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Mac AllisterGetty Images

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"Tanrıya şükür, spor galip geldi!" Uluslararası basın, İspanya ile oynanan Dünya Kupası finalinin ardından Arjantin'i yerden yere vurdu

Dünya Kupası
İspanya - Arjantin
İspanya
Arjantin

Uluslararası basın, İspanya ile Arjantin arasında oynanan Dünya Kupası finali hakkında net bir yargıya vardı. Özellikle İngiliz gazeteleri, Albiceleste ile aralarındaki hesapları kapattı.

Sadece İspanyol basını yeni dünya şampiyonu İspanya’yı kutlamakla kalmıyor; Marca gazetesi, Rodri ve arkadaşlarının artık “tekrar dünyanın kralları” olduğunu yazıyor. Luis de la Fuente’nin takımı, yıkıcı Arjantinlilere karşı finalde (uzatmalarda 1-0) kazandığı zaferle aynı zamanda “futbolu kurtarmış” oldu – bu görüş yurtdışında da paylaşılıyor.

Özellikle yarı finalde Lionel Messi’nin takımına yenilen İngiltere basını, Arjantinlilerin sert oyun tarzını eleştirmekte. “Futbol 1, Suçlular 0,” diye yazan Telegraph gazetesi, “Tanrıya şükür spor galip geldi. İspanya Dünya Kupası’nı kazandı ve bu sayede hepimiz daha iyi bir durumda. Futbol da bu sayede daha iyi bir durumda. Bu finali kazananın İspanya olması gerekiyordu.”

  • Marca: "Yine dünyanın kralları! İspanya sadece bir final maçı kazanmakla kalmadı. Bir oyun tarzını korudu. Futbolu kurtardı."

    Mundo Deportivo: "Dünya şampiyonu! İspanya göğsüne ikinci yıldızını dikti. Son ana kadar heyecan dolu geçen zorlu ve çekişmeli bir maçta Arjantin'i mağlup ettiler."

    El País: "Ferran Torres, bu İspanya milli takımının tarihinde şimdiden efsanevi bir figür haline geldi. Yine şampiyonlar."

    AS: "Tıpkı ilk seferki gibi. (...) Uzatmalara giden bir final maçı, Ferran Torres’in 106. dakikada attığı golle kalbimizi hoplattı ve bizi yeniden zafere taşıdı. Güzeldi, hak edilmişti."

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  • MessiGetty Images

    Arjantin basını Lionel Messi’ye teşekkür ederken final maçındaki performansını eleştiriyor

    Clarín: "De la Fuente'nin takımı açık ara üstünlük sağladı. Belki de bu, Lionel Messi'nin vedasıydı. Teşekkürler, Leo!"

    Olé: "İspanya, hak ettiği şekilde dünya şampiyonu oldu. Arjantin elinden geleni yaptı ve büyük bir mücadele verdikten sonra yenildi. Efsanevi bir takıma teşekkürler."

    La Nación: "Bir rüyanın sonu. Arjantin mümkün olduğu kadar direndi, ancak İspanya uzatmalarda dünya şampiyonluğunu getiren golü attı."

    TyC Sports: "Arjantin son ana kadar mücadele etti, ancak İspanya 2026 Dünya Şampiyonu oldu. Bu iyi bir performans değildi."

    Pagina12: "Sayıca az olmalarına rağmen özveriyle mücadele ettiler, ancak beraberliği yakalamaya yetmedi."

  • İngiliz basını sevinçle karşılıyor: "Futbol 1, Suçlular 0"

    The Telegraph: "Futbol 1, Suçlular 0. Bu sonuca ulaşmak için uzatmalara gidilmesi gerekti, ama şükürler olsun ki spor galip geldi. İspanya Dünya Kupası’nı kazandı ve bu sayede hepimiz daha iyi bir durumda. Futbol da bu sayede daha iyi bir durumda. Bu finali kazananın İspanya olması gerekiyordu."

    The Guardian: "Ferran Torres, Arjantin’in yıkıcı taktiği yüzünden neredeyse mahvolacak olan dağınık bir maçın tek golünü attı – bu strateji, Enzo Fernández’in iki sarı kartın ardından uzatmalarda kırmızı kart görerek takımın 10 kişi kalmasıyla kendilerine pahalıya mal oldu."

    The Sun: "New York’ta bir masal. Torres’in uzatmalardaki golü, Fernández’in aptalca gördüğü kırmızı kartın ardından Messi ve arkadaşlarının kalbini kırdı. Futbol tanrılarına şükredin. Ferran Torres’e ve İspanya’ya şükredin. (...) Arjantin, nihayetinde bir futbol maçını sokak kavgasına dönüştürmeye çalıştığı için bedelini ödedi."

    Daily Mail: "İspanya turnuvanın en iyi takımıydı ve New Jersey’de son şampiyonu tamamen domine ederek bunu etkileyici bir şekilde gösterdi. Arjantin ise şimdiye kadar gördüğümüz en kötü final performanslarından birini sergiledi."

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  • RodriGetty Images

    "İspanya, 21. yüzyılın en seçkin takımı"

    L'Équipe: "Yeni krallar İspanya'dan geliyor. Avrupa Şampiyonası şampiyonluğunu kazanmasından iki yıl sonra, 'La Roja' dünyanın en iyi takımı olduğunu bir kez daha kanıtladı. Onlar, 21. yüzyılın en üstün takımı."

    Le Figaro: "Kabul edelim, tarihin en muhteşem finali değildi. Ancak gerilim ve sıkıcılığın karışımıyla geçen maçın ardından İspanya, dünyanın zirvesinde yer alıyor."

    Le Parisien: "İspanya dünyayı fethediyor ve dünya onların ayaklarının dibinde. Topu o kadar ustaca dolaştıran bu İspanyollar, rakiplerini çaresizliğe sürüklüyor. Arjantin, Messi'ye rağmen sadece tek bir şut atabildi."

  • "İspanya dünya şampiyonu oldu – Arjantin'in yıkıcı tutumu cezalandırıldı."

    Kronen Zeitung: "İkinci yıldız da tamam: İspanya dünya şampiyonu oldu!"

    oe24.at: "1-0 - İspanya, Messi'yi futbol tahtından indirdi."

    Blick: "Şans getirecek yedek gol – İspanya dünya şampiyonu. Tüm zamanların en uzun süren Dünya Kupası'nın sonunda İspanya, Dünya Kupası kupasını kaldırdı. Bu, gerçek bir sabır oyunundan sonra gerçekleşti."

    Tagesanzeiger: "İspanya Dünya Şampiyonu – Arjantin'in yıkıcı oyun tarzı cezalandırıldı."

    Aargauer Zeitung: "Tek bir gol fark yarattı: İspanya, Arjantin'i yenerek ikinci kez dünya şampiyonu oldu."

    Neue Zürcher Zeitung: "İspanya, hak ettiği ve mantıklı bir şekilde dünya şampiyonu oldu – Arjantin’in minimalist yaklaşımı, unutulmaz bir Dünya Kupası finalinde son anda cezalandırıldı."

    USA Today: "İspanya’nın kazanması, her şeyin olması gerektiği gibi olduğunu hissettiriyor. Dünya Kupası finalinde yeni bir hanedan taç giydi."