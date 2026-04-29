"Tamamen saçmalık" - Paul Scholes, Martin Odegaard'ın "kendi pozisyonunda düzgün oynamadığını" öne sürerken, Arsenal'in "büyük bir sorunla" karşı karşıya olduğunu belirtiyor
Emirates'te taktiksel kimlik krizi
Arsenal, geçen hafta sonu Newcastle'ı 1-0 yenerek şampiyonluk umutlarını canlı tuttu, ancak bu performans Scholes'u pek ikna etmedi. Eski United orta saha oyuncusu, Odegaard'ın sık sık çok geriye çekildiğini ve orta sahada akıcılığını korumakta zaten zorlanan takımın dengesini bozduğunu savundu.
The Overlap'ta konuşan Scholes, kaptanın pozisyonu hakkında açık sözlüydü. "Cumartesi günkü [Newcastle'a karşı] maçı tamamını izlemedim, muhtemelen ilk yarım saati izledim, ama bence Odegaard onlar için büyük bir sorun," dedi. "Odegaard'ı seviyorum, bence o harika bir oyuncu. Teknik olarak mükemmel, ama pozisyonunu doğru oynamıyor. İlk 20 dakikada onu gördüğüm zamanların yarısında neredeyse en geride oynuyordu. Bu futbol, tam bir saçmalık.
"Böyle söylenmiş olsun ya da olmasın, Odegaard bir 10 numara, Odegaard orta sahanızı forvet oyununuza bağlar. O, Martin Zubimendi'nin arkasında, Declan Rice'ın arkasında oynarken takımınızda neden akış olmadığını merak edersiniz. Orada nasıl bağlantı kurabilirsiniz ki?"
Bukayo Saka bağlantısı
Scholes, son sezonlarda sağ kanatta Bukayo Saka ile aralarında adeta telepatik bir uyum geliştiği için, Saka'nın yokluğunun Odegaard'ın zorluklarını daha da artırdığını öne sürdü. Paslarını atabileceği ana hedefi olmadan, Norveçli oyuncu ihtiyaç duyulmadığı alanlara giriyor ve genellikle daha defansif oynayan takım arkadaşlarının yoluna çıkıyor gibi görünüyor. Bu yapı eksikliği, performansında düşüşe neden oldu ve bu sezon 21 lig maçında sadece bir gol ve beş asist kaydetti.
Scholes, "Saka'nın olmaması da bir sorun çünkü Odegaard'ın Saka ile iyi bir uyum içinde olduğunu düşünüyorum" diye ekledi. "Orta sahanın arkasındaki pozisyonlara girdiğinde, Saka hemen harekete geçiyor. Odegaard'ın Viktor Gyokeres ile bu kadar iyi bir uyum yakalayacağını sanmıyorum çünkü o tür bir oyuncu değil. Belki Kai Havertz ile böyle bir uyum yakalayabilir."
Zubimendi ve orta saha karmaşası
Eleştiriler kaptanla sınırlı kalmadı; Scholes, yaz transferi Zubimendi’yi de hedef tahtasına koydu. İspanyol milli oyuncu, topu ilerletme konusundaki muazzam ünüyle takıma katılmıştı, ancak Scholes, Zubimendi’nin Premier Lig’in fiziksel ortamında yetersiz kaldığını düşünüyor. Bir diğer United efsanesi Gary Neville de bu endişeleri yineleyerek, son karşılaşmada Zubimendi, Rice ve Odegaard üçlüsünün Newcastle’ın orta saha üçlüsüne karşı geride kaldığını belirtti.
51 milyon sterlinlik oyuncunun etkisine değinen Scholes, "Onu hiç öyle (topu ilerleten bir oyuncu) olarak görmedim. Takımın iyi futbol oynamasını sağlayacak bir oyuncu olacağını hiç düşünmedim ve bence bunu orta saha oyuncusu yapmalı. Oyunu yeterince ilerletmediğini düşünüyorum." dedi.
Şampiyonluk yarışı rüzgarı Manchester'a esiyor
Şampiyonluk yarışı son aşamalarına girerken, Scholes psikolojik üstünlüğün artık tamamen Man City'de olduğuna inanıyor. Şampiyonluğun bir kez daha Etihad Stadyumu'na dönmesini sağlayabilecek belirleyici faktör olarak iki takım arasındaki deneyim farkına işaret etti.
"City, geçen haftaki büyük maçı daha iyi idare etti, Arsenal ise Newcastle karşısında yine biraz zorlandı," diye konuştu Scholes. "Bence City'de bir akış var. Kadroda çok fazla deneyim olmadığını biliyorum ama deneyimli bir teknik direktörleri var ve bu çok önemli. Bakın, maç çok çekişmeli geçecek, buna şüphe yok, ama City'nin her maçı kazanabileceğini düşünüyorum."