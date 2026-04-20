"Tamamen ters tepti" - Eski Celtic yıldızı Kyogo Furuhashi, Tom Brady ve Birmingham için neden 10 milyon sterlinlik bir fiyasko oldu?
Kyogo'nun Celtic'teki performansı: Birmingham neden büyük bir transfer harcaması yaptı?
Glasgow’da geçirdiği verimli üç buçuk yıl boyunca 165 maçta 85 gol atarak sağlıklı bir verim sergiledi; Celtic’in 2022-23 sezonunda üçlü kupayı kazandığı kampanyada ise 34 golle kişisel rekorunu kırdı.
Fransa'nın Rennes takımındaki görevi uzun sürmedi ve hiçbir sonuç vermedi; Kyogo, Ligue 1'e gittikten altı aydan kısa bir süre sonra Birmingham tarafından transfer edildi. İskoçya'daki başarıları göz önüne alındığında, bu transfer Tom Brady ve Blues yönetiminin ciddi bir niyet beyanı olarak görüldü ve West Midlands'da Premier League'e yükselme hayalleri oluşmaya başladı.
Kyogo, Birmingham formasıyla kaç gol attı?
31 yaşındaki oyuncunun Championship'te tek bir golü bulunuyor; bu gol, 2026 yılının Ocak ayı ortasında atılmıştı. Ayrıca, tüm turnuvalarda oynadığı 29 maçta sadece üç kez fileleri havalandırabildi. Uzun süredir devam eden omuz problemi nedeniyle geçirdiği ameliyat, sezonunu erken bir şekilde sona erdirdi.
Birmingham'ın bir sonraki transfer döneminde zararını azaltmaya çalışabileceği öne sürülüyor. Rüya gibi görünen transfer, kısa sürede bir kabusa dönüştü. GOAL, eski EFL yıldızı ve şu anki yorumcu Goodman'a neyin yanlış gittiğini sordu.
Kyogo neden Championship'te başarısız oldu?
BestOnlineCasino.com ile özel bir röportajda, eski West Brom ve Wolves forveti şunları söyledi: “St Andrew’s’daki ilk maçlarında, o ligin sezon öncesi açık ara favorisi olan Ipswich Town ile karşılaştılar. Ve maç 1-1 berabere bitti. Ipswich maçın sonlarında bir penaltı kazandı. Ama Birmingham, gerçekte, maçtaki performans açısından onları ezip geçti.
“Birmingham City’deki arkadaşlarıma, ki çok sayıda var, bu sezon üst sıralarda yer almayı beklemeyin demiştim, çünkü League One’ı ezip geçtiniz. Championship bambaşka bir lig. Ipswich, League One’dan çıkıp ertesi sezon doğrudan Premier League’e yükseldiğinde bir istisnaydı, kural değildi. Böyle bir şey çok nadiren olur.
“Kyogo o gece mükemmeldi. Hareketlerini beğendim. Bir defans oyuncusunun arkasına sert bir şekilde çarptığı için golü oldukça haksız bir şekilde iptal edildi, ki bu çok hafif bir fauldu. Ama ondan sonraki bitirişi gördüğümde, “Vay canına, bu çocukta bir şeyler var” diye düşündüm.
“Ve dürüst olmak gerekirse, ilk altı, sekiz maçta çok net fırsatları kaçırmaya başladı ve yavaş yavaş ama kesin bir şekilde özgüveninin azaldığını görebiliyordunuz.
“Parasının karşılığını alma açısından, bu transferde işler çok kötü gitti. Ve bu gerçekten şaşırtıcı. Hareketlerini beğeniyorum. Enerjik ve hızlı. Ama dürüst olmak gerekirse, zorlu bir başlangıcın ardından, bir ahır kapısını bile vurabilecek gibi görünmüyordu.”
Brady ve Birmingham, Premier Lig hayallerinin peşinde
Kyogo, Birmingham ile 2028 yazına kadar sürecek üç yıllık bir sözleşme imzaladı. Şu an için bu sözleşmenin süresi dolana kadar takımda kalması pek olası görünmüyor. Bununla birlikte, sezon öncesi hazırlık döneminde kendisine yeni bir başlangıç şansı verilebilir; buradaki umut, bir süredir kendisini rahatsız eden sakatlığından artık kurtulmuş olmasıdır.
Blues, üst sıralara tırmanmak istiyorsa bir yerlerden gol gücü bulmak zorunda ve Kyogo, başka yerlere yeniden yatırılabilecek fon yaratmak amacıyla takımdan ayrılabilir.