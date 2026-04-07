Tamamlanmamış bir hikaye... Bayern Münih'in yıldızını Real Madrid'e bağlayan gizli bir bağ

İspanyol "AS" gazetesi, Bayern Münih'in kadrosunda yer alan ve içinde saklamadığı net bir hayali barındıran yükselen bir yıldızın heyecan verici hikayesini ortaya çıkardı: Bir gün Real Madrid forması giymek.
Söz konusu olan, henüz 18 yaşında olmasına rağmen Münih'te dikkatleri üzerine çeken genç Alman yetenek Linart Karl. Sol ayakla oynayan hücum orta saha oyuncusu, 17 yaşında takımda ilk kez forma giymişti. Ancak ilginç olan, bu gelecek vaat eden yıldızın Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile karşılaşmayı hayal etmekle yetinmeyip, daha da ötesini hedeflemesi... O da, o beyaz formayı giymek.
Çocukluğunda Karl, Real Madrid'in seçmelerine iki kez katıldı, hatta kulübün Valdebebas'taki merkezini ziyaret etti, ancak transfer sonunda gerçekleşmedi. Yıllar geçmesine rağmen, bu deneyim hafızasından silinmedi. Hatta son zamanlarda açık ve şaşırtıcı bir açıklama yaptı: "Bayern çok büyük ve özel bir kulüp, ancak bir gün Real Madrid'e katılmak istiyorum."
Bu açıklama, Bavyera kulübünün taraftarları arasında büyük bir tartışma yarattı, özellikle de taraftarlarla yapılan dostluk toplantısı sırasında, genç ve cesur bir tonla "Real Madrid benim hayallerimin kulübü... ama umarım bu aramızda bir sır olarak kalır" dediği için. Ancak bu "sır" uzun sürmedi ve kısa sürede orman yangını gibi yayıldı.
