"Tamamen akıllarını kaçırmışlar" - Hollandalı yorumcu, "her şeyi bilen" eleştirileri karşısında Virgil van Dijk'ı savundu
Liverpool kaptanını savunmak
Bu sezon van Dijk hakkındaki tartışmalar keskin bir dönüş yaptı; her zamanki övgüler yerini, 34 yaşındaki oyuncunun nihayet düşüşe geçtiğine dair fısıltılara bıraktı.
Ancak, Liverpool kaptanının Hollanda'yı Norveç karşısında 2-1'lik zorlu bir galibiyete taşıdığını gören Hans Kraay Jr, Van Dijk'ın düşüşüne dair haberlerin oldukça erken olduğu konusunda ısrarcıydı.
Voetbal International'daki köşesinde yazan yorumcu, veteran oyuncunun uluslararası performansını, kendine özgü kafa golü de dahil olmak üzere, övgüyle karşıladı. Kraay Jr, Van Dijk'ın milli takımda gösterdiği kalitenin, Jürgen Klopp ve Arne Slot yönetiminde Anfield'da sürekli sergilediği dünya standartlarındaki performansla aynı olduğuna inanıyor.
İngiliz medyasını sert bir şekilde eleştiriyor
Kraay Jr, Birleşik Krallık'tan gelen olumsuz tepkilere karşı sözünü sakınmadı. Merkez savunmacı hakkındaki genel kanının, tarihi bir efsaneden bir kenara atılmış bir oyuncuya ne kadar çabuk dönüştüğüne inanamadığını dile getirdi.
“İngiltere'de analistler, köşe yazarları ve kendini her şeyi bilen sanan kişiler tamamen akıllarını kaçırmış durumda," dedi Kraay Jr, ateşli savunmasında. "Bu sezon dört lig maçı oynadıktan sonra Van Dijk, Premier Lig tarihinin en iyi stoperi olarak anılıyordu. Dört maç ve Arne Slot'un iki yenilgisi sonra, Virgil için işler neredeyse bitmişti. Kısacası: Virgil van Dijk'ın kariyeri neredeyse sona ermişti."
Norveç'te muhteşem bir performans
Son zamanlarda Premier Lig'de Liverpool için çalkantılı bir dönem yaşanırken, milli maç arası Van Dijk'e izleyicilere kalıcı yeteneğini hatırlatması için bir fırsat sundu. Kraay Jr, özellikle bu defans oyuncusunun, yıllar boyunca Mohamed Salah ve Kırmızılar'ın hücum hattı için vazgeçilmez bir değer haline getiren aynı pas yeteneğini sergilediğini vurguladı.
Kraay Jr, "Virgil van Dijk'ın muhteşem olduğunu düşündüm," diye ekledi. "Liverpool'da Mohamed Salah'a attığı gibi birkaç güzel orta daha yaptı. Van Dijk inanılmaz güzel bir kafa golü attı; Teun'un kullandığı kornerden sonra bir iki dakika havada asılı kaldı. Top biraz arkasına düştü ama ne muhteşem bir kafa golüydü."
Zorlu bir dönemi atlatmak
Van Dijk, bu sezonun zihinsel ve fiziksel yüküne işaret ederek, yoğun maç programının tüm takımın performansını olumsuz etkileyebileceğini ima etti. Bu zorluklara rağmen, Hollanda kafilesi liderlerinin arkasında durmaya devam ediyor ve İngiliz televizyon stüdyolarından gelen tüm seslere rağmen onu vazgeçilmez bir figür olarak görüyor.
Liverpool kaptanı, vatandaşlarının tam desteğine sahip olduğunu bilerek şimdi lig maçlarına geri dönüyor. Kraay Jr. için mesaj açık: Medyadaki şüpheciler, modern dönemin en iyi savunmacılarından birini gözden düşürerek büyük bir hata yapıyorlar. Van Dijk'ın şampiyonluk yarışında sahada bu eleştirileri susturabilecek mi, Merseyside'da büyük bir soru işareti olarak duruyor.