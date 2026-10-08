Nottingham Forest teknik direktörü, Manchester City'nin hukuki sürecinin Premier League markasına küresel ölçekte zarar verdiğine dair ciddi endişelerini dile getirdi. Etihad kulübünü "sahte sözleşmeler" organize etmekten suçlu bulan son kararın ardından Glasner, İngiltere'nin en üst düzey liginin temelinin sarsıldığını öne sürdü.

Olası sonuçlar hakkında konuşan Glasner, davanın uluslararası yansımalarına dikkat çekti. The Guardian'a konuşan Glasner, "Nihai kararın açıklanmasını bekleyelim ama benim tek dileğim bunun hızlı olması" dedi. "Çünkü Palace için Avrupa Ligi'nde mi yoksa Konferans Ligi'nde mi olduğumuzu bilmiyorduk, sonra da 'perşembe günü duyacaksınız' dendi ve bu da sürekli ertelendiği için pazartesiye kaldı. Ardından nihai kararı Konferans Ligi başlamadan 10 gün önce aldık. Bu yüzden bunun mümkün olan en kısa sürede [tamamlanması] gerektiğini düşünüyorum."

"Premier League için hâlâ bir zarar söz konusu, sadece İngiltere'de değil. Bu, tüm dünyada, özellikle de Avrupa'da büyük bir konu. En önemli şey ligin bütünlüğü çünkü taraftarlar ona güvenemez hâle geldiği anda artık onu izlemezler" ifadelerini kullandı.