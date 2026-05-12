Milli takım teknik direktörü Graham Potter'ın Salı günü yaptığı açıklamaya göre, 21 yaşındaki SGE oyuncusu, İskandinavya'yı yaz aylarında ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek turnuvada temsil edecek 26 kişilik kadroda yer almayacak.
"Tamamen yıkılmış durumda": Bundesliga yıldızına acı bir Dünya Kupası haberi
Bundan hemen önce Fotbollskanalen, Larsson'un Dünya Kupası'nı kaçıracağını bildirmişti: "Kadroda yer almadığına dair bir telefon aldı ve Hugo tamamen yıkılmış durumda. Başından beri kadroda yer alıyordu, ancak şimdi kadroda olmayacak," diye aktarıyor İsveçli portal bir içeriden bir kaynağın sözlerini.
Larsson, İsveç milli takımının son hazırlık kamplarında her zaman kadroda yer almıştı, ancak Mart ayında Ukrayna ve Polonya ile oynanan play-off maçlarında hiç süre almamıştı.
En son Eylül 2025'te Kosova'ya karşı 0-2 yenildikleri Dünya Kupası elemelerinde forma giymişti. Ardından 21 yaşındaki oyuncu, kas sakatlığı nedeniyle birkaç milli maç kaçırmıştı.
Larsson, Eintracht Frankfurt'ta hayal kırıklığı yarattı
Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, Larsson Eintracht Frankfurt formasıyla pek de ikna edici bir sezon geçirmiyor. SGE teknik direktörü Albert Riera ve onun öncülü Dino Toppmöller yönetiminde her zaman ilk on birde yer alsa da, geçen yılki güçlü performansını devam ettiremedi.
Toplam 34 resmi maçta sadece iki gol ve üç asist kaydetmiştir. Milli takımda da on iki maçta tek bir gol katkısı bile yapamamış olması, performansının daha da geliştirilmesi gerektiğini göstermektedir.
İsveç'in Dünya Kupası kadrosu: Kulusevski de kadroda yer almıyor
Larsson'un yanı sıra, diz ameliyatı nedeniyle tüm sezonu kaçıran Tottenham Hotspur'dan Dejan Kulusevski ve FC Barcelona'dan Roony Bardghji de kadroda yer almıyor.