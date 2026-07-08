"Tamamen parçalandı" - Jordan Henderson'ın babası, İngiliz orta saha oyuncusunun talihsiz kol sakatlığının tüm boyutlarını açıkladı, ancak oğlunun Dünya Kupası'nda KALACAĞINA söz verdi

Brian, oğlu Meksika’ya giderken Birleşik Krallık’ta kaldı ve düşmenin ciddiyetini başlangıçta hafife aldığını itiraf etti. Televizyon yayını kazayı tam olarak yansıtmamıştı; bu yüzden olan biteni uzaktan bir araya getirmeye çalışmak zorunda kaldı. NFL oyuncularının tedavisinde deneyimli bir cerrah ayarlayan sağlık ekibinden haber almak için saatlerce beklediğini açıkladı.

Brian şöyle hatırladı: “İlk başta sadece düştüğünü sandım. Belki bileğini sıyırmış olabilir diye düşündüm. Harry Kane ile röportaj yapılıyordu ve üzerinde Jordan’ın bulunduğu bir sedye yanımızdan geçene kadar durumun bu kadar ciddi olduğunu hiç bilmiyordum. Onu orada oksijen maskesi ve diğer ekipmanlarla görebiliyordum. Hemen orada bulunan asistanına mesaj attım ve neler olduğunu öğrenmeye çalıştım. Haberleri beklemek için bütün gece uyanık kaldım. Artık sadece beklemek kalıyor."