İlk işaretler son derece olumlu olsa da Van Dijk, güvenilir bir stoper ortaklığı kurmanın zaman ve sabır gerektireceğini kabul etti. Hollandalı oyuncu, birlikte kritik maç tecrübesi kazanmanın önemini vurguladı.

Van Dijk, ESPN'e konuşurken, "Bence [Jacquet] iyi iş çıkardı, Ronald da öyle" dedi. "Bu bir başlangıç, iyi bir başlangıç, umarım böyle devam eder. [İlişkileri] maç oynayarak kurarsınız. Bunun tek yol olduğunu söylemem ama maçlar antrenmandan tamamen farklıdır.

"Jeremy'nin İngilizcesi, bence, Ronald'ınkinden biraz daha iyi ama günün sonunda hepimiz oldukça iyi futbolcularız. Belirli durumlarda nasıl savunma yapacağımıza dair bazı anları görebiliyor ve hissedebiliyoruz. Ama birlikte bir bağ kurmanız gerektiği çok açık ve bu da biraz zaman alıyor. Bana göre bu son derece normal ama umarım bunu mümkün olduğunca çabuk oturtabiliriz.

"Dediğim gibi, bence [Jacquet] iyi iş çıkardı. Sanırım bundan biraz yorgun çıktı ama bu kadar uzun bir sürenin ardından ilk 45 dakikanızı oynadığınızda bu son derece normaldir. Şimdi toparlanmak ona kalmış. Yarın sabah yeniden sahada olacağız ve Newcastle maçına hazırlanacağız. St James' Park her zaman zorlu bir deplasman olacaktır."