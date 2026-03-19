"Tam formdalar": Uli Hoeneß, Real Madrid konusunda uyarıda bulunuyor ve FC Bayern München'deki coşkuyu frenliyor

"Futbolu o kadar da iyi oynamıyorlar, ama tecrübe açısından olağanüstü, tam da formda," diye uyardı FCB'nin onursal başkanı, Los Blancos ile oynanacak çeyrek final maçları öncesinde. "Ligde yine pek iyi durumda değiller, ama sahip oldukları zengin tecrübeye güvenebilirler."

Rekor şampiyonun kadrosundaki ruh, en büyük başarıların yaşandığı dönemleri hatırlatıyor. Her oyuncu, üçlü kupayı kazanma hedefine kendini adıyor gibi görünüyor ve bu nedenle teknik direktör Vincent Kompany'nin takımı şu anda seyircileri düzenli olarak büyülemektedir. "Uzun zamandır bu yılki kadar yüksek bir oyun seviyesine sahip olma şansımız olmamıştı," diye vurgulayan Bavyeralı kulüp patronu, ancak turu geçmeyi varsaymanın "tamamen küstahça" olacağını da ekledi.

Sekizinci finalde Madridliler, yıldız teknik direktör ve eski Bayern koçu Pep Guardiola'nın yönetimindeki Manchester City'yi etkileyici bir şekilde elemeyi başardı (3:0 ve 2:1) - ve bu, o kadar parlak bir kulüpte tüm sezon boyunca bir kriz yaşanıyor gibi hissedilmesine rağmen gerçekleşti.