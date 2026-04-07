Çeviri:

Tamamlanmamış bir hikaye... Bayern Münih'in yıldızını Real Madrid'e bağlayan gizli bir bağ

Heyecan verici kulis haberleri!

İspanyol "AS" gazetesi, Bayern Münih'in kadrosunda yer alan ve içinde saklamadığı net bir hayali barındıran yükselen bir yıldızın heyecan verici hikayesini ortaya çıkardı: Bir gün Real Madrid forması giymek.

Söz konusu olan, henüz 18 yaşında olmasına rağmen Münih'te dikkatleri üzerine çeken genç Alman yetenek Linart Karl. Sol ayakla oynayan hücum orta saha oyuncusu, 17 yaşında takımda ilk kez forma giymişti. Ancak ilginç olan, bu gelecek vaat eden yıldızın Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile karşılaşmayı hayal etmekle yetinmeyip, daha da ötesini hedeflemesi... O da, o beyaz formayı giymek.

Çocukluğunda Karl, Real Madrid'in seçmelerine iki kez katıldı, hatta kulübün Valdebebas'taki merkezini ziyaret etti, ancak transfer sonunda gerçekleşmedi. Yıllar geçmesine rağmen, bu deneyim hafızasından silinmedi. Hatta son zamanlarda açık ve şaşırtıcı bir açıklama yaptı: "Bayern çok büyük ve özel bir kulüp, ancak bir gün Real Madrid'e katılmak istiyorum."

Bu açıklama, Bavyera kulübünün taraftarları arasında büyük bir tartışma yarattı, özellikle de taraftarlarla yapılan dostluk toplantısı sırasında, genç ve cesur bir tonla "Real Madrid benim hayallerimin kulübü... ama umarım bu aramızda bir sır olarak kalır" dediği için. Ancak bu "sır" uzun sürmedi ve kısa sürede orman yangını gibi yayıldı.

    Henüz kapanmamış eski bir hikaye

    İspanyol gazetesi, Karl'ın Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk ayağı için Santiago Bernabéu Stadyumu'na yapacağı ziyaretin, Madrid'deki ilk ziyareti olmayacağını, hatta Real Madrid'le olan ilk karşılaşması da olmayacağını vurguladı.

    Öte yandan, oyuncunun ailesine yakın olan Alman gazeteci Sebastian Lisgang, bir radyo programında Karl'ın 10 yaşındayken Real Madrid'e katılmaya çok yakın olduğunu açıkladı.

    O, "Almanya'daki Real Madrid kamplarında, önce Aschaffenburg'da, sonra da Memmingen'de testlere katıldı. Her ikisinde de parladı, İspanya'ya davet edildi ve gerçekten de oraya gitti, ancak sonunda bir anlaşmaya varılamadı" dedi. Ayrıca, o dönemde ailesinin onun Almanya'da kalmasını tercih ettiğini de ekledi.

    Efsanelerin himayesinde

    Kariyeri ilerledikçe Karl, gerçek bir yıldız adayı haline geldi. Oyuncu, özellikle savunma konusunda kendisine rehberlik eden Alman futbol efsanesi Michael Ballack’ın tavsiyelerinden yararlanıyor.

    Rol modeline gelince, Karl, Martin Ødegaard'a hayranlığını gizlemiyor ve şöyle diyor: "O da benim gibi solak, oyun kurucu olarak oynuyor, harika bir görüşe ve güçlü şutlara sahip. Ayrıca Real Madrid gibi büyük bir kulüpte erken yaşta oynama deneyimi yaşadı ve sabrı ve güçlü zihniyeti sayesinde dünya çapında bir oyuncu oldu."

    Boyu sadece 1,68 metre olan Karl, olağanüstü yeteneklere sahip ve boyunun kısalığını bir engel değil, bir avantaj olarak görüyor. "Kısa boyum, daha iyi dripling yapmama yardımcı oluyor" diyor.

    O, oyun stilini geliştirmek için çok çalıştı; hatta bir yaz boyunca Hollandalı yıldız Arjen Robben'in ünlü hareketini, sağ kanattan içeri girip sol ayağıyla şut atmayı çalıştı. Bu hareketi o kadar iyi öğrendi ki, genç takımla oynadığı bir maçta aynı şekilde üç gol attı.

    Madrid'in izleri kutlamalarda bile

    Kutlamalarında bile Real Madrid'in izleri görülüyor; Salzburg ile oynanan bir hazırlık maçında Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun meşhur kutlamasını taklit etti.

    Almanya'da ise karşılaştırmalar arka arkaya gelmeye başladı; bazıları onun Bastian Schweinsteiger veya Mesut Özil'in izinden gidebileceğini düşünürken, en önemli övgü eski Real Madrid yıldızı Toni Kroos'tan geldi. Kroos, bir hayır etkinliği sırasında şunları söyledi: "Karl'ın bu yaşta Bayern'de oynama şansı yakalaması, yeteneğinin açık bir kanıtıdır; bunu hak ediyor."

    Tüm bu göstergeler, Bayern Münih yönetimini oyuncunun geleceğini güvence altına almak için hızlı hareket etmeye itti. Sözleşmesi otomatik olarak 2029 yılına kadar uzatıldı ve maaşı artırıldı, ancak kulüp, Real Madrid'in ilgisini kesmek amacıyla sözleşmeyi 2031 yılına kadar uzatmayı ve maaşında büyük bir artış yapmayı planlıyor.

    Hayal kurmak suç değildir

    Sözlerinin yarattığı tartışmalara rağmen Karl, Alman futbol efsanesi Lothar Matthäus'tan güçlü bir destek gördü. Matthäus, onu savunarak şöyle dedi: "Bu yaştaki bir oyuncunun bu kadar kendine güvenmesi harika bir şey. Hedefler koymak kibir değil, samimiyettir. Real Madrid'in kendine özgü bir havası var."

    Ve ekledi: "Karl iki yıl içinde transfer olmak istediğini söylemedi, bir hayaldan bahsediyor. Hayaller emek gerektirir ve Real Madrid'e layık bir seviyeye ulaşırsa, önce Bayern ile büyük başarılar elde etmelidir."

    Matheus, sözlerini insani bir dokunuşla bitirdi: "Ben de Real Madrid'de oynamayı isterdim. Ama bu gerçekleşmedi." Sonuç olarak, soru açık kalıyor: Linart Karl'ın hayali gerçeğe dönüşecek mi, yoksa Kralların Takımı'na duyulan tutkunun hikayelerinden biri olarak kalacak mı?

