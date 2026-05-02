"Tamamen yıkıldım" - Wrexham'ın Şampiyonluk play-off'larına kıl payı kaçırmasının ardından Ryan Reynolds açıklama yaptı

Wrexham, Championship sezonunun son gününe kaderini kendi elinde tutarak girdi; Middlesbrough’u yenmeleri halinde ilk altı sıradaki yerini garantileyeceğini biliyordu. Ancak Galler ekibi 2-2’lik bir beraberlikle yetinmek zorunda kaldı ve ligin diğer maçlarında yaşanan dramatik gelişmelerin ardından bu sonuç yeterli olmadı.

Red Dragons bir puan için mücadele ederken, Hull City Norwich City'yi 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuç, Tigers'ın sıralamada Wrexham'ı geçmesini sağladı, son play-off yerini kaparak Kuzey Galler kulübünün bu yıl Premier League'e yükselme hayallerini sona erdirdi.