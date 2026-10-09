Palmer'ın milli takıma bağlılığına yönelik eleştirilerin haksız olup olmadığı sorulduğunda Alonso net bir savunma yaptı. Alonso, "O bağlı ama oynayabilmesi için tamamen hazır olması gerekiyor ve tamamen hazır olduğunda aldığı sürelerin keyfini çıkaracak" dedi.

"Ona o anda ihtiyacımız var, kulübün de milli takımın da."

"Son bir haftadır antrenman yaptı. Kendini daha iyi hissetti. Yeterince zamanımız olduğu için acele etmek istemedik."