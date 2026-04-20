Taraftarlar şaşkın: Michael Olise, FC Bayern München'in şampiyonluk kutlamasında soru işaretleri yaratıyor

Bunun yerine Olise, Schwaben maçında giydiği forma üzerinde kaldı. Alman rekortmeninin sosyal medya hesaplarında kutlamalara ait çok sayıda paylaşım yayınlandı ve arada sırada Olise'nin de görüntülerine rastlandı; bu durum büyük şaşkınlık yarattı.

Yorumlarda, Güney Tribünü önündeki şampiyonluk fotoğrafında Fransız oyuncunun yer almaması da birçok soruyu beraberinde getirdi. Bayern'in tüm oyuncuları ile Vincent Kompany'nin teknik ve idari ekibi orada toplandı, ancak fotoğrafta Olise'den hiçbir iz yoktu.

24 yaşındaki oyuncunun neden orada olmadığı tam olarak bilinmiyor. Bayern, çevrimiçi kanallarında da Olise'nin neden "forma değiş tokuşunu" reddettiği ve şampiyonluk fotoğrafına katılmadığı konusunda başka bir açıklama yapmadı.