileriyle olağanüstü bir mücadele

    Yeşil Burun Adaları’nın turnuvaya katılma hakkı, şansa ya da sadece diğer takımların sonuçlarını beklemeye dayalı değildi; aksine, köklü bir geçmişe sahip milli takımlar karşısında sergilediği bir dizi etkileyici performansın ardından geldi.

    Milli takım, eski dünya şampiyonu İspanya ile oynadığı heyecan verici ve golsüz berabere biten maçla turnuvaya başladı. Bu maçta, kırk yaşındaki tecrübeli kaleci Fozinha, yedi net gol fırsatını kurtararak İspanyolların galibiyetini engelledi ve uluslararası kariyerinin en iyi maçlarından birini sergiledi.

    Ardından takım, iki kez dünya şampiyonu Uruguay’a karşı 2-2’lik bir beraberlik elde ederek sürprizlerine devam etti; geride olmasına rağmen güçlü bir karakter ve skoru çevirme konusunda büyük bir yetenek sergiledi.

    Son turda ise Suudi Arabistan ile golsüz berabere kalarak, İspanya’nın Uruguay’ı yenmesi sayesinde tur atlamayı garantiledi.

    2010 yılında İspanya ile dünya şampiyonu olan Juan Mata ise, Yeşil Burun Adaları milli takımının sergilediği performansın geçici bir sürpriz olarak değerlendirilemeyeceğini vurguladı; çünkü takım, arka arkaya üç maçta büyük takımlarla başa çıkabileceğini kanıtladı.

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    Küçük bir ülke bu düzeye nasıl ulaşmayı başardı?

    Dünya, Yeşil Burun Adaları’nın nüfusuna baktığında, bu ülkenin Dünya Kupası’na katılabilmesi ve ardından eleme turlarına yükselmesi neredeyse bir mucize gibi görünebilir.

    Ancak gerçek şu ki, Yeşil Burun Futbol Federasyonu yıllar önce, Avrupa’da, özellikle Portekiz ve Hollanda’da yaşayan geniş Yeşil Burun diasporasından yararlanmaya dayalı net bir projeyi hayata geçirmeye başlamıştı.

    Geçtiğimiz yüzyılda ülkenin yaşadığı göç dalgaları nedeniyle, yüz binlerce Kap Verde vatandaşı veya kökenli kişi Avrupa’da yaşamaktadır; bu da geniş bir profesyonel oyuncu havuzu oluşturmuştur.

    Bu nedenle milli takım, ülke dışında doğmuş çok sayıda oyuncuyu kadrosuna dahil etti; 26 oyuncunun 14’ü adalar dışında doğmuşken, bunlardan altısı sadece Hollanda’nın Rotterdam kentinden geliyor.

    Bu oyuncular, milli takımın kalitesini yükseltmede ve ülkenin futbol projesine Avrupa deneyimini katmada önemli bir rol oynadılar.

  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Yıllar önce başlatılan bir proje

    Başarı bir anda ortaya çıkmadı; aksine, yerel futbol federasyonunun benimsediği uzun vadeli bir vizyonun sonucuydu.

    Yeşil Burun Adaları Milletvekili Josina Freitas Fortes, federasyonun tutku, organize çalışma ve net bir teknik plan sayesinde büyük ilerlemeler kaydettiğini vurguladı ve mevcut başarıların yıllarca süren aralıksız çabaların meyvesi olduğunu belirtti.

    Bu vizyon, olağanüstü hikayelerde kendini gösterdi. Bunların en dikkat çekici olanı, İrlanda’nın başkenti Dublin’de doğan savunma oyuncusu Roberto Lopes’in, 2019 yılında federasyonun “LinkedIn” platformu üzerinden kendisiyle iletişime geçmesinin ardından milli takıma katılmasıydı; bu, modern futbol tarihinin en ilginç hikayelerinden biri olarak kabul ediliyor.

    Ayrıca, daha önce Portekiz genç milli takımlarında forma giymiş olan eski Manchester United kanat oyuncusu Bebe de milli takıma katılarak takıma ek bir deneyim kattı.

    Portekiz liginde forma giyen forvet Dylon Leframento ise, beş kez Afrika şampiyonu olan Kamerun’u mağlup ederek Yeşil Burun Adaları’na Dünya Kupası’na katılma hakkı kazandıran kritik golü attı.

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    Bobista… Hayallerin Mimar

    Eğer bu projeyi tasarlayan beyin Birlik ise, onu gerçeğe dönüştüren kişi de teknik direktör Bobista’ydı.

    Ocak 2020'de göreve geldiğinden bu yana, 56 yaşındaki teknik direktör, taktiksel disiplin açısından son derece sağlam, doğru zamanda nasıl savunma ve hücum yapılacağını bilen uyumlu bir takım oluşturmayı başardı.

    Teknik istikrar sayesinde milli takımın performansı dikkat çekici bir şekilde gelişti; Afrika Uluslar Kupası’nda çeyrek finale yükseldi, ardından ilk kez Dünya Kupası’na katılmaya hak kazandı ve bu yılki turnuvada da tarihe adını yazmaya devam ediyor.

    Yeşil Burun Adaları milli takımı, sıkı bir savunma düzeni, topu elinde tutabilen bir orta saha ve hızı ile yarı fırsatları değerlendirme becerisine sahip forvetleriyle öne çıkıyor.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Demir gibi savunma ve olağanüstü disiplin

    Takımın karakterini en iyi yansıtan istatistiklerden biri, İspanya ile oynanan maçta ortaya çıktı.

    İspanya’nın sürekli baskısına rağmen, Yeşil Burun Adaları oyuncuları maç boyunca sadece bir faul yaptı; bu, 1966’dan bu yana bir Dünya Kupası maçında herhangi bir milli takımın yaptığı en az faul sayısıdır.

    Defans oyuncusu Sidney López Cabral, bu performansın sürpriz olmadığını, aksine takımın sürekli antrenmanlarda uyguladığı oyun tarzını yansıttığını vurguladı.

    Tüm oyuncuların tek bir bütün olarak çalıştığını ve takım disiplininin, sahadaki milli takımın kimliğini ve karakterini yansıttığını belirtti.

    Uruguay ile oynanan bir sonraki maçta ise takım, sadece savunmada iyi olmadığını, aynı zamanda hücumda da karakterli olduğunu kanıtladı; geriye düşmesine rağmen geri dönerek dünyanın en deneyimli takımlarından birine karşı değerli bir beraberlik elde etmeyi başardı.

    Bobista, maçın ardından sonucun önemli olduğunu, ancak kendisi için en önemli şeyin takımının kimliğini, gücünü, birliğini ve sağlamlığını sergilemesi olduğunu söyledi.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    İman, imkânlardan önce gelir

    Bobista, milli takımı Dünya Kupası’na taşımasının ardından 2025 yılı Afrika’nın En İyi Teknik Direktörü ödülünü kazandı, ancak takımının yeteneklerine olan inancı bundan yıllar önce başlamıştı.

    2021 Afrika Uluslar Kupası öncesinde, pek çok kişi bu hayali ulaşılmaz bulsa da, Yeşil Burun Adaları milli takımının bir gün Dünya Kupası'na katılacağını söylemişti.

    Bugün, takım daha deneyimli ve daha güçlü rakipleri geride bırakarak bu sözleri gerçeğe dönüştürdü ve bu projeye olan inancın maddi imkânlardan daha az önemli olmadığını kanıtladı.

    Teknik direktör, elde edilen bu başarının dünyanın dört bir yanındaki küçük milli takımlara ilham vermesi gerektiğini düşünüyor ve futbolun herkese ait olduğunu, vizyon ve emek varsa her milli takıma tarih yazma fırsatı sunduğunu vurguluyor.

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    En büyük maç… Arjantin

    Tarihi kutlamanın ardından, hemen bir sonraki zorlu mücadeleye odaklanılmaya başlandı.

    Yeşil Burun Adaları'nı bekleyen ödül, efsane Lionel Messi'nin liderliğindeki Dünya Kupası şampiyonu Arjantin milli takımıyla karşılaşmak olacak.

    Görev ne kadar zor olsa da, Bobista maç başlamadan önce pes etmeyi reddetti ve futbolda imkansız diye bir şey olmadığını vurguladı.

    Turnuvanın başından beri milli takımın hedeflerinden birinin Yeşil Burun Adaları'nı dünyaya tanıtmak olduğunu belirten Bobista, eleme turlarında Arjantin ile karşılaşmanın, sonuç ne olursa olsun, tüm ülke için tarihi bir fırsat olduğunu vurguladı.

    Suudi Arabistan maçında maçın adamı seçilen orta saha oyuncusu Deroy Duarte ise duygularını gizlemedi ve inanılmaz bir rüya yaşadığını vurguladı; ancak aynı zamanda takımın önce kutlama yapacağını, ardından Arjantin maçına hazırlanmaya başlayacağını, çünkü futbolda her şeyin mümkün olduğunu vurguladı.

  • Burnley v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Dünya Kupası'nı yeniden tanımlayan bir hikaye

    Yeşil Burun Adası'nın bu başarısı sadece Afrika kıtası içinde övgü toplamakla kalmadı, aynı zamanda eski futbol yıldızları arasında da geniş bir hayranlık uyandırdı.

    Avustralyalı teknik direktör Ange Postecoglou, yaşananları Dünya Kupası'nın gerçek ruhunu yansıtan bir olay olarak nitelendirdi; futbolun küçük ülkelere hayal kurma ve devlerle mücadele etme fırsatı verdiğini belirtti.

    İngiltere ve Manchester United’ın eski savunma oyuncusu Gary Neville ise, Yeşil Burun Adaları’nın hikayesinin, 48 takımın katıldığı yeni Dünya Kupası sistemine bakış açısını değiştirebileceğini belirtti.

    Uruguay gibi büyük bir takımın elenip, nüfusu yarım milyonu bile geçmeyen bir ülkenin tur atlamasının, turnuvanın genişletilmesinin başka hiçbir turnuvada tekrarlanması zor olan olağanüstü insani ve sportif hikayelere fırsat verdiğini kanıtladığını belirtti.

  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Henüz sona ermemiş bir rüya

    Arjantin maçı, Yeşil Burun Adaları tarihinin belki de en zorlu sınavı olabilir; ancak bu aşamaya gelmek bile, dünya futbol haritasında adını duyurmayı başaran bu küçük ülke için tarihi bir zaferdir.

    “Mavi Köpekbalıkları”, uzun vadeli planlama, teknik istikrar ve dünyanın dört bir yanına dağılmış yeteneklerden yararlanmanın gerçek bir spor mucizesi yaratabileceğini kanıtladı.

    Bugün, milli takım son şampiyonla karşılaşmaya hazırlanırken, artık kimse Yeşil Burun Adaları’nı Dünya Kupası’nda sadece bir onur konuğu olarak görmüyor; aksine, turnuvanın en öne çıkan isimlerinden biri ve şu ana kadar en ilham verici hikayenin sahibi olarak görüyor.

    Rüya ister Arjantin karşısında sona ersin, ister daha ileri turlara uzansın, Yeşil Burun Adaları, imkansızın sadece futbolun doksan dakika içinde silebileceği bir kelime olduğunu kanıtlayarak, Dünya Kupası tarihine adını çoktan yazdırdı.

Dünya Kupası
Arjantin crest
Arjantin
ARG
Yeşil Burun Adaları crest
Yeşil Burun Adaları
CPV