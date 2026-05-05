Maçın bitiş düdüğünün ardından Joao Pedro, Chelsea'nin yaşadığı zorluklar için takım olarak sorumluluk alması gerektiğini kabul etti. Forvet ayrıca taraftarlardan özür diledi ve her oyuncunun kendi performansını gözden geçirmesi gerektiğini vurguladı.

"Maçın başından itibaren çok erken gol yedik ve bu da maçı çevirmemizi gerçekten zorlaştırdı," dedi gazetecilere. "Her maçta bu hataları yapmamak için bir yol bulmalıyız. Burası Premier Lig. Çok erken gol yerseniz, geri dönmek zor olur. Ben de dahil olmak üzere herkes kendini sorgulamalı ve daha iyi olmanın bir yolunu bulmalı. Taraftarlar için üzülüyorum. Nerede iyileştirme yapabileceğimizi görmemiz gerekiyor."