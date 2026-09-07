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Çeviri:
"Tamamen yalan!" - Real Madrid, Santiago Bernabeu'da İspanya bayraklarının yasaklandığını reddetti
Madrid'den net yalanlama
Real Madrid, kulübün Santiago Bernabéu'da İspanya bayraklarına yasak getirdiğini öne süren haberleri yalanlamak için harekete geçti. La Liga devi, giriş politikalarıyla ilgili olarak çeşitli dijital platformlar ve geleneksel medya kuruluşlarında yayılan, kendi ifadeleriyle yanlış bilgilendirmeyi ele almak için sosyal medyadan ve resmî internet sitesinden açıklama yaptı.
Kulüp, spekülasyonlara doğrudan yanıt olarak pazartesi akşamı bir Resmî Açıklama yayımladı. Bernabéu'daki yönetim, söylentilerin taraftarlar arasında ciddi şekilde yayılmaya başlaması ve iç sezonun ilk aşamalarında kurum ile sadık destekçileri arasında gerilime yol açma ihtimali nedeniyle müdahale etmenin gerekli olduğunu düşündü.
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Söylentilerin kategorik olarak reddedilmesi
Kulüp, duruma ilişkin değerlendirmesinde son derece sert bir tutum sergileyerek iddiaları tamamen asılsız olarak nitelendirdi. Açıklama, kulübün İspanyol sportif kimliğinin bir temsilcisi olarak imajını koruma niyetini açıkça ortaya koyarken, taraftarların başkentteki iç saha maçlarında bölgesel ve ulusal gururlarını ifade etme konusunda kendilerini rahat hissetmelerini sağlamayı amaçladı.
Kulübün resmî açıklamasına göre, Santiago Bernabéu Stadyumu'na İspanya bayraklarının veya özerk topluluklarımızdan ya da şehirlerimizden herhangi birinin bayraklarının sokulmasını yasaklamaya yönelik talimat verildiği iddiası kesinlikle yanlıştır. Bu kapsamlı açıklama, yalnızca ulusal bayrağı değil, tribünlerde sıkça görülen İspanya'nın farklı bölgelerini temsil eden bayrakları da kapsıyor.
Yasal standartlara uyum
Real Madrid, iç güvenlik protokollerinin ve stadyum düzenlemelerinin yönetim kurulunun keyfi kararları olmadığını, aksine kamusal gösterileri ve spor etkinliklerini düzenleyen ulusal yasalarla uyumlu olduğunu ayrıca açıkladı. Kulüp, taraftarların ifade özgürlüğünü sınırlamak için bu yasal sınırları aşmayı hiçbir zaman amaçlamadığını savunuyor.
Real Madrid, düzenlemelerinin yürürlükteki mevzuatın direktiflerine uygun olduğunu ve elbette ülkemizin tüm resmî bayraklarının stadyumumuza herhangi bir kısıtlama olmaksızın girişine izin verdiğini ve her zaman vermiş olduğunu vurguladı.
Bu da güvenlik kontrollerinin emniyet gerekçesiyle yapıldığını, ancak resmî kriterleri karşıladıkları sürece belirli milliyetçi ya da bölgesel sembolleri hedef almadığını gösteriyor.
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Odak hâlâ sahada
Real Madrid, bu açıklamayı yaparak tartışmaya derhal son vermeyi ve odağı yeniden futbola çevirmeyi umuyor. Kulüp, Bernabéu'daki atmosferle her zaman gurur duydu ve stadyumun kulübün tüm taraftarları için açık ve kapsayıcı bir ortam olmayı sürdürdüğü konusunda Madridistalara güvence vermek istedi.
Kurum, İspanya yasalarının gerektirdiği standart güvenlik kontrollerinin ötesinde olağanüstü bir tarama önlemi uygulanmadığını vurguladı. Takım birden fazla kulvarda mücadelesini sürdürürken, yönetim kurulu idari ya da siyasi söylentilerin kupa kazanma hedefinden dikkati uzaklaştırmamasını veya kulübün tutkulu üyeleriyle ilişkiye zarar vermemesini sağlamaya istekli.
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