"Tamamen kendimi kaybettim!" FC Bayern'de yaşanan bu ciddi skandalı Uli Hoeneß bile engelleyemedi

"Soyunma odasında toplanan takımın önünde yenilginin sorumlusu olarak gösterildim," diyor bugün 83 yaşında olan Müller-Wohlfahrt, Spiegel dergisine verdiği röportajda: "Takımda çok fazla sakat oyuncu olduğu ve benim oyuncuları çok uzun süre dinlendirdiğim söylendi. Tamamen saçma bir iddiaydı. Bunu kabul edemedim."

Sonrasında yaşananlar yıllardır çok iyi belgelenmiştir. "Onca yıl boyunca ilk kez sesimi yükselttim," diyor Müller-Wohlfahrt, 2019'da yayınlanan otobiyografisinde, on bir yıl önce baharda Guardiola ile yaşadığı anlaşmazlığı hatırlıyor. Porto'daki yenilginin ertesi günü, ilişkiler kesin olarak kopmuş.

"Guardiola ve ben, oyuncuların sabah kahvaltı yaptığı büyük masaya oturduk, masada hala tabaklar duruyordu. Bir konuşma olacaktı - ama bir skandala dönüştü," diye anlatıyor FC Bayern'in efsanevi takım doktoru otobiyografisinde: "Tamamen kontrolümü kaybettim, Guardiola'ya bağırdım ve sonra masaya o kadar sert bir şekilde yumruğumu vurdum ki tabaklar ve fincanlar gürültüyle yere düştü."

Kısa bir süre sonra Müller-Wohlfahrt, FC Bayern'de 38 yıl geçirdikten sonra, kulüp yetkilileriyle önceden görüşmeden ve derhal geçerli olmak üzere ayrıldığını açıkladı. Tıpçı meslektaşları Peter Ueblacker, Lutz Hänsel ve oğlu Kilian Müller-Wohlfahrt da kulüpten ayrıldı.

Bugün spor hekiminin görüşüne göre, işlerin bu noktaya gelmesinin nedeni, o dönemde vergi kaçırma suçundan hapis cezasını çeken kulüp patronu Uli Hoeneß'in yokluğuydu. "O kulüpte olsaydı, Guardiola ile kopuş yaşanmazdı, bundan eminim," diye Müller-Wohlfahrt bir kez daha açıkladı.

Guardiola olay hakkında kamuoyuna açıklama yapmadı, o dönemde sadece Müller-Wohlfahrt'ın istifa kararına "büyük saygı" duyduğunu söyledi.