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Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya

Çeviri:

'Tamam!' - Enzo Maresca, Manchester City'nin Selhurst Park'ta Crystal Palace'ı ezip geçtiği maçta Rayan Cherki'nin ustalık dersini övdü

M.City
R. Cherki
E. Maresca
Crystal Palace - M.City
Crystal Palace
Premier Lig

Rayan Cherki, cuma akşamı Manchester City'nin Crystal Palace'ı Premier Lig'de 4-1'lik net bir skorla geçtiği maçta ustalıklı bir performans sergiledi. Fransız oyun kurucu, yeni sezonda Enzo Maresca'nın kusursuz başlangıcını sürdürmek için iki gol attı ve teknik direktöründen büyük övgü aldı.

  • City üst üste galibiyetler aldı

    City, yeni teknik direktörü Maresca yönetimindeki etkileyici başlangıcını Palace karşısında aldığı 4-1'lik net galibiyetle sürdürdü. Cherki ve Erling Haaland, ikişer gol atarak deplasman ekibine bir kez daha üstün bir üç puan kazandırdı. Bu farklı galibiyetle birlikte Maresca, teknik direktörlük dönemine üst üste zaferlerle başlamış oldu. Bu sonuç, geçen hafta sonu Bournemouth karşısında alınan zorlu 2-1'lik galibiyetin ardından geldi.

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  • FBL-ENG-PR-CRYSTAL PALACE-MAN CITYAFP

    Cherki, eksiksiz performansı nedeniyle övgü aldı

    Oyun kurucu, 54. dakikada harika bir bireysel gol attıktan sonra sadece beş dakika sonra uzak mesafeden bir gol daha kaydetti. Maresca, orta sahanın çok yönlü katkısını vurgulamakta gecikmedi.

    Maresca, ESPN'in aktardığına göre, "Kesinlikle mutlu, performansı iki gol attığı için değil, topsuz oyunda nasıl çalıştığı için de çok iyiydi" dedi. "Palace topa sahip olduğunda presi yöneten oydu. Toplu ve topsuz oyunda komple bir maç çıkardı."

  • Oyuna sonradan girip fark yaratan isimden başrole

    Fransız oyuncu, geçen hafta sonu oyuna sonradan girip sergilediği müthiş performansın ardından ilk 11’deki yerini aldı. Bournemouth karşısında maça yedek kulübesinde başlayan oyuncu, 2-1’lik galibiyetin alınmasına yardımcı olan iki kritik asist yaptı. Palace karşısında ise performansını daha da yukarı taşıdı. Teknik direktörü, bu form grafiğinin yalnızca onun doğal yeteneğinin ve futbola olan tutkusunun bir göstergesi olduğuna inanıyor.

    "Futbolu seviyor, bu yüzden onunla çalışmak çok daha kolay," dedi Maresca. "O Rayan, o böyle biri. Ne kadar iyi olduğunu, sahip olduğu kaliteyi biliyoruz. Şu anda takıma yardımcı oluyor ve gelecekte de olmaya devam edecek."

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  • Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Coventry ve Manchester derbisi bekliyor

    Manchester City, bir sonraki Premier League maçında lige yükselen Coventry City ile karşılaştığında üst üste üçüncü galibiyetini almayı hedefleyecek. Maresca, erken dönemde yakaladıkları ivmeyi korumak için takımından bir kez daha baskın bir performans bekleyecek.

    Coventry maçının ardından City'yi dev bir sınav bekliyor; takım, büyük merakla beklenen Manchester derbisinde ezeli rakibi Manchester United ile karşılaşmak için Old Trafford'a gidecek.

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