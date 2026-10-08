AFP
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'Taraftarlar ekranı kapatır!' - Oliver Glasner, Manchester City meselesinin Premier League için ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu
Premier League'in bütünlüğüne yönelik tehdit
Nottingham Forest teknik direktörü, Manchester City'nin hukuki sürecinin Premier League markasına küresel ölçekte zarar verdiğine dair ciddi endişelerini dile getirdi. Etihad kulübünü "sahte sözleşmeler" organize etmekten suçlu bulan son kararın ardından Glasner, İngiltere'nin en üst düzey liginin temelinin sarsıldığını öne sürdü.
Olası sonuçlar hakkında konuşan Glasner, davanın uluslararası yansımalarına dikkat çekti. The Guardian'a konuşan Glasner, "Nihai kararın açıklanmasını bekleyelim ama benim tek dileğim bunun hızlı olması" dedi. "Çünkü Palace için Avrupa Ligi'nde mi yoksa Konferans Ligi'nde mi olduğumuzu bilmiyorduk, sonra da 'perşembe günü duyacaksınız' dendi ve bu da sürekli ertelendiği için pazartesiye kaldı. Ardından nihai kararı Konferans Ligi başlamadan 10 gün önce aldık. Bu yüzden bunun mümkün olan en kısa sürede [tamamlanması] gerektiğini düşünüyorum."
"Premier League için hâlâ bir zarar söz konusu, sadece İngiltere'de değil. Bu, tüm dünyada, özellikle de Avrupa'da büyük bir konu. En önemli şey ligin bütünlüğü çünkü taraftarlar ona güvenemez hâle geldiği anda artık onu izlemezler" ifadelerini kullandı.
- Getty Images
Crystal Palace Tahkim Kurulu'ndan çıkarılacak dersler
Glasner’ın bakış açısı, Crystal Palace’taki görevi sırasında yaşadığı can sıkıcı bir deneyimle şekillendi; UEFA’nın çok kulüplü sahiplik düzenlemelerine ilişkin hukuki anlaşmazlık nedeniyle Kulüp Tahkim Mahkemesi tarafından Avrupa Ligi’nden Konferans Ligi’ne düşürüldü.
Gecikmelerle dolu bu süreç, kadro ve teknik ekibi belirsizlik içinde bıraktı; bu nedenle kıta sahnesindeki kampanyaları için son ana kadar etkili bir şekilde planlama yapamadılar.
City soruşturmasının sonuçlarıyla uğraşan Premier League için benzer bir idari sürüncemenin durumu daha da kötüleştireceğinden endişe ediyor. Teknik adam, Premier League’in milyarlarca izleyiciye sattığı "ürünü" korumanın tek yolunun netlik olduğunu vurguladı.
Emery de Manchester City tartışmasıyla ilgili görüşünü de açıkladı
Forest'ın teknik direktörü bu konuda konuşan tek yüksek profilli isim değil; Aston Villa teknik direktörü Unai Emery de kısa süre önce tartışmayla ilgili görüş bildirdi. İtibar açısından zarar görme ihtimalini kabul eden Emery, şöyle konuştu: "Eğer diğer kulüpler yapay şekilde şişirildiyse ve bu şimdi ortaya çıkıyorsa, elbette bir miktar zarar olur. Buna mahkemeler ve ilgili otoriteler karar vermeli. [City] takımının oynama biçimi nedeniyle üzülüyorum. [Pep] Guardiola yönetiminde, rakipsiz oldukları zamanlar vardı." Bu yaklaşım, artık ligin idari krizine ilişkin soruları yanıtlamak zorunda kalan rakip teknik direktörler arasında büyüyen huzursuzluğu yansıtıyor.
- AFP
Man City suçlamalar karşısında geri adım atmıyor
Karara ve rakip kulüplerden gelen artan baskıya rağmen Manchester City, topyekûn meydan okuyan tutumunu korudu. Kulüp, ilk hükmün temelden hatalı olduğunu savunarak geçen perşembe resmen itiraz başvurusunda bulundu.
Kulüp içinde, oyuncu grubunu hukuki fırtınadan korumak için çalışmalar yapılıyor. City teknik direktörü Enzo Maresca, kadrosuna odaklarını korumaları ve milli ara dönüşünde pozitif bir yaklaşımı sürdürmeleri çağrısında bulundu. İtalyan teknik adamın, "sahte" sözleşmeler ve gizli £830 milyonluk fon etrafındaki gürültünün sahadaki kupa yarışlarını raydan çıkarmamasını sağlamak için yıldızlarıyla City Football Academy'de bir toplantı yaptığı bildirildi.
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