Getty Images Sport
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Tammy Abraham'ın dublesi Aston Villa'yı Carabao Cup'ta dördüncü tura taşıdı
Abraham'ın iki golü Coventry'yi yıktı
Abraham etkileyici bir performans sergiledi ve Villa'nın Coventry City'yi 3-1 mağlup ederek Carabao Cup'ta dördüncü tura yükselmesine yardımcı oldu. İngiliz forvet, Emery'nin ekibinin rahat kazandığı maçta henüz yedinci dakikada perdeyi açarken iki kez fileleri havalandırdı.
Ross Barkley de devre arasından önce yaptığı düzgün bir kafa vuruşuyla golünü attı. Kupadaki bu galibiyet, yerel lig macerasına zorlu bir başlangıç yapan Villa'ya ihtiyaç duyduğu morali sağladı ve takımın ivme yakalama arayışına katkı sundu.
- Getty Images Sport
Forvet, Emery'ye bir mesaj gönderdi
Abraham'ın maçı kazandıran performansı, teknik direktörüne verilmiş mükemmel bir yanıt oldu. Emery'nin yaz transfer döneminde forvetin ayrılmasına izin vermeye hazır olduğu ve ondan sahada daha fazlasını göstermesini açık şekilde istediği bildirildi.
Geri adım atmayı reddeden Abraham, forması için savaşmak adına hem Ipswich Town hem de Everton'dan gelen kiralık transfer tekliflerini geri çevirdi. Kendisini kanıtlama konusundaki yoğun arzusu, Coventry karşılaşmasının tamamında açıkça görüldü.
Chelsea'den £65 milyon karşılığında Nicolas Jackson'ın gelişi sonrası Abraham üzerindeki baskı artmıştı. Ancak onun soğukkanlı iki golü, Aston Villa için hâlâ çok değerli bir oyuncu olduğunu gösterdi.
Savunmadaki zaaflar, zor günler geçiren Coventry City'ye pahalıya patladı
Emery, Nottingham Forest'a yenilen Aston Villa takımında yedi değişiklik yaptı ve rotasyona gidilen kadrosu, Coventry'nin yumuşak merkezinden memnuniyetle faydalandı. Konuk ekip, Victor Torp'un 25 metreden kullandığı harika serbest vuruşla topu üst köşeye gönderip eşitliği sağlamasıyla kısa süreliğine sarsıldı; Gustavo Hamer de uzak mesafeden çektiği şutla gole yaklaştı.
Ancak devre arasından önce Barkley'nin kornerden gelen topa boş durumda kafayı vurup ağları bulması, bu sezon tüm kulvarlarda kalesinde artık 15 gol gören Coventry'yi cezalandırdı. Bu savunma zaafı, pazar günkü Brighton karşısında iç sahada alınan moralsiz 5-0'lık yenilginin hemen ardından geldi.
John McGinn daha önce de kaleyi tehdit etmişti ancak galibiyeti sonunda perçinleyen isim Abraham oldu. Saat dolmadan hemen önce forvet, ilk maçına çıkan Stephen Mfuni'den kolayca sıyrılıp McGinn'in kornerinde topa dokundu ve Coventry'nin umutlarını söndürdü.
- Getty Images Sport
Villa, kupada tur atlamasının ardından ivme arıyor
Dördüncü turda yer almak, Villa'ya ivme kazanması için hayati bir fırsat sunuyor. Premier League'deki ilk dört maçının üçünü kaybeden Emery'nin ekibi, ortamı sakinleştirmek ve güveni yeniden kazanmak için umutsuzca olumlu bir sonuca ihtiyaç duyuyordu.
Abraham için ise nisan ayından bu yana süren gol hasretini sona erdirmesi, yeniden canlanacak bir sezonun kıvılcımı olabilir. Oyuncu, kupadaki bu baskın performansın kendisine yaklaşan lig maçlarında ilk 11'de bir yer kazandırmasını umacaktır.
Bu arada Coventry'nin sezonu şimdiden kâbusa dönüşme tehdidi taşıyor. Sezondaki ilk iç saha golünü atmasına rağmen ilk altı maçında beşinci yenilgisini alan ekip, kötü gidişatını tersine çevirmek için zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya.
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