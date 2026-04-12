Tamamen çılgın sahneler! Profesyonel futbolcu, uçak içinde bomba tehdidinde bulundu

Görünüşe göre "şaka" olarak kastedilen olay, Gimnasia de Jujuy'un Buenos Aires'teki Agropecuario ile oynayacağı Primera Nacional deplasman maçı için yaptığı yolculuk sırasında meydana geldi.

Sosyal medyada dolaşan bir videoda, oyuncunun kelepçeli halde ve çok sayıda yolcunun gözü önünde güvenlik güçleri tarafından uçaktan çıkarılması görülüyor. Bazı tanıklar, Endrizzi'nin "Her şey patlayacak" dediğini ve bunun da durumu daha da tırmandırdığını bildirdi.

Bomba tehdidi, uçağın derhal tahliye edilmesine yol açtı ve ardından güvenlik güçleri uçağı inceledi. Gerçek bir tehdit durumu bulunmamakla birlikte, olay yaklaşık 1.000 yolcuyu etkileyen çok sayıda uçuş gecikmesine neden oldu.