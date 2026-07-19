Sadece İspanyol basını yeni dünya şampiyonu İspanya’yı kutlamakla kalmıyor; Marca gazetesi, Rodri ve arkadaşlarının artık “tekrar dünyanın kralları” olduğunu yazıyor. Luis de la Fuente’nin takımı, yıkıcı Arjantinlilere karşı finalde (uzatmalarda 1-0) kazandığı zaferle aynı zamanda “futbolu kurtarmış” oldu – bu görüş yurtdışında da paylaşılıyor.

Özellikle yarı finalde Lionel Messi’nin takımına yenilen İngiltere basını, Arjantinlilerin sert oyun tarzını eleştirmekte. “Futbol 1, Suçlular 0,” diye yazan Telegraph gazetesi, “Tanrıya şükür spor galip geldi. İspanya Dünya Kupası’nı kazandı ve bu sayede hepimiz daha iyi bir durumda. Futbol da bu sayede daha iyi bir durumda. Bu finali kazananın İspanya olması gerekiyordu.”