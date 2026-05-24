"Tamamen saçmalık!" - Tottenham-Everton maçının ikinci yarısındaki gecikme Gary Neville'i "öfkelendirdi"

Maçın gecikmeli başlaması tuhaf bir son sahneye yol açtı. West Ham, Valentin Castellanos, Jarrod Bowen ve Callum Wilson’ın golleriyle Leeds’i 3-0 mağlup etti. Ancak bu maç, Londra’daki karşılaşma normal süre bitmeden sona erdi. Gecikme nedeniyle hakem, West Ham’ın maçının bitiş düdüğünün çalınmasından sonra başlayacak şekilde Tottenham için dokuz dakikalık uzatma süresi ekledi. Bu durum, West Ham'ı 39 puanda bırakırken, Spurs'un 1-0'lık üstünlüğünü koruduğu için çaresizce beklemek zorunda kaldı. Neville şunları ekledi: "Bir şey için mücadele ederken her zaman aynı anda başlama gibi bir unsur vardır. Bu kesinlikle saçma, bugün hava sıcak ama kışın -2 derece olabilir ve oyuncular ortalıkta dolaşıyor olabilir. Bu yeterince iyi değil."