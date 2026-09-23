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GFX Javier Tebas Florentino PerezGetty/GOAL
Muhammad Zaki
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"Tamamen katılıyorum!" - La Liga Başkanı Javier Tebas, Real Madrid'in istifasını talep etmesinin ardından İspanyol devine sert bir karşı saldırı başlattı

Real Madrid
La Liga
Atletico Madrid - Real Madrid
Atletico Madrid

La Liga Başkanı Javier Tebas, İspanyol devinin resmen istifasını talep etmesinin ardından Real Madrid'e sert bir yanıt verdi. Lig patronu ile Santiago Bernabeu'nun ağır topu arasındaki süregelen gerilim, tartışmalı Madrid derbisinin ardından kaynama noktasına ulaştı.

  • Tebas, istifa çağrılarını reddetti

    Real Madrid ile La Liga arasındaki yönetim kurulu savaşı kaynama noktasına ulaştı. Real Madrid'in Tebas'ın istifasını talep eden sert eleştiriler içeren açıklamasının ardından, lig başkanı kamuoyuna açık sert bir yanıt verdi. Madrid, onu tarafsızlıktan yoksun olmakla ve kurumlarına sürekli saldırmakla suçlayarak, İspanyol futbolunun tarafsız bir yönetime ihtiyaç duyduğunu savunmuştu.

    Geri adım atmak yerine Tebas, Madrid'in adalet yorumuna meydan okudu. İspanya'nın en güçlü kulüplerinden biriyle karşı karşıya gelmek anlamına gelse bile, kendi görevinin eşitliği savunmak olduğunu açıkça ifade etti. Çekişme, son Madrid derbisi etrafındaki tartışmalı yorumların ardındanyeniden alevlendi, ancak Tebas yönetiminin başkent kulübü tarafından yönlendirilmesi gerektiği fikrini kesin bir dille reddetti.


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    Kimseye boyun eğmemek

    Tebas, yanıtında geri adım atmadı ve doğrudan Madrid'in ilk açıklamasındaki belirli bir cümleye sarıldı. "Açıklamayı okudum. Tek bir cümlesine tamamen katılıyorum: La Liga başkanı yarışmanın sahibi değildir" diye yazdı. "Real Madrid başkanı da değildir."

    Kulübün, özellikle hakem kararları konusunda kendisini mağdur gibi göstermeye yönelik girişimlerini kınadı ve Madrid'i, resmi televizyon kanalı aracılığıyla taraflı bir gündem yürütmekle suçladı. "Bunu yıllardır Real Madrid TV'den ve sözcüleri aracılığıyla yapıyorlar; haftadan haftaya şikeli bir Lig hakkında konuşup yazıyorlar" dedi. "Bir hakemin kararını eleştirmek meşrudur. Algılanan her zararı bir baskının kanıtına dönüştürmek ise başka bir şey. Bu güven mi yaratıyor, yoksa İspanyol futbolunun imajına mı zarar veriyor?"

    Madrid'in tarafsızlık taleplerine değinen Tebas, tarafsız olmakla pasif kalmak arasında net bir ayrım yaptı. "Tarafsızlığı bağımsızlıkla karıştırıyorlar. Eğer tarafsızlıktan kastettikleri hiçbir konuda taraf olmamaksa, doğru ile yanlış arasında bile, benden sorumluluğumdan vazgeçmemi istiyorlar" diye açıkladı. "Bağımsızlık, baskı veya bağlılık olmadan, kendi muhakemenizle karar vermeyi; aynı kuralları herkese uygulamayı ve ortak çıkarı savunmayı gerektirir. Bu da, Real Madrid'in hoşuna gitmese bile karar almak ve tavır koymak anlamına gelir."

    Sözlerini, otoritesine dair net bir ifadeyle tamamladı. "Herkesi temsil etmek, en güçlü olana itaat etmek anlamına gelmez" diye ekledi Tebas. "Ben La Liga'nın sahibi değilim ve onu tek bir kulübe aitmiş gibi yönetmeyeceğim. Herkese saygı duyuyorum. Hiç kimseye boyun eğmem."


  • Kırılan ilişki kopma noktasına geliyor

    Bu son çatışma, İspanyol futbolunun en etkili iki kurumu arasında uzun süredir devam eden hikâyenin yalnızca en yeni bölümü. Real Madrid ile La Liga, yerel oyunun mali ve yapısal yönü konusunda sürekli karşı karşıya geldi ve nadiren ortak bir zeminde buluştu.

    Madrid'in, Tebas'ın tüm kulüplerin çıkarlarını koruyamadığı yönündeki iddiası, onun yönetimine doğrudan bir meydan okuma niteliği taşıyor. Real Madrid, onun açık sözlü tavrının ligin daha geniş çaplı itibarına aktif olarak zarar verdiğini savunuyor.

    Ancak Tebas, kendisini kolektif yapının nihai savunucusu olarak konumlandırdı. İstifa taleplerini kamuoyu önünde reddederek, rekabet dengesini korumak adına Madrid'in muazzam servetini ve etkisini denetleme konusundaki kararlılığını pekiştirdi.


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  • Javier Tebas Florentino Perez La Liga Real MadridGetty/GOAL

    Tırmanan bir yönetim kurulu savaşının içinde yol almak

    Her iki taraf da pozisyonuna sıkı sıkıya bağlıyken, bir çözümün çıkması son derece düşük görünüyor. Tebas kararlılıkla görevde kalmayı sürdürürken, Real Madrid de onun devam eden yönetimi altında yolunu bulmak zorunda kalacak. Bu anlaşmazlığın kamuoyu önünde yaşanması, gelecekteki her hakem tartışmasının ya da idari kararın başkent ekibi tarafından yoğun şekilde mercek altına alınacağı anlamına geliyor.

    İç sezon ilerledikçe, Bernabeu ile La Liga merkez binası arasındaki gerilim kaçınılmaz olarak arka planda kaynamayı sürdürecek. Kurumlar arasındaki bu köklü çatlak, İspanya'daki sezonun geri kalanının üzerine uzun bir gölge düşürme tehdidi taşıyor.

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