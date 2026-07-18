Beşiktaş Başkanı sadece açıklamalarıyla yetinmedi; kulüp, transfer haberleri konusunda uzmanlaşmış ve bazıları tarafından Türk basınının Fabrizio Romano’su olarak görülen ünlü Türk gazeteci Yagiz Sabunkoglu’yu hedef alan sert ve ateşli bir bildiri yayınladı.

Kulüp, “X” sitesindeki resmi hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Gazeteci Yajiz Sabunkoglu’nun sosyal medya platformlarında kulübümüzle ilgili söylentilere dayalı transfer haberleri hakkında paylaştığı gönderiler, tamamen gerçeklerden uzak, saf kurgu niteliğindedir.”

Açıklamada ayrıca şunlar da belirtildi: “Söz konusu kişi, kulübümüzün transferleriyle ilgili olarak, gerçeklerle hiçbir şekilde ilgisi olmayan, masaların arkasından uydurulmuş haberler yayınlayarak uzun süredir kamuoyunu yanıltmaktadır.”

Ayrıca şunları da ekledi: “Daha önce de belirttiğimiz gibi, kulübümüzün transfer işlemlerine ilişkin en doğru ve şeffaf bilgiler, yalnızca resmi kanallarımız aracılığıyla taraftarlarımızla ve kamuoyuyla paylaşılmaktadır.”

Son olarak şunları ekledi: “Halkı, özellikle de taraftarlarımızı, resmi iletişim kanallarımız aracılığıyla paylaşılmayan hiçbir bilgiye veya habere itibar etmemeleri konusunda bir kez daha ciddiyetle uyarıyoruz.”