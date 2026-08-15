Trophee des Champions arifesinde düzenlediği basın toplantısında konuşan teknik direktör Enrique, İspanyol milli oyuncunun takıma katılmasının ardından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Enrique, Torres'in PSG'nin transfer piyasasında aradığı kaliteyi tam olarak sunduğunu açıkça belirtti.

Enrique medyaya yaptığı açıklamada, "Onun gelişinden mutluyum. Bence takımı geliştiriyoruz, her zaman fırsatları kolluyoruz" dedi. "O bir milli oyuncu, onu tanıyoruz ve mükemmel şekilde uyum sağlıyor çünkü her yerde oynayabilir.

"Zihniyetiyle birlikte, bu tip bir oyuncuya sahip olmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Başkan ve Campos ile transfer piyasasında çalışmayı sürdürüyoruz ve takımı geliştirmeye bakıyoruz."