Almanya rahat bir nefes alabilir – suçlu çoktan bulundu! Bu, bu ülkede tarihsel açıdan önemli bir konu; zira bir şeyler istenildiği gibi gitmediğinde, sonradan mutlaka birinin suçlu olması gerekir. Alman milli takımı, ne şekilde olursa olsun, yaklaşan Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaratırsa, hataların analizi çoktan yapılmış durumda.
Çeviri:
Tamamen felaket bir maç! Julian Nagelsmann, pek çok tartışmalı hamlesiyle kendi ayağına kurşun sıktı
O zaman, Katar'daki 2022 Dünya Kupası'ndaki feci elenmenin ardından olduğu gibi, sporla ilgili ayrıntılardan uzaklaşıp büyük resme bakılacaktır. O zamanlar, takımın daha iyi bir sonuç elde etmesini engellediği düşünülen şey, doğru siyasi duruş ve fikir beyanı konusuydu.
Dört yıl sonra, sorunun özü günümüze, Bundesliga sezonunun sona erdiği bu günlere denk geliyor. "Muhtemelen çok büyük bir anlayışla karşılanmayacak kararlar alınacak," demişti Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, 1 Mart'ta kicker dergisine Dünya Kupası kadro seçimi uygulamasıyla ilgili olarak. Bu, Nagelsmann'ın kendisinden önceki hiçbir Milli Takım Teknik Direktörü'nün yapmadığı kadar, kısmen sorulmadan da olsa, oyuncular hakkında kesin eleştirilerde bulunduğu, dikkat çekici derecede kapsamlı bir röportajın ana mesajıydı.
Bu sözüyle haklı çıktı. İlginçtir ki, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek turnuva için nihai kadro henüz resmi olarak açıklanmamış olmasına rağmen, bu durum şimdiden kesinleşmiş durumda. Bunun bir nedeni, Manuel Neuer'in kaleci olarak geri dönüşüyle ilgili, artık kontrol altına alınması neredeyse imkansız hale gelen iletişim felaketidir. Bu durum, hem kamuoyunda hem de kadronun bir kısmında Nagelsmann'ın güvenilirliğini sarsmıştır.
Nagelsmann için tuzaklar hazır
Öte yandan, ki adil olmak gerekirse bu durum elbette sadece Nagelsmann’a atfedilemez, günlerdir medyada kadroda yer alacak ya da tatile çıkabilecek bazı isimler sızmaya başladı. DFB’nin hoşuna gitmeyecek ve bu kadar çok sayıda olması sağlıksız olan gelişmeler – üstelik bu kadar yoğun bir şekilde başka hiçbir büyük milli takımda yaşanmıyor.
Bu nedenle Perşembe günü büyük sürprizler olması pek olası değil, heyecan kayboldu. Artık en büyük ilgi, Nagelsmann'ın gerekçeleri üzerinde olacak, elbette öncelikle kaleci meselesi konusunda. Geçmişte de görüldüğü gibi, burada milli takım teknik direktörünü bekleyen birkaç tuzak var.
İster Nagelsmann'ın bir süre önce Joshua Kimmich'i orta sahaya geri çekeceğini açıklaması olsun, ister Leon Goretzka ve özellikle Aleksandar Pavlovic'in rolleriyle ilgili çelişkili açıklamaları olsun; hatta son olarak Aktuelles Sportstudio programında Pavlovic konusunda gerçekleri çarpıtması da buna dahil. Nagelsmann'ın bizzat kendisinin neden olduğu Deniz Undav meselesinden bahsetmeye bile gerek yok.
Nagelsmann'ın spor programına çıkması imajına zarar verdi
Zaten geçen Cumartesi ZDF'deki konuşmasına gelince: Nagelsmann'ın, kadro açıklamasını birkaç gün ertelemiş olmasına rağmen, uzun zamandır belirlenmiş olan randevuyu iptal etmemesi takdire şayan. Ancak Neuer ve Oliver Baumann'la ilgili konu, sadece birkaç saat önce medyada son derece gergin bir hal almış olduğundan, onun ortaya çıkışı büyük beklentilerle karşılandı.
Nagelsmann, hiçbir kadro ismi hakkında somut bir şey söylemediği için bu beklentileri tamamen boşa çıkardı. Bunun yerine, önceden FIFA'ya iletilmesi gereken 55 kişilik kadro listesini hiç görmediğini iddia ederek kendini aştı. Nagelsmann bunun yerine rahat bir akşam geçirebilir ve Mainz'daki televizyon stüdyosuna gitmekten vazgeçebilirdi. Ancak bu şekilde, bu görünüm şüphesiz ona zarar verdi.
Nagelsmann şaşırtıcı bir düşüş yaşadı
O günden bu yana, ister medyadan ister halktan olsun, sayısız yorum sütununda bu durum açıkça görülüyor. Nagelsmann, itibarını önemli ölçüde yitirdi ve böylece şaşırtıcı bir olumsuz gidişat sergiledi.
İki yıl önce, Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası sırasında 38 yaşındaki teknik direktörün popülaritesi belirgin bir şekilde artmış ve yüksek destek oranları elde etmişti. Oysa şimdi Nagelsmann, çok sayıda uzman ve ulusal kanaat önderi Uli Hoeneß tarafından izlediği yol nedeniyle zaman zaman çok sert bir şekilde eleştiriliyor; ayrıca geniş halk kitleleri nezdindeki imajı da olumsuz yönde değişti.
Kadro açıklanmasından ve birkaç hafta sonra oynanacak ilk grup maçından önce, yeni bir başlangıç havası ya da coşku gibi bir iz bile yok. Üstelik Almanya, son yedi maçın hepsini kazanmış olmasına rağmen. Nagelsmann'ın Perşembe günü saat 13:00'ten itibaren bu durumu değiştirebilmesi imkansız görünüyor.
2026 Dünya Kupası'nda Almanya'nın grup maçları
Maç Tarih Almanya - Curacao 14 Haziran, 19:00 (Almanya saati) Almanya - Fildişi Sahili 20 Haziran, 22:00 (Almanya saati) Almanya - Ekvador 25 Haziran, 22:00 (Almanya saati)