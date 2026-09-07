"Tamamen yalan!" - Real Madrid, Santiago Bernabeu'da İspanya bayraklarının yasaklandığını reddetti

Real Madrid, kulübün Santiago Bernabéu'da İspanya bayraklarına yasak getirdiğini öne süren haberleri yalanlamak için harekete geçti. La Liga devi, giriş politikalarıyla ilgili olarak çeşitli dijital platformlar ve geleneksel medya kuruluşlarında yayılan, kendi ifadeleriyle yanlış bilgilendirmeyi ele almak için sosyal medyadan ve resmî internet sitesinden açıklama yaptı.

Kulüp, spekülasyonlara doğrudan yanıt olarak pazartesi akşamı bir Resmî Açıklama yayımladı. Bernabéu'daki yönetim, söylentilerin taraftarlar arasında ciddi şekilde yayılmaya başlaması ve iç sezonun ilk aşamalarında kurum ile sadık destekçileri arasında gerilime yol açma ihtimali nedeniyle müdahale etmenin gerekli olduğunu düşündü.