İspanyol AS gazetesi, Real Madrid'in 22 yaşındaki oyuncunun Katalonya'daki büyük rakibine katılmasını istemediğini bildiriyor.
Çeviri:
Tam da Real Madrid'in buna karşı çıkması nedeniyle: Barça'nın bir İspanyol milli oyuncuyla ilgili transfer umutlarını gömmesi gerektiği söyleniyor
Bu nasıl mümkün olabilir? Çok basit. Madrid ekibi, yaz aylarında 5 milyon euro transfer ücreti karşılığında CA Osasuna'ya transfer olan kendi altyapısından yetişen oyuncu için 8 milyon euro tutarında geri alım opsiyonuna sahip.
İlginç bir detay: Munoz aslında Barselona'da doğdu ve kökeni efsanevi "La Masia" akademisine dayanıyor. 2017'de buradan ayrılan oyuncu, dört yıl sonra CF Damm aracılığıyla Real'in U19 takımına katıldı.
Real, önümüzdeki üç yıl boyunca bu maddeden yararlanabilir; bedel her sezon bir milyon euro artacak ve böylece geri alma işlemi için nispeten az bir miktar ödemek zorunda kalacak.
- Getty Images
Sadece Barça değil: Görünüşe göre birçok kulüp Munoz'un peşinde
Zira başka bir kulüp kapıyı çalarsa, İspanya'da zorunlu olan çıkış maddesi gereği 40 milyon euro ödenmesi gerekecektir. Ayrıca Real, %50 oranında satış payı ve ön alım hakkı da elde etmiş durumda; bu sayede "Los Blancos" her an harekete geçebilir. Basitçe ifade etmek gerekirse: Çıkış maddesi devreye girerse, onlar araya girebilir.
Ve Munoz'un Avrupa'da kesinlikle bir pazarı var. Barça'nın yanı sıra, bu hızlı driplingci oyuncuyu Premier League ve Serie A'dan da birkaç kulüp gözüne kestirmiş durumda. Osasuna formasıyla tüm turnuvalarda 33 maçta forma giyen genç İspanyol oyuncu, altı gol ve beş asist kaydetti ve takıma katılır katılmaz ilk 11'de yerini sağlamlaştırdı.
Ayrıca Munoz, Mart ayında İspanya milli takımında ilk kez forma giydi ve Sırbistan'ı 3-0 yendikleri maçta attığı golle hemen dikkatleri üzerine çekti. Böylece yaz aylarında düzenlenecek Dünya Kupası kadrosunda yer alma şansı da oldukça yüksek görünüyor.
Victor Munoz: Bu sezonki performans verileri ve istatistikleri
Oyunlar 33 Gol 6 Asist 5 Oynama süresi 2.496