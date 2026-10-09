Dave Shopland
Çeviri:
"Tamamen hazır olması gerekiyor!" Xabi Alonso'dan, Thomas Tuchel'in Cole Palmer'ı hedef almasına yanıt
Alonso, Tuchel'in eleştirilerine yanıt verdi
Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso, Cole Palmer'ın milli takımın çok fazla maçını kaçırdığını öne süren İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel'in açıklamalarına yanıt verdi. Palmer, son üç haftalık milli ara sırasında İngiltere kadrosuna katılmadı ve bunun yerine iyileşmek için Cobham'da kalmayı tercih etti.
Alonso, 24 yaşındaki oyuncunun milli takıma bağlılık konusunda eksik olduğu yönündeki iddiaları reddetti.
Chelsea teknik patronu, uzun vadeli performans için fiziksel yük yönetiminin öncelik olmaya devam ettiğini açıkladı.
- Getty Images Sport
Tam olarak hazır olduğunda kararlılığını kanıtladı
Palmer'ın milli takıma bağlılığına yönelik eleştirilerin haksız olup olmadığı sorulduğunda Alonso net bir savunma yaptı. Alonso, "O bağlı ama oynayabilmesi için tamamen hazır olması gerekiyor ve tamamen hazır olduğunda aldığı sürelerin keyfini çıkaracak" dedi.
"Ona o anda ihtiyacımız var, kulübün de milli takımın da."
"Son bir haftadır antrenman yaptı. Kendini daha iyi hissetti. Yeterince zamanımız olduğu için acele etmek istemedik."
Zor geçen maçların ardından riskten kaçınmak
Alonso, oyuncuların rahatsızlıklarına rağmen oynamaya zorlanmasının hem bireye hem de takıma zarar verdiğini vurguladı ve aradan önce Brentford'a karşı Palmer'ın yaşadığı sıkıntıları örnek gösterdi. Teknik direktör, "Cole için en önemli şey tamamen hazır olması, oyunundan keyif alması ve kendini iyi hissetmesi" değerlendirmesinde bulundu.
"Böyle olmadığında, Brentford maçında da bunu görebildik."
Üç haftalık süre, sağlık ekibine onun rehabilitasyon sürecini yönetmek için fazlasıyla fırsat sundu.
- Getty Images Sport
Yıldız oyun kurucu Bournemouth için hazır
İyileşme sürecini tamamlayan Palmer'ın, Chelsea'nin Stamford Bridge'de Bournemouth'u ağırlayacağı maçta önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. Alonso, bir sonraki aradan önce oynanacak yoğun beş Premier League maçı serisinde yıldız oyun kurucusunun hazır olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Palmer, cumartesi öğleden sonra belirleyici bir performans ortaya koymaya çalışacak.
Chelsea, onun dönüşünün takımı yeniden galibiyetlere taşımasını umuyor.
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