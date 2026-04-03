"Tamamen haksızlık!" - Liam Rosenior'un Real Madrid'le ilgili yorumları nedeniyle Chelsea'nin orta saha oyuncusunu kadro dışı bırakmasının ardından Enzo Fernandez'in menajeri sert tepki gösterdi
Menajer, cezalandırılmasının ardından Fernandez'i savundu
Fernandez'in şu anki menajeri olan eski Paris Saint-Germain orta saha oyuncusu Javier Pastore, Chelsea yönetiminin aldığı disiplin cezasına inanamadığını dile getirdi.
Rosenior, 25 yaşındaki oyuncunun Cumartesi günü Port Vale ile oynanacak FA Cup çeyrek final maçında ve önümüzdeki hafta sonu Manchester City ile oynanacak hayati önem taşıyan Premier League maçında kadro dışı bırakılacağını doğruladı. Teknik direktör, Fernandez'in İspanya'nın başkentine olan sevgisinden bahsetmesinin ardından kulüp kültürüne aykırı bir davranış sergilendiğini iddia etti.
Durumu açık sözlü bir şekilde değerlendiren Pastore, cezanın iddia edilen suça uygun olmadığını savundu. Pastore, The Athletic'e verdiği demeçte, "Ceza tamamen haksız. Oyuncuyu iki maçtan men etmek, üstelik bu maçlar Chelsea için Şampiyonlar Ligi'ne kalma mücadelesi açısından hayati önem taşıyor ve o da takımın en önemli oyuncularından biri" dedi.
Ayrıca, oyuncunun takımın "omurgası" olduğunu ve bu yaptırım için "gerçek bir neden veya gerekçe" olmadığını da belirtti.
Real Madrid'in açıklamalarına açıklık getirme
Tartışma, Fernandez’in gelecekte İspanya’da yaşamak istediğini itiraf ettiği bir röportajdan kaynaklanıyor. Rosenior bunu dikkat dağınıklığı ve kulüp ortamına saygısızlık olarak değerlendirdi; ancak Pastore, oyuncunun Real Madrid’e transfer olmak istediğinden ziyade, yaşam tarzı tercihleri konusunda sadece dürüst davrandığını savunuyor. Menajer, Fernandez’in ceza konusundaki kafa karışıklığına rağmen hâlâ teknik direktörün otoritesini kabul eden bir profesyonel olduğunu vurguladı.
"Enzo durumu anlamadı. Teknik direktör ona söylediğinde, bunu kabul etti çünkü o, nerede olursa olsun her zaman tam bir adanmışlık gösteren ve kararlara saygı duyan son derece profesyonel bir adamdır, ancak cezayı anlamıyoruz çünkü o hiçbir kulüpten bahsetmiyor ya da Chelsea'den ayrılmak istediğini söylemiyor, tam tersine," diye ekledi Pastore. Oyuncunun Madrid'i seçmesinin nedeninin, dil ve kültürün ona Buenos Aires'i hatırlatması olduğunu açıklayan Pastore, "hiçbir noktada Chelsea'den ya da Londra'dan ayrılmak istediğini söylemiyor" dedi.
Sözleşme görüşmeleri ve yaz aylarındaki belirsizlik
Orta saha oyuncusunun Stamford Bridge'deki uzun vadeli geleceğine dair görüşmelerin halen devam ettiği göz önüne alındığında, bu anlaşmazlığın ortaya çıkma zamanlaması özellikle hassas bir konu. Pastore, 107 milyon sterlinlik transfer bedeliyle kulübe katılan oyuncunun mevcut sözleşmesinin uzatılması konusunda aktif görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Ancak menajer, yaklaşan transfer dönemi ve oyuncunun Batı Londra'daki projeye olan bağlılığı konusunda Blues yönetimine net bir uyarıda bulundu.
Pastore, bu yazki Dünya Kupası sona erene kadar yeni bir anlaşmaya varılamazsa, Fernandez'in başka seçenekleri değerlendirmeye başlayacağını belirtti. Bu açıklama, halihazırda iç çatışmalarla boğuşan kulübe daha da fazla baskı uyguluyor. Menajer, yönetimin medya haberlerine verdiği tepkiyi kabul etmekle birlikte, "gerçek şu ki, oyuncu hiçbir kulüpten bahsetmedi veya ayrılmak istediğini söylemedi" diye ısrar etti ve gazetecileri, oyuncunun sözlerinden kendi sonuçlarını çıkarmakla suçladı.
Cobham'da daha geniş kapsamlı disiplin sorunları
Fernandez, Rosenior’un görev süresi boyunca başını belaya sokan tek tanınmış oyuncu değil. Teknik direktör, kısa süre önce Marc Cucurella’nın verdiği ve savunma oyuncusunun Barcelona’ya dönme olasılığını ele aldığı bir röportaja da değindi. Cucurella, takım arkadaşı gibi maçtan men cezası almamış olsa da, teknik direktör bu endişelerin antrenman sahasında değil de kamuoyuna açıklanmış olmasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.