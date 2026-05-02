"Tamamen yıkıldım" - Wrexham'ın Şampiyonluk play-off'larına kıl payı kaçırmasının ardından Ryan Reynolds açıklama yaptı
Son günün üzücü sonu
Wrexham, Championship sezonunun son gününe kaderini kendi elinde tutarak girdi; Middlesbrough’u yenmeleri halinde ilk altı sıradaki yerini garantileyeceğini biliyordu. Ancak Galler ekibi 2-2’lik bir beraberlikle yetinmek zorunda kaldı ve ligin diğer maçlarında yaşanan dramatik gelişmelerin ardından bu sonuç yeterli olmadı.
Red Dragons bir puan için mücadele ederken, Hull City Norwich City'yi 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuç, Tigers'ın sıralamada Wrexham'ı geçmesini sağladı, son play-off yerini kaparak Kuzey Galler kulübünün bu yıl Premier League'e yükselme hayallerini sona erdirdi.
Reynolds, play-off'tan elenmeye tepki gösterdi
Bu hayal kırıklığının ardından, kulübün ortak sahibi Reynolds sosyal medyaya başvurarak hayranlarıyla duygularını paylaştı. Play-off'lara katılamamanın yarattığı acıya rağmen, Deadpool yıldızı kararlılığını korudu ve kendisi ile Rob McElhenney'in yönetiminde kaydedilen ilerlemeden gurur duyduğunu belirtti.
Reynolds, X'te şu tweet'i paylaştı: "Bugünkü sonuç beni tamamen mahvetti ama sezonumuzdan inanılmaz derecede gurur duyuyorum. Beş yılda çok yol kat ettik ve bu, 150 yılı aşkın tarihimizdeki en iyi sonuçtu. Yapacak daha çok iş var. Ama şimdilik gurur duyacak çok şeyimiz var, Reds."
Eşi benzeri görülmemiş bir büyüme dönemi
Play-off'lara katılamamanın yarattığı hayal kırıklığı, Hollywood'lu ikilinin Şubat 2021'de kulübün sahibi olmasından bu yana Wrexham'ın ne kadar yol katettiğinin bir kanıtıdır. National League'de zor günler geçiren bir kulübü devralan sahipler, futbol piramidinde yıldırım hızında bir yükselişe imza attı ve sadece beş yıl içinde ikinci lige ulaştı.
Bu dönüşüm saha dışına da yayıldı ve Wrexham kasabası önemli bir ekonomik ve kültürel canlanma yaşadı. Artık dünyanın dört bir yanından turistler düzenli olarak Racecourse Ground'a akın ediyor ve bu da, sahadaki geçici aksiliklere rağmen kulübü dünya futbolunda en çok konuşulan hikayelerden biri haline getiriyor.
Gelecek sezona bakış
Dördüncü kez üst üste yükselme hayali resmi olarak sona ermiş olsa da, kulübün Championship’te beklentilerin üzerinde elde ettiği sonuç, gelecek için sağlam bir temel oluşturuyor. Yeni yükselen takımın, bu seviyeye döndüğü ilk yılında Premier League’e yükselme yarışında yer alacağını öngören çok az sayıda yorumcu vardı.
Reynolds ve McElhenney kadroyu güçlendirmek için çalışırken, odak noktası artık yaz transfer dönemine kayacak. Kulüp yönetiminin "daha yapılacak çok iş var" sloganını yinelemesiyle, Wrexham'ın yeni sezon başladığında, İngiltere'nin en üst liginde yer almak için mücadelesini sürdürürken, yükselme favorileri arasında olması bekleniyor.