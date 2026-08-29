Oyun kurucu, 54. dakikada harika bir bireysel gol attıktan sonra sadece beş dakika sonra uzak mesafeden bir gol daha kaydetti. Maresca, orta sahanın çok yönlü katkısını vurgulamakta gecikmedi.

Maresca, ESPN'in aktardığına göre, "Kesinlikle mutlu, performansı iki gol attığı için değil, topsuz oyunda nasıl çalıştığı için de çok iyiydi" dedi. "Palace topa sahip olduğunda presi yöneten oydu. Toplu ve topsuz oyunda komple bir maç çıkardı."