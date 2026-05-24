"Tamamen saçmalık!" - Tottenham-Everton maçının ikinci yarısındaki gecikme Gary Neville'i "öfkelendirdi"
İkinci yarının gecikmeli başlangıcı
Premier Lig sezonunun son günü, VAR sistemindeki sorunların Tottenham'ın Everton'la oynadığı hayati maçın yeniden başlamasını geciktirmesi nedeniyle kaosa dönüştü. Bu gecikme, maçın West Ham'ın Leeds United'la oynadığı karşılaşma ile eşzamanlı olarak yeniden başlayamamasına neden oldu. İlk yarıda Joao Palhinha'nın golüyle öne geçen Tottenham, ligde kalma mücadelesini sürdürüyordu. Böylesine kritik bir Pazar öğleden sonra ikinci yarıların başlama saatlerinin uyumlu hale getirilememesi, hemen yoğun eleştirilere yol açtı.
Neville öfkesini dile getiriyor
Sky Sports'ta yardımcı yorumculuk görevini yürüten Neville, bu iki hayati maç arasındaki zamanlama uyuşmazlığı konusunda duyduğu büyük hayal kırıklığını hemen dile getirdi. Eski Manchester United savunma oyuncusu, devam eden VAR teknik sorunları nedeniyle hakem Michael Oliver'ın maçı durdurmak zorunda kalmasına duyduğu öfkeyi gizleyemedi. Neville heyecanla şöyle konuştu: "Eğer eşzamanlı yayın yapacaklarsa neden orada maçı başlattılar ki? Bence bir futbol maçı bu yüzden durdurulmamalı. Bu kabul edilemez, teknik sorunlarınız olduğunu anlıyorum. Taraftarlar yuhalıyor ve haklılar. Bu duruma çok kızgınım, sadece sezonun son maçı olduğu için değil, sporun dürüstlüğü adına."
Küme düşme mücadelesinin heyecan verici sonu
Maçın gecikmeli başlaması tuhaf bir son sahneye yol açtı. West Ham, Valentin Castellanos, Jarrod Bowen ve Callum Wilson’ın golleriyle Leeds’i 3-0 mağlup etti. Ancak bu maç, Londra’daki karşılaşma normal süre bitmeden sona erdi. Gecikme nedeniyle hakem, West Ham’ın maçının bitiş düdüğünün çalınmasından sonra başlayacak şekilde Tottenham için dokuz dakikalık uzatma süresi ekledi. Bu durum, West Ham'ı 39 puanda bırakırken, Spurs'un 1-0'lık üstünlüğünü koruduğu için çaresizce beklemek zorunda kaldı. Neville şunları ekledi: "Bir şey için mücadele ederken her zaman aynı anda başlama gibi bir unsur vardır. Bu kesinlikle saçma, bugün hava sıcak ama kışın -2 derece olabilir ve oyuncular ortalıkta dolaşıyor olabilir. Bu yeterince iyi değil."
Şimdi ne olacak?
Tottenham, Everton karşısında elde ettiği dar avantajı koruyarak 41 puanla Premier Lig'de kalmayı garantiledi; bu sonuçla West Ham, ezici galibiyetine rağmen küme düşmenin acısını yaşadı. The Hammers, yaz aylarında Championship'e hazırlanmak için yeniden toparlanmak zorunda kalırken, Spurs ise bir başka felaket sezonunu önlemek için Roberto De Zerbi yönetiminde kadrosunu yeniden yapılandırmaya çalışacak.