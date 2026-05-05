"Taraftarlar için üzülüyorum" - Joao Pedro, Nottingham Forest'a karşı alınan ağır iç saha yenilgisinin ardından Chelsea'de "herkesin kendi içini sorgulaması gerektiğini" kabul etti
Chelsea, Forest yenilgisinin ardından tarihi bir düşüş yaşadı
Chelsea'nin kötü gidişatı, Forest'a karşı evinde aldığı acı 3-1'lik yenilgiyle devam etti ve takımın ligdeki mağlubiyet serisi 1993'ten bu yana ilk kez altı maça çıktı. Bu sonuç, lig yoluyla Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın artık matematiksel olarak imkansız olduğunu da teyit etti ve Blues, Anfield'a yapılacak zorlu deplasman öncesinde ligde dokuzuncu sırada kaldı. Aston Villa'nın Avrupa Ligi'ni kazanıp ligi beşinci sırada bitirmesi halinde, Blues'un Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasına katılabilmesi için ligi altıncı sırada bitirmesi yeterli olacak, ancak bu senaryonun gerçekleşme olasılığı oldukça düşük.
Joao Pedro, takım arkadaşlarını sorumluluk almaya çağırıyor
Maçın bitiş düdüğünün ardından Joao Pedro, Chelsea'nin yaşadığı zorluklar için takım olarak sorumluluk alması gerektiğini kabul etti. Forvet ayrıca taraftarlardan özür diledi ve her oyuncunun kendi performansını gözden geçirmesi gerektiğini vurguladı.
"Maçın başından itibaren çok erken gol yedik ve bu da maçı çevirmemizi gerçekten zorlaştırdı," dedi gazetecilere. "Her maçta bu hataları yapmamak için bir yol bulmalıyız. Burası Premier Lig. Çok erken gol yerseniz, geri dönmek zor olur. Ben de dahil olmak üzere herkes kendini sorgulamalı ve daha iyi olmanın bir yolunu bulmalı. Taraftarlar için üzülüyorum. Nerede iyileştirme yapabileceğimizi görmemiz gerekiyor."
Kaotik bir öğleden sonra Chelsea'nin sıkıntısını daha da artırdı
Chelsea'nin sıkıntılı öğleden sonrasını özetleyen birkaç an yaşandı. Cole Palmer bir penaltı kaçırırken, Malo Gusto ise Igor Jesus'un Forest'ın üstünlüğünü ikiye katladığı bir penaltıya neden oldu.
Joao Pedro, Blues'un performansı hakkında şunları söyledi: "Gelişmemiz gerekiyor. Ben de dahil olmak üzere herkesin bir adım öne çıkması gerekiyor. Maçları kazanmanın bir yolunu bulmak için her zaman birbirimizle konuşuyoruz. Geçen hafta Leeds'i yendik, bu hafta ise başaramadık. Tutarlı olmanın bir yolunu bulmamız gerekiyor. Bence motivasyon her zaman var. Hala her puan, her maç için mücadele etmemiz gerekiyor ve sonunda neler başarabileceğimizi göreceğiz."
Chelsea sezonu iyi bir performansla tamamlamayı hedefliyor
Uzun süren form düşüşünün ardından özgüveni sarsılan Chelsea, Anfield'a yapacakları zorlu deplasman öncesinde bir an önce toparlanmak zorunda. The Blues, sezon bitmeden formunu dengelemek için giderek artan bir baskı altında. Öte yandan Forest, dikkatini yeniden Avrupa'ya çeviriyor; Avrupa Ligi yarı finalinde Aston Villa ile karşılaşacak olan takım, ilk maçtan 1-0'lık bir avantajla geliyor.