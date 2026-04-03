Fernandez'in şu anki menajeri olan eski Paris Saint-Germain orta saha oyuncusu Javier Pastore, Chelsea yönetiminin aldığı disiplin cezasına inanamadığını dile getirdi.

Rosenior, 25 yaşındaki oyuncunun Cumartesi günü Port Vale ile oynanacak FA Cup çeyrek final maçında ve önümüzdeki hafta sonu Manchester City ile oynanacak hayati önem taşıyan Premier League maçında kadro dışı bırakılacağını doğruladı. Teknik direktör, Fernandez'in İspanya'nın başkentine olan sevgisinden bahsetmesinin ardından kulüp kültürüne aykırı bir davranış sergilendiğini iddia etti.

Durumu açık sözlü bir şekilde değerlendiren Pastore, cezanın iddia edilen suça uygun olmadığını savundu. Pastore, The Athletic'e verdiği demeçte, "Ceza tamamen haksız. Oyuncuyu iki maçtan men etmek, üstelik bu maçlar Chelsea için Şampiyonlar Ligi'ne kalma mücadelesi açısından hayati önem taşıyor ve o da takımın en önemli oyuncularından biri" dedi.

Ayrıca, oyuncunun takımın "omurgası" olduğunu ve bu yaptırım için "gerçek bir neden veya gerekçe" olmadığını da belirtti.