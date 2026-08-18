Getty Images Sport
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"Tamamen farklı!" - Virgil van Dijk, Jeremy Jacquet ve Ronald Araujo'nun ilk maçlarının ardından Liverpool savunmasıyla ilgili gerçeği açıkladı
Savunmadaki ikili, sezon öncesinde etkiledi
Van Dijk, Como karşısındaki etkileyici sezon öncesi ilk maçlarının ardından yaz transferleri Jacquet ve Araujo'yu övdü. Liverpool, sağlam bir 2-0 galibiyet aldı. İki yeni isim de sezon öncesindeki son hazırlık maçında 45'er dakika oynadı. Jacquet, özellikle şubat ayında yaşadığı omuz çıkığı sonrası ilk maçında Liverpool'un ikinci golünü atarak dikkat çekti. Premier League ekibine Barcelona'dan bir sezonluğuna kiralık olarak katılan Araujo ise ikinci yarıda Fransız oyuncunun yerine oyuna girdi. Bu performanslar, teknik direktör Andoni Iraola'ya yeni sezon öncesinde savunmada önemli bir destek sağladı.
- Getty Images Sport
Sağlam bir yeni ortaklık kurmak
İlk işaretler son derece olumlu olsa da Van Dijk, güvenilir bir stoper ortaklığı kurmanın zaman ve sabır gerektireceğini kabul etti. Hollandalı oyuncu, birlikte kritik maç tecrübesi kazanmanın önemini vurguladı.
Van Dijk, ESPN'e konuşurken, "Bence [Jacquet] iyi iş çıkardı, Ronald da öyle" dedi. "Bu bir başlangıç, iyi bir başlangıç, umarım böyle devam eder. [İlişkileri] maç oynayarak kurarsınız. Bunun tek yol olduğunu söylemem ama maçlar antrenmandan tamamen farklıdır.
"Jeremy'nin İngilizcesi, bence, Ronald'ınkinden biraz daha iyi ama günün sonunda hepimiz oldukça iyi futbolcularız. Belirli durumlarda nasıl savunma yapacağımıza dair bazı anları görebiliyor ve hissedebiliyoruz. Ama birlikte bir bağ kurmanız gerektiği çok açık ve bu da biraz zaman alıyor. Bana göre bu son derece normal ama umarım bunu mümkün olduğunca çabuk oturtabiliriz.
"Dediğim gibi, bence [Jacquet] iyi iş çıkardı. Sanırım bundan biraz yorgun çıktı ama bu kadar uzun bir sürenin ardından ilk 45 dakikanızı oynadığınızda bu son derece normaldir. Şimdi toparlanmak ona kalmış. Yarın sabah yeniden sahada olacağız ve Newcastle maçına hazırlanacağız. St James' Park her zaman zorlu bir deplasman olacaktır."
Yoğunluğun yönetimi ve maç formu
Como karşısında alınan galibiyet, Liverpool'un Leeds United ve Monaco'ya karşı üst üste aldığı sezon öncesi yenilgilerin ardından yeniden kazanma yoluna girmesini sağladı. Iraola daha önce kadrosunun bir maç boyunca gerekli kondisyon seviyesini korumakta zorlandığını kabul etmişti.
Van Dijk, takımın taktiksel kompaktlığının önemli ölçüde geliştiğine inanıyor. Oyuncuların 90 dakika boyunca doğal olarak yorulduğunu ve bu nedenle yoğun presin dikkatli yönetilmesi gerektiğini belirtti.
"Benim gördüğüm şu ki dünya futbolunda hiçbir takım 90 dakika boyunca tam yoğunlukta oynayamaz" diye açıkladı Van Dijk. "Elbette belli bir noktada oyuncuların ya da hepimizin biraz yorulacağı anlar oluyor. O noktada yeniden pres yapmak için doğru zamanı bulduğumuzdan ve kompakt kaldığımızdan emin olmak bize düşüyor. Bence bunu son maçta yaptığımızdan çok daha iyi yaptık.
"Açıkçası herkes oyuna gidip pres yapmak ve yoğunluğunu yüksek tutmak için istekli ama bu bir takım oyunu ve bunu yapabilmek için hep birlikte olmamız gerekiyor. Bu da maç içinde dönemler hâlinde yaşanıyor.
- Getty Images Sport
Liverpool'ı Newcastle sınavı bekliyor
Cesc Fabregas'ın Como'suna karşı oynanan başarılı hazırlık maçının ardından Liverpool artık tüm dikkatini resmi maçlara çevirecek. Liverpool, 2026-27 Premier League sezonuna Newcastle deplasmanındaki zorlu maçla başlayacak.
Jacquet, altı ay sonra çıktığı ilk 45 dakikalık maçın ardından önümüzdeki günleri toparlanmak için kullanacak. Van Dijk ve kadronun geri kalanı ise taktik hazırlıklarını tamamlamak için antrenman sahasına dönecek.
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