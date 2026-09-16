Tammy Abraham'ın dublesi Aston Villa'yı Carabao Cup'ta dördüncü tura taşıdı

Abraham etkileyici bir performans sergiledi ve Villa'nın Coventry City'yi 3-1 mağlup ederek Carabao Cup'ta dördüncü tura yükselmesine yardımcı oldu. İngiliz forvet, Emery'nin ekibinin rahat kazandığı maçta henüz yedinci dakikada perdeyi açarken iki kez fileleri havalandırdı.

Ross Barkley de devre arasından önce yaptığı düzgün bir kafa vuruşuyla golünü attı. Kupadaki bu galibiyet, yerel lig macerasına zorlu bir başlangıç yapan Villa'ya ihtiyaç duyduğu morali sağladı ve takımın ivme yakalama arayışına katkı sundu.