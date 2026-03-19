Real Madrid'in şu anda dışarıdan bakıldığında ne durumda olduğu önemli değil: Şampiyonlar Ligi maçlarında bu kulüp her zaman ve geleneksel olarak son derece tehlikelidir. Uli Hoeneß de bu görüşe katılıyor ve Frankfurt am Main'daki Frankfurt School of Finance & Management'ın düzenlediği bir etkinlikte bunu dile getirdi.
"Tam formdalar": Uli Hoeneß, Real Madrid konusunda uyarıda bulunuyor ve FC Bayern Münih'teki coşkuyu frenliyor
"Futbolu o kadar da iyi oynamıyorlar, ama tecrübe açısından olağanüstü, tam da formda," diye uyardı FCB'nin onursal başkanı, Los Blancos ile oynanacak çeyrek final maçları öncesinde. "Ligde yine pek iyi durumda değiller, ama sahip oldukları zengin tecrübeye güvenebilirler."
Rekor şampiyonun kadrosundaki ruh, en büyük başarıların yaşandığı dönemleri hatırlatıyor. Her oyuncu, üçlü kupayı kazanma hedefine kendini adıyor gibi görünüyor - buna bağlı olarak, teknik direktör Vincent Kompany'nin takımı şu anda seyircileri düzenli olarak büyülemektedir. "Uzun zamandır bu yılki kadar oyun seviyesinde büyük şanslar yakalamamıştık," diye vurgulayan Bavyeralı kulüp patronu, ancak turu geçmeyi varsaymanın "tamamen küstahça" olacağını da ekledi.
Sekizinci finalde Madridliler, yıldız teknik direktör ve eski Bayern koçu Pep Guardiola'nın yönetimindeki Manchester City'yi etkileyici bir şekilde elemeyi başardı (3:0 ve 2:1) - ve bu, o kadar parlak bir kulüpte tüm sezon boyunca bir kriz yaşanıyor gibi hissedilmesine rağmen gerçekleşti.
Hoeneß, DFB Kupası'ndaki rakibi Leverkusen konusunda da uyarıda bulunuyor: "Bu zor olacak"
Hoeneß, muhtemelen Real Madrid ile oynanan ve her seferinde Münih ekibinin mağlup olduğu son üç eleme maçını da hatırlamıştır. FCB'ye olası bir avantaj sağlayabilecek bir fark var: Bu kez rövanş maçı yine Allianz Arena'da oynanacak. Ayrıca, rekor şampiyonu, BVB'yi eleyen Atalanta Bergamo'yu iki maçta 10-2'lik skorla mağlup ettiği rahat bir son 16 turundan geliyor. Ayrıca FCB, Madrid maçları için geçen Çarşamba günü sarı kart cezasından dönen Joshua Kimmich ve Michael Olise'yi kadrosuna geri kazanırken, Real'de ise birçok kilit oyuncu sarı kart yüküyle çeyrek final ilk maçına çıkacak ve üstelik en iyi kalecisi Thibaut Courtois da sakatlık nedeniyle forma giyemeyebilir.
74 yaşındaki Hoeneß, temel olarak, olası bir üçlü kupayı sadece formun iyi olmasından kaynaklanan bir sonuç olarak yorumlamaktan kaçınmak istedi. "Bu fazla iyimser." Onursal başkan, Münih ekibinin Nisan ayında yarı finalde Bayer Leverkusen ile karşılaşacağı DFB Kupası'nda da büyük bir zorluk görüyor: "Bu zor olacak." En azından şampiyonluk konusunda Hoeneß kesin bir tavır sergiledi ve "Almanya şampiyonu olacağız" dedi.
Ligde, 27. haftadan önce takipçisi Borussia Dortmund'a karşı dokuz puanlık bir fark var.
FC Bayern Münih, Maç programı: FCB'nin önümüzdeki maçları
Tarih
Saat
Karşılaşma
21 Mart Cumartesi
15.30
FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga)
4 Nisan Cumartesi
15.30
SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga)
7 Nisan Salı
21:00
Real Madrid - FC Bayern (Şampiyonlar Ligi)
11 Nisan Cumartesi
18.30
FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)
15 Nisan Çarşamba
21:00
FC Bayern - Real Madrid (Şampiyonlar Ligi)