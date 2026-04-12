Birçok Arjantinli medyanın ortak haberine göre, savunma oyuncusu Jesus David Emiliano Endrizzi, San Salvador de Jujuy'dan Buenos Aires'e giden bir uçakta, kalkıştan kısa bir süre önce uçağın kabininde yüksek sesle "Bomba!" diye bağırarak, uçaktaki yolcuları paniğe sevk etmiş.
Çeviri:
Tamamen çılgın sahneler! Profesyonel futbolcu, uçak içinde bomba tehdidinde bulundu
Görünüşe göre "şaka" olarak kastedilen olay, Gimnasia de Jujuy'un Buenos Aires'teki Agropecuario ile oynayacağı Primera Nacional deplasman maçı için yaptığı yolculuk sırasında meydana geldi.
Sosyal medyada dolaşan bir videoda, oyuncunun kelepçeli halde ve çok sayıda yolcunun gözü önünde güvenlik güçleri tarafından uçaktan çıkarılması görülüyor. Bazı tanıklar, Endrizzi'nin "Her şey patlayacak" dediğini ve bunun da durumu daha da tırmandırdığını bildirdi.
Bomba tehdidi, uçağın derhal tahliye edilmesine yol açtı ve ardından güvenlik güçleri uçağı inceledi. Gerçek bir tehdit durumu bulunmamakla birlikte, olay yaklaşık 1.000 yolcuyu etkileyen çok sayıda uçuş gecikmesine neden oldu.
Kulüp, bomba tehdidi üzerine sözleşmenin feshedilmesini değerlendiriyor
Olayın yaşandığı havayolu şirketi flybondi tarafından yayınlanan açıklamada, olayın ardından gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı belirtildi. Ayrıca, ilgili kişilere karşı yasal işlem başlatılmasının değerlendirildiği de ifade edildi.
Endrizzi'nin kulübü Gimnasia de Jujuy ise, olayı mümkün olan en kısa sürede aydınlatmak ve sonuçlandırmak için yetkililerle işbirliği yapmaya hazır olduğunu duyurdu. Kulüp başkanı Walter Morales, 32 yaşındaki defans oyuncusunun kulübe zarar veren davranışları nedeniyle sözleşmesinin feshedilebileceğini bile gündeme getirdi.