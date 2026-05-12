"Tamamen yıkılmış durumda": Bundesliga yıldızına acı bir Dünya Kupası haberi

Bundan hemen önce Fotbollskanalen, Larsson'un Dünya Kupası'nı kaçıracağını bildirmişti: "Kadroda yer almadığına dair bir telefon aldı ve Hugo tamamen yıkılmış durumda. Başından beri kadroda yer alıyordu, ancak şimdi kadroda olmayacak," diye aktarıyor İsveçli portal bir içeriden bir kaynağın sözlerini.

Larsson, İsveç milli takımının son hazırlık kamplarında her zaman kadroda yer almıştı, ancak Mart ayında Ukrayna ve Polonya ile oynanan play-off maçlarında hiç süre almamıştı.

En son Eylül 2025'te Kosova'ya karşı 0-2 yenildikleri Dünya Kupası elemelerinde forma giymişti. Ardından 21 yaşındaki oyuncu, kas sakatlığı nedeniyle birkaç milli maç kaçırmıştı.