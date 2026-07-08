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"Tamamen parçalandı" - Jordan Henderson'ın babası, İngiliz orta saha oyuncusunun talihsiz kol sakatlığının tüm boyutlarını açıkladı, ancak oğlunun Dünya Kupası'nda KALACAĞINA söz verdi
Tuhaf bir kaza, İngiltere’nin kutlamalarını gölgeledi
İngiltere, Meksika’yı 3-2 yenerek Dünya Kupası çeyrek finallerine yükseldi; ancak Azteca Stadyumu’ndaki olaylar tuhaf bir olayın gölgesinde kaldı. Turnuvada Panama’ya karşı 2-0 kazanılan maçta yedek olarak sadece 12 dakika forma giymiş olan Henderson, son galibiyeti kutlarken reklam panolarının üzerine düştü. Oksijen verilirken sedyeyle sahadan taşınması, yaralanmanın ciddiyetini ortaya koydu.
Mail Online’a konuşan Brian Henderson, yaralanmanın ciddiyetini açıkladı: “Sol ön kolu – kolu tamamen parçalanmış durumda. Alçı takılacak ve sonrası uzmanların kararına bağlı. Takım arkadaşlarının yanından ayrılmayacak. Turnuva bitene kadar orada olacak.”
- AFP
Brian Henderson için endişeli bir bekleyiş
Brian, oğlu Meksika’ya giderken Birleşik Krallık’ta kaldı ve düşmenin ciddiyetini başlangıçta hafife aldığını itiraf etti. Televizyon yayını kazayı tam olarak yansıtmamıştı; bu yüzden olan biteni uzaktan bir araya getirmeye çalışmak zorunda kaldı. NFL oyuncularının tedavisinde deneyimli bir cerrah ayarlayan sağlık ekibinden haber almak için saatlerce beklediğini açıkladı.
Brian şöyle hatırladı: “İlk başta sadece düştüğünü sandım. Belki bileğini sıyırmış olabilir diye düşündüm. Harry Kane ile röportaj yapılıyordu ve üzerinde Jordan’ın bulunduğu bir sedye yanımızdan geçene kadar durumun bu kadar ciddi olduğunu hiç bilmiyordum. Onu orada oksijen maskesi ve diğer ekipmanlarla görebiliyordum. Hemen orada bulunan asistanına mesaj attım ve neler olduğunu öğrenmeye çalıştım. Haberleri beklemek için bütün gece uyanık kaldım. Artık sadece beklemek kalıyor."
Orta saha oyuncusu ameliyatın ardından açıklamalarda bulundu
İngiltere, önümüzdeki maçlara hazırlanmak üzere Kansas City’deki ana kampına dönerken, Henderson kırılan kemiği nedeniyle ameliyat olmak üzere Meksiko’da kaldı. O zamandan beri sosyal medyada yaygın olarak paylaşılan bir video klip ortaya çıktı; bu videoda, oyuncular sahadan dağılırken Henderson’ın talihsiz düşüşünü yaşadığı an net bir şekilde görülüyor.
Yoğun acıya ve turnuvadaki serüveninin sahada ani bir şekilde sona ermesine rağmen Henderson olumlu kalmayı başardı. Salı günü takipçilerine seslenen Henderson, galibiyetle ilgili düşüncelerini şöyle paylaştı: "Kesinlikle unutulmaz bir gece! Karşılaştığımız tüm zorluklara rağmen ne inanılmaz bir performans. Bu özel takımın bir parçası olmaktan çok gurur duyuyorum [emojiler]. Tüm desteğiniz için teşekkürler, Cumartesi günü bir başka büyük maç bizi bekliyor."
- Getty Images
İngiltere ve Henderson için bundan sonra ne olacak?
Henderson artık iyileşmeye odaklanırken, saha kenarından İngiltere’ye destek verecek. Thomas Tuchel ve takımı, Cumartesi günü Norveç ile oynayacakları kritik çeyrek final maçına çıkacak. İskandinav ekibi, Erling Haaland’ın attığı iki golün de etkisiyle Brezilya’yı 2-1 mağlup ederek dünyayı şaşkına çevirdi. Golcü forvet, bu Dünya Kupası’nda şu ana kadar yedi gol attı ve bu durum, Üç Aslanlar için büyük bir zorluk teşkil ediyor.
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