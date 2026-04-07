Tamamlanmamış bir hikaye... Bayern Münih'in yıldızını Real Madrid'e bağlayan gizli bir bağ

Kariyeri ilerledikçe Karl, gerçek bir yıldız adayı haline geldi. Oyuncu, özellikle savunma konusunda kendisine rehberlik eden Alman futbol efsanesi Michael Ballack’ın tavsiyelerinden yararlanıyor.

Rol modeline gelince, Karl, Martin Ødegaard'a hayranlığını gizlemiyor ve şöyle diyor: "O da benim gibi solak, oyun kurucu olarak oynuyor, harika bir görüşe ve güçlü şutlara sahip. Ayrıca Real Madrid gibi büyük bir kulüpte erken yaşta oynama deneyimi yaşadı ve sabrı ve güçlü zihniyeti sayesinde dünya çapında bir oyuncu oldu."

Boyu sadece 1,68 metre olan Karl, olağanüstü yeteneklere sahip ve boyunun kısalığını bir engel değil, bir avantaj olarak görüyor. "Kısa boyum, daha iyi dripling yapmama yardımcı oluyor" diyor.

O, oyun stilini geliştirmek için çok çalıştı; hatta bir yaz boyunca Hollandalı yıldız Arjen Robben'in ünlü hareketini, sağ kanattan içeri girip sol ayağıyla şut atmayı çalıştı. Bu hareketi o kadar iyi öğrendi ki, genç takımla oynadığı bir maçta aynı şekilde üç gol attı.

