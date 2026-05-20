Tamamen felaket bir maç! Julian Nagelsmann, pek çok tartışmalı hamlesiyle kendi ayağına kurşun sıktı

O zaman, Katar'daki 2022 Dünya Kupası'ndaki feci elenmenin ardından olduğu gibi, sporla ilgili ayrıntılardan uzaklaşıp büyük resme bakılacaktır. O zamanlar, takımın daha iyi bir sonuç elde etmesini engellediği düşünülen şey, doğru siyasi duruş ve fikir beyanı konusuydu.

Dört yıl sonra, sorunun özü günümüze, Bundesliga sezonunun sona erdiği bu günlere denk geliyor. "Muhtemelen çok büyük bir anlayışla karşılanmayacak kararlar alınacak," demişti Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, 1 Mart'ta kicker dergisine Dünya Kupası kadro seçimi uygulamasıyla ilgili olarak. Bu, Nagelsmann'ın kendisinden önceki hiçbir Milli Takım Teknik Direktörü'nün yapmadığı kadar, kısmen sorulmadan da olsa, oyuncular hakkında kesin eleştirilerde bulunduğu, dikkat çekici derecede kapsamlı bir röportajın ana mesajıydı.

Bu sözüyle haklı çıktı. İlginçtir ki, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek turnuva için nihai kadro henüz resmi olarak açıklanmamış olmasına rağmen, bu durum şimdiden kesinleşmiş durumda. Bunun bir nedeni, Manuel Neuer'in kaleci olarak geri dönüşüyle ilgili, artık kontrol altına alınması neredeyse imkansız hale gelen iletişim felaketidir. Bu durum, hem kamuoyunda hem de kadronun bir kısmında Nagelsmann'ın güvenilirliğini sarsmıştır.