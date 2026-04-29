"Tamamen saçmalık" - Paul Scholes, Martin Odegaard'ın "kendi pozisyonunda düzgün oynamadığını" öne sürerken, Arsenal'in "büyük bir sorunla" karşı karşıya olduğunu belirtiyor

Arsenal, geçen hafta sonu Newcastle'ı 1-0 yenerek şampiyonluk umutlarını canlı tuttu, ancak bu performans Scholes'u pek ikna etmedi. Eski United orta saha oyuncusu, Odegaard'ın sık sık çok geriye çekildiğini ve orta sahada akıcılığını korumakta zaten zorlanan takımın dengesini bozduğunu savundu.

The Overlap'ta konuşan Scholes, kaptanın pozisyonu hakkında açık sözlüydü. "Cumartesi günkü [Newcastle'a karşı] maçı tamamını izlemedim, muhtemelen ilk yarım saati izledim, ama bence Odegaard onlar için büyük bir sorun," dedi. "Odegaard'ı seviyorum, bence o harika bir oyuncu. Teknik olarak mükemmel, ama pozisyonunu doğru oynamıyor. İlk 20 dakikada onu gördüğüm zamanların yarısında neredeyse en geride oynuyordu. Bu futbol, tam bir saçmalık.

"Böyle söylenmiş olsun ya da olmasın, Odegaard bir 10 numara, Odegaard orta sahanızı forvet oyununuza bağlar. O, Martin Zubimendi'nin arkasında, Declan Rice'ın arkasında oynarken takımınızda neden akış olmadığını merak edersiniz. Orada nasıl bağlantı kurabilirsiniz ki?"