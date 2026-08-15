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"Tam olarak uyuyor" - Luis Enrique, PSG'nin Ferran Torres için 50 milyon euroluk transferi tamamlamasına tepki gösterdi
PSG, Torres için 50 milyon euroluk anlaşmayı tamamladı
PSG, cumartesi sabahı İspanyol forvet Torres'in transferini resmen tamamladı. 26 yaşındaki hücum oyuncusu, €50 milyon değerindeki bir transferle Barcelona'dan Fransız kulübüne katıldı. 2026 Dünya Kupası şampiyonu, Fransa'nın başkentinde uzun vadeli bir sözleşmeye imza attı. Anlaşma hemen yürürlüğe giriyor ve çok yönlü milli oyuncuyu 2031'e kadar Paris ekibine bağlıyor.
- Getty Images
Enrique çok yönlü yeni transferden memnun
Trophee des Champions arifesinde düzenlediği basın toplantısında konuşan teknik direktör Enrique, İspanyol milli oyuncunun takıma katılmasının ardından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Enrique, Torres'in PSG'nin transfer piyasasında aradığı kaliteyi tam olarak sunduğunu açıkça belirtti.
Enrique medyaya yaptığı açıklamada, "Onun gelişinden mutluyum. Bence takımı geliştiriyoruz, her zaman fırsatları kolluyoruz" dedi. "O bir milli oyuncu, onu tanıyoruz ve mükemmel şekilde uyum sağlıyor çünkü her yerde oynayabilir.
"Zihniyetiyle birlikte, bu tip bir oyuncuya sahip olmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Başkan ve Campos ile transfer piyasasında çalışmayı sürdürüyoruz ve takımı geliştirmeye bakıyoruz."
Uluslararası futbolda önceden var olan ilişki
Bu transfer, Paris'te Torres ile Enrique'i heyecan verici bir şekilde yeniden bir araya getiriyor. İkili, daha önce milli takım düzeyinde birlikte çalıştıkları için zaten birbirlerini çok iyi tanıyor.
Nitekim, eski İspanya milli takım teknik direktörü, Torres'e İspanya milli takımındaki ilk maç şansını veren isimdi. Kurulan bu ilişkinin, forvetin Fransa'daki yaşama uyum sağlamasında son derece değerli olması bekleniyor.
- AFP
Trophée des Champions karşılaşması bekliyor
Torres, PSG'ye sezon öncesi hazırlıklarının kritik bir döneminde geliyor. Paris ekibi, Trophée des Champions'da RC Lens ile karşı karşıya gelmeye hazırlanırken kadro da kupayı kazanmayı hedefliyor. 26 yaşındaki forvetin maça ilk 11'de mi başlayacağı yoksa oyuna sonradan mı gireceği ise henüz belli değil.
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