Tam da Real Madrid'in buna karşı çıkması nedeniyle: Barça'nın bir İspanyol milli oyuncuyla ilgili transfer umutlarını gömmesi gerektiği söyleniyor

Bu nasıl mümkün olabilir? Çok basit. Madrid ekibi, yaz aylarında 5 milyon euro transfer ücreti karşılığında CA Osasuna'ya transfer olan kendi altyapısından yetişen oyuncu için 8 milyon euro tutarında geri alım opsiyonuna sahip.

İlginç bir detay: Munoz aslında Barselona'da doğdu ve kökeni efsanevi "La Masia" akademisine dayanıyor. 2017'de buradan ayrılan oyuncu, dört yıl sonra CF Damm aracılığıyla Real'in U19 takımına katıldı.

Real, önümüzdeki üç yıl boyunca bu maddeden yararlanabilir; bedel her sezon bir milyon euro artacak ve böylece geri alma işlemi için nispeten az bir miktar ödemek zorunda kalacak.