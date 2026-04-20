Böylece, VfB Stuttgart'a karşı alınan 4-2'lik galibiyetle 35. Almanya şampiyonluğunu erken garantileyen maçın ardından, Fransız hücum ustası, Allianz Arena'da sahada bulunan ve Kakadu motifli özel şampiyonluk formalarından birini giymeyen tek Münihli oyuncu oldu.
Taraftarlar şaşkın: Michael Olise, FC Bayern München'in şampiyonluk kutlamasında soru işaretleri yaratıyor
Bunun yerine Olise, Schwaben maçında giydiği forma üzerinde kaldı. Alman rekortmeninin sosyal medya hesaplarında kutlamalara ait çok sayıda paylaşım yayınlandı ve arada sırada Olise'nin de görüntülerine rastlandı; bu durum büyük şaşkınlık yarattı.
Yorumlarda, Güney Tribünü önündeki şampiyonluk fotoğrafında Fransız oyuncunun yer almaması da birçok soruyu beraberinde getirdi. Bayern'in tüm oyuncuları ile Vincent Kompany'nin teknik ve idari ekibi orada toplandı, ancak fotoğrafta Olise'den hiçbir iz yoktu.
24 yaşındaki oyuncunun neden orada olmadığı tam olarak bilinmiyor. Bayern, çevrimiçi kanallarında da Olise'nin neden "forma değiş tokuşunu" reddettiği ve şampiyonluk fotoğrafına katılmadığı konusunda başka bir açıklama yapmadı.
Olise, geçen yıl Bayern'in şampiyonluk kutlamaları sırasında satranç oynadı
Bununla birlikte, Fransız oyuncunun bu tavırları, koyu Bayern taraftarları için pek de yeni bir şey değil. FC Bayern'de geçirdiği neredeyse iki yıl boyunca Olise, sık sık "Bay Nonchalant" olarak dikkat çekti. Sahada abartılı oyun stili ve zaman zaman sergilediği sevinç pozlarıyla tanınırken, saha dışında ise neredeyse abartılı bir soğukkanlılık, rahatlık ve sözde ilgisizliğiyle düzenli olarak dikkatleri üzerine çekiyor.
Örneğin, geçen yılki şampiyonluk kutlamalarında Münih Belediye Binası'nın balkonunda şampiyonluk kupasıyla fotoğraf çektirmeyi reddetti. Takım arkadaşları kutlama yaparken, o cep telefonunda bir tur çevrimiçi satranç oynadı.
Takım arkadaşları ise Olise'nin sadece kamuoyu önünde bu kadar soğuk davrandığını sık sık vurguluyor. "Herkesle sohbet ediyor ve gülüyor," dedi stoper Jonathan Tah, Fransız oyuncu hakkında. Olise'nin hatta "takımımızın WhatsApp grubunda lider" olduğunu da ekledi.