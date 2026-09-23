Tebas, yanıtında geri adım atmadı ve doğrudan Madrid'in ilk açıklamasındaki belirli bir cümleye sarıldı. "Açıklamayı okudum. Tek bir cümlesine tamamen katılıyorum: La Liga başkanı yarışmanın sahibi değildir" diye yazdı. "Real Madrid başkanı da değildir."

Kulübün, özellikle hakem kararları konusunda kendisini mağdur gibi göstermeye yönelik girişimlerini kınadı ve Madrid'i, resmi televizyon kanalı aracılığıyla taraflı bir gündem yürütmekle suçladı. "Bunu yıllardır Real Madrid TV'den ve sözcüleri aracılığıyla yapıyorlar; haftadan haftaya şikeli bir Lig hakkında konuşup yazıyorlar" dedi. "Bir hakemin kararını eleştirmek meşrudur. Algılanan her zararı bir baskının kanıtına dönüştürmek ise başka bir şey. Bu güven mi yaratıyor, yoksa İspanyol futbolunun imajına mı zarar veriyor?"

Madrid'in tarafsızlık taleplerine değinen Tebas, tarafsız olmakla pasif kalmak arasında net bir ayrım yaptı. "Tarafsızlığı bağımsızlıkla karıştırıyorlar. Eğer tarafsızlıktan kastettikleri hiçbir konuda taraf olmamaksa, doğru ile yanlış arasında bile, benden sorumluluğumdan vazgeçmemi istiyorlar" diye açıkladı. "Bağımsızlık, baskı veya bağlılık olmadan, kendi muhakemenizle karar vermeyi; aynı kuralları herkese uygulamayı ve ortak çıkarı savunmayı gerektirir. Bu da, Real Madrid'in hoşuna gitmese bile karar almak ve tavır koymak anlamına gelir."

Sözlerini, otoritesine dair net bir ifadeyle tamamladı. "Herkesi temsil etmek, en güçlü olana itaat etmek anlamına gelmez" diye ekledi Tebas. "Ben La Liga'nın sahibi değilim ve onu tek bir kulübe aitmiş gibi yönetmeyeceğim. Herkese saygı duyuyorum. Hiç kimseye boyun eğmem."



