18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
Ferran TorresGetty
Yosua Arya

Çeviri:

"Tam olarak uyuyor" - Luis Enrique, PSG'nin Ferran Torres için 50 milyon euroluk transferi tamamlamasına tepki gösterdi

Transfers
F. Torres
Luis Enrique
Paris Saint-Germain
Barcelona
La Liga
1. Lig

Paris Saint-Germain, 2026 Dünya Kupası şampiyonu Ferran Torres'i Barcelona'dan 50 milyon euro karşılığında 2031'e kadar sürecek bir sözleşmeyle kadrosuna kattı. Teknik direktör Luis Enrique, Trophee des Champions öncesinde memnuniyetini dile getirirken, İspanyol oyuncunun çok yönlülüğü ile mentalitesini kadrosu için kilit bir takviye olarak övdü.

  • PSG, Torres için 50 milyon euroluk anlaşmayı tamamladı

    PSG, cumartesi sabahı İspanyol forvet Torres'in transferini resmen tamamladı. 26 yaşındaki hücum oyuncusu, €50 milyon değerindeki bir transferle Barcelona'dan Fransız kulübüne katıldı. 2026 Dünya Kupası şampiyonu, Fransa'nın başkentinde uzun vadeli bir sözleşmeye imza attı. Anlaşma hemen yürürlüğe giriyor ve çok yönlü milli oyuncuyu 2031'e kadar Paris ekibine bağlıyor.

    • Reklam
  • Ferran Torres of FC Barcelona celebrates scoringGetty Images

    Enrique çok yönlü yeni transferden memnun

    Trophee des Champions arifesinde düzenlediği basın toplantısında konuşan teknik direktör Enrique, İspanyol milli oyuncunun takıma katılmasının ardından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Enrique, Torres'in PSG'nin transfer piyasasında aradığı kaliteyi tam olarak sunduğunu açıkça belirtti.

    Enrique medyaya yaptığı açıklamada, "Onun gelişinden mutluyum. Bence takımı geliştiriyoruz, her zaman fırsatları kolluyoruz" dedi. "O bir milli oyuncu, onu tanıyoruz ve mükemmel şekilde uyum sağlıyor çünkü her yerde oynayabilir.

    "Zihniyetiyle birlikte, bu tip bir oyuncuya sahip olmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Başkan ve Campos ile transfer piyasasında çalışmayı sürdürüyoruz ve takımı geliştirmeye bakıyoruz."

  • Uluslararası futbolda önceden var olan ilişki

    Bu transfer, Paris'te Torres ile Enrique'i heyecan verici bir şekilde yeniden bir araya getiriyor. İkili, daha önce milli takım düzeyinde birlikte çalıştıkları için zaten birbirlerini çok iyi tanıyor.

    Nitekim, eski İspanya milli takım teknik direktörü, Torres'e İspanya milli takımındaki ilk maç şansını veren isimdi. Kurulan bu ilişkinin, forvetin Fransa'daki yaşama uyum sağlamasında son derece değerli olması bekleniyor.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • FBL-FRA-SUPERCUP-PSG-TRAININGAFP

    Trophée des Champions karşılaşması bekliyor

    Torres, PSG'ye sezon öncesi hazırlıklarının kritik bir döneminde geliyor. Paris ekibi, Trophée des Champions'da RC Lens ile karşı karşıya gelmeye hazırlanırken kadro da kupayı kazanmayı hedefliyor. 26 yaşındaki forvetin maça ilk 11'de mi başlayacağı yoksa oyuna sonradan mı gireceği ise henüz belli değil.

Club Friendlies
Basel crest
Basel
BAS
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Süper Kupa
Lens crest
Lens
RCL
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG