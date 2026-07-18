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"Tamamen hayal ürünü"... Beşiktaş, Muhammed Salah ile anlaşma yapıldığı iddialarını yalanladı ve Romano Türkiye'ye sert çıktı

Transfers
Liverpool
Beşiktaş
Mısır
Premier Lig
M. Salah
Mısır
İngiltere
Türkiye
Suudi Arabistan

Mısırlı yıldız büyük bir tartışma yarattı

Beşiktaş Kulübü, eski Liverpool yıldızı Mısırlı Mohamed Salah ile transfer konusunda herhangi bir anlaşma yapılmadığını yalanlayarak, bu konuyla ilgili tüm söylentilerin tamamen hayal ürünü olduğunu ve hiçbir gerçeklik payı taşımadığını vurguladı.

Birçok basın haberi, Salah’ın Beşiktaş’a bir sezonluk, bir sezon daha uzatılabilen bir sözleşmeyle katılmayı kabul ettiğini ve yıllık 10 milyon avro maaşın yanı sıra 2 milyon avro tutarında prim alacağını doğrulamıştı.

  • Beşiktaş Başkanı'nın yalanlaması

    Ancak Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, dün Cuma günü Suudi Arabistan’ın “Okaz” gazetesine yaptığı açıklamada bu haberleri yalanladı ve Muhammed Salah ile takıma katılması konusunda herhangi bir anlaşmaya varılmadığını vurguladı.

    Adalı, “Mohamed Salah ile bir anlaşmaya varıldığına dair haberler doğru değil. Tüm dünyanın Salah ile sözleşme imzaladığımızdan bahsettiğini biliyorum, ancak bu doğru değil” dedi.

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  • Romano Türkiye’ye sert saldırı

    Beşiktaş Başkanı sadece açıklamalarıyla yetinmedi; kulüp, transfer haberleri konusunda uzmanlaşmış ve bazıları tarafından Türk basınının Fabrizio Romano’su olarak görülen ünlü Türk gazeteci Yagiz Sabunkoglu’yu hedef alan sert ve ateşli bir bildiri yayınladı.

    Kulüp, “X” sitesindeki resmi hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Gazeteci Yajiz Sabunkoglu’nun sosyal medya platformlarında kulübümüzle ilgili söylentilere dayalı transfer haberleri hakkında paylaştığı gönderiler, tamamen gerçeklerden uzak, saf kurgu niteliğindedir.”

    Açıklamada ayrıca şunlar da belirtildi: “Söz konusu kişi, kulübümüzün transferleriyle ilgili olarak, gerçeklerle hiçbir şekilde ilgisi olmayan, masaların arkasından uydurulmuş haberler yayınlayarak uzun süredir kamuoyunu yanıltmaktadır.”

    Ayrıca şunları da ekledi: “Daha önce de belirttiğimiz gibi, kulübümüzün transfer işlemlerine ilişkin en doğru ve şeffaf bilgiler, yalnızca resmi kanallarımız aracılığıyla taraftarlarımızla ve kamuoyuyla paylaşılmaktadır.”

    Son olarak şunları ekledi: “Halkı, özellikle de taraftarlarımızı, resmi iletişim kanallarımız aracılığıyla paylaşılmayan hiçbir bilgiye veya habere itibar etmemeleri konusunda bir kez daha ciddiyetle uyarıyoruz.”

  • Sabunkoglu'nun yanıtı

    Türk gazeteci, bu açıklamaya yanıt olarak “X” platformundaki resmi hesabından bir tweet attı ve şöyle yazdı: “Beşiktaş kulübüne olan saygım sonsuz, ancak ben Muhammed Salah’ın anlattıklarının tarafındayım.”

    Şöyle açıkladı: “Türkiye’ye transfer haberini ilk kez benim haber yaptığım Muhammed Salah, Beşiktaş ile anlaşmaya vardı, ancak şu ana kadar resmi bir imza atılmadı.”

    Son olarak şunları ekledi: “Mohamed Salah’ın sözleşme imzaladığı haberini Beşiktaşlı dostlarımızla paylaşmayı umuyorum.”

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  • Sabunkoglu, Salah transferi hakkında ne söyledi?

    Ünlü Türk gazeteci, dün Cuma günü boyunca Mohamed Salah ile ilgili haberleri yakından takip etti ve Beşiktaş’ın Mısırlı yıldızla sözleşme imzalamak için ilk teklifini sunduğunu doğruladı; ayrıca Salah’ın, taleplerini düşürmeden önce yıllık 15 milyon avroluk maaş talep ettiğini belirtti.

    Tüm medya kuruluşları transferin kesinleştiğini vurgularken, Sabunkoglu Cumartesi gecesi geç saatlerde, Salah’ın avukatının İstanbul’dan ayrıldığını, ancak Mısırlı yıldızın Türk kulübüyle sözleşmesini imzalamadığını doğruladı.

    Sabunkoglu, şu ana kadar resmi imzanın atılmamasının nedenini, “Mo”nun üzerinde anlaşmaya varılan sözleşme için bir banka teminat mektubu almak istemesine bağladı.

  • Salah, Suudi Arabistan Ligi’ne transfer olacak mı?

    Tüm bu gelişmeler, Suudi “Okaz” gazetesinde görev yapan gazeteci Abdulhadi El-Mustadi’nin, Salah’ın ziyaretinin nedenlerini açıklamadan Kral Khalid Uluslararası Havalimanı üzerinden Suudi başkenti Riyad’a ulaştığını ortaya koyduğu sırada gerçekleşti.

    Mohamed Salah’ın adı, geçtiğimiz yıllarda birçok kez Suudi Ligi’ne transfer olacağı yönündeki spekülasyonlarla anılmıştı; en sonuncusu ise Liverpool’dan ayrılmasının ardından, resmi bir adım atılmadan gerçekleşen bu yaz transfer dönemindeydi.

  • Yedinci Salah Kulübü

    Mohamed Salah, futbol kariyerinde forma giyeceği yedinci kulübü arıyor. Daha önce Al-Mokawloon Al-Arab, İsviçre’nin Basel takımı, Chelsea, Fiorentina, Roma kulüplerinde forma giymiş ve en önemli dönemi ise Liverpool’da geçmişti.

    Salah, 2017 ile 2026 yılları arasında 9 yıl boyunca Liverpool forması giydi ve bu süre zarfında birçok bireysel ve takım başarısına imza attı. Bunların en önemlileri arasında iki kez Premier Lig şampiyonluğu ve bir kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yer alıyor.