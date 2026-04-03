Uli HoeneßGetty Images
Jonas Rütten ve Nino Duit

Çeviri:

"Tamamen kendimi kaybettim!" FC Bayern'de yaşanan bu ciddi skandalı Uli Hoeneß bile engelleyemedi

FC Bayern'de Doktor Müller-Wohlfahrt ile Pep Guardiola arasındaki anlaşmazlık efsanevi bir hal almıştır. Şimdi bu anlaşmazlık yeniden su yüzüne çıkıyor.

Tıp dünyasının ikonik ismi Doktor Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, bugün Spiegel dergisine verdiği röportajda 15 Nisan 2015 tarihine dönüp baktığında, o günü "korkunç bir gün" olarak nitelendiriyor. Şampiyonlar Ligi çeyrek finali, sahne: Estadio do Dragao. Almanya'nın rekor şampiyonu, FC Porto'ya 1-3'lük skorla tamamen beklenmedik bir şekilde yeniliyor. 

Ve teknik direktör Pep Guardiola'ya göre asıl suçlu sahadaki oyuncular değil, onların sağlığından sorumlu olan kişi: Müller-Wohlfahrt. 

Arka plan: Rekor şampiyonu, Portekiz'de sakatlanan Bastian Schweinsteiger, Medhi Benatia, Franck Ribery, Arjen Robben, Javi Martínez ve David Alaba'nın yokluğunda idare etmek zorunda kalmıştı.

    "Soyunma odasında toplanan takımın önünde yenilginin sorumlusu olarak gösterildim," diyor bugün 83 yaşında olan Müller-Wohlfahrt, Spiegel dergisine verdiği röportajda: "Takımda çok fazla sakat oyuncu olduğu ve benim oyuncuları çok uzun süre dinlendirdiğim söylendi. Tamamen saçma bir iddiaydı. Bunu kabul edemedim."

    Sonrasında yaşananlar yıllardır çok iyi belgelenmiştir. "Onca yıl boyunca ilk kez sesimi yükselttim," diyor Müller-Wohlfahrt, 2019'da yayınlanan otobiyografisinde, on bir yıl önce baharda Guardiola ile yaşadığı anlaşmazlığı hatırlıyor. Porto'daki yenilginin ertesi günü, ilişkiler kesin olarak kopmuş.

    "Guardiola ve ben, oyuncuların sabah kahvaltı yaptığı büyük masaya oturduk, masada hala tabaklar duruyordu. Bir konuşma olacaktı - ama bir skandala dönüştü," diye anlatıyor FC Bayern'in efsanevi takım doktoru otobiyografisinde: "Tamamen kontrolümü kaybettim, Guardiola'ya bağırdım ve sonra masaya o kadar sert bir şekilde yumruğumu vurdum ki tabaklar ve fincanlar gürültüyle yere düştü."

    Kısa bir süre sonra Müller-Wohlfahrt, FC Bayern'de 38 yıl geçirdikten sonra, kulüp yetkilileriyle önceden görüşmeden ve derhal geçerli olmak üzere ayrıldığını açıkladı. Tıpçı meslektaşları Peter Ueblacker, Lutz Hänsel ve oğlu Kilian Müller-Wohlfahrt da kulüpten ayrıldı.

    Bugün spor hekiminin görüşüne göre, işlerin bu noktaya gelmesinin nedeni, o dönemde vergi kaçırma suçundan hapis cezasını çeken kulüp patronu Uli Hoeneß'in yokluğuydu. "O kulüpte olsaydı, Guardiola ile kopuş yaşanmazdı, bundan eminim," diye Müller-Wohlfahrt bir kez daha açıkladı.

    Guardiola olay hakkında kamuoyuna açıklama yapmadı, o dönemde sadece Müller-Wohlfahrt'ın istifa kararına "büyük saygı" duyduğunu söyledi.

  • Guardiola ve Müller-Wohlfahrt, FC Bayern'de: Başından beri kriz vardı

    2013 yazında göreve başlar başlamaz, teknik direktör ile takım doktoru arasında sakatlıklar ve tedaviler konusunda yetki mücadelesi başladı. "İlk gün iyiydi, ikinci gün de öyle," diye hatırlıyor Müller-Wohlfahrt yıllar öncesinden, "ama daha üçüncü gün Guardiola bana gelip birdenbire bağırmaya başladı: 'Burada aslında neler oluyor? Dünyanın en iyi sağlık ekibine katıldığımı sanıyordum, ama uzun zamandır iyileşmiş olması gereken iki sürekli sakat oyuncumuz var. Bu ne demek oluyor?' Bunu agresif ve suçlayıcı bir tonla söyledi."

    Guardiola, Müller-Wohlfahrt'ın sürekli kulüp tesislerinde değil, çoğunlukla şehir merkezindeki muayenehanesinde bulunmasından hoşlanmamıştı. Ayrıca FC Bayern'in Müller-Wohlfahrt'ın hayatındaki tek anlamı olmaması, örneğin Alman milli takımıyla dünyayı dolaşması ya da Usain Bolt gibi Jamaikalı sporcuların kaslarını tedavi etmesi de hoşuna gitmemişti. 

    Aynı zamanda Guardiola'nın, Müller-Wohlfahrt'ın ifadesine göre, Almanya'da sakatlıkların, eski kulübü FC Barcelona'da alıştığından üçte iki daha uzun sürdüğünü yüzüne vurduğu söyleniyor. Kısacası: Temel bir güven eksikliği vardı. "Bayern'de geçirdiğim profesyonel yılların sayısı benim yaşım kadar olan bir antrenörün, bana ve tecrübeme hiç kulak vermemesini anlayamıyordum."

    Guardiola, Thiago'nun sakatlığı ve Müller-Wohlfahrt'a yönelik alaycı alkışlar

    İlk somut skandal, 2014 ilkbaharında iç bağında kısmi yırtık yaşayan Guardiola’nın en sevdiği oyuncusu Thiago yüzünden çıktı. Başlangıçta en fazla iki aylık bir ara verileceği söyleniyordu, ancak bu Thiago ve Guardiola için yeterince hızlı değildi. Müller-Wohlfahrt’ın izni olmadan Thiago, İspanyol doktor Ramon Cugat’tan iç bağına kortizon ve büyüme faktörleri enjekte ettirdi.

    Ancak bu, iyileşmeyi hızlandırmadı; aksine Thiago aynı bölgeden yeniden sakatlandı. Guardiola bile daha sonra Cugat'ın uyguladığı tedavinin "belki de büyük bir hata" olduğunu itiraf etti. Thiago sonuçta neredeyse bir yıl sahalardan uzak kaldı ve dönüşünün ardından oynanan ikinci maçta bir sonraki skandal yaşandı.

    Nisan 2015, Bayer Leverkusen'e karşı DFB Kupası çeyrek finali. Benatia kas sakatlığı geçirdiğinde Guardiola yedek kulübesine döndü ve muhtemelen alaycı bir şekilde sağlık ekibine doğru alkışladı. Maçtan sonra sakatlık durumunu "kritik, çok kritik" olarak nitelendirdi. Ertesi hafta FC Bayern, Şampiyonlar Ligi maçı için Porto'ya gitti; bu, Müller-Wohlfahrt'ın şimdilik son deplasman yolculuğu olacaktı.

    Jupp Heynckes'in ricası üzerine Müller-Wohlfahrt 2017'de Almanya'nın rekor şampiyonuna geri döndü ve üç yıl sonra kulüp tarafından büyük bir takdir veya veda töreni yapılmadan kesin olarak ayrıldı. Geçen yıl itiraf ettiği gibi, bu "insani açıdan hayal kırıklığı yaratıcı" bir durumdu. Ondan sonra bir bunalıma girdi, ayrılış şekli onu "derinden etkiledi".

    "Futbol dünyası bana giderek yabancılaşmıştı; artık ödenen bu astronomik maaşlar ve transfer ücretleri... Profesyonel spor daha soğuk ve kişisel olmayan bir hale geldi. Arkadaşlık duygusu azaldı," diyor bugün o dönemki nedenleri hakkında.

    "Eskiden" FC Bayern "bir aile gibi" işliyordu. O zamanlar bu duyguyu artık hiç hissetmiyordu. Ancak güncel gelişmelere bakarak olumlu yorumlarda bulundu; bu özellikle Guardiola'nın "öğrencisi" Vincent Kompany hakkındaki değerlendirmesinden kaynaklanıyor. Onun yönetiminde "neyse ki ortam yeniden biraz daha ailevi hale gelmiş, duydum. Bu beni mutlu ediyor."

  • Pep Guardiola: Teknik direktörlük kariyeri ve istatistikleri

    KulüpMaçlarMaç Başına Puan
    Manchester City5822,27
    FC Bayern Münih1612,41
    FC Barcelona2472,36
