Pulisic hiçbir zaman tereddüt etmedi. “O havada değildim” derdi, en azından her zamankinden daha fazla değil. Baskı, en azından kamuoyu önünde, onun kabullenmek istediği bir şey değildi.

2026 turnuvasının başlamasına sadece birkaç gün kala GOAL'a verdiği özel röportajda, "Bir bakıma, kariyerim boyunca bununla başa çıktığımı hissediyorum" diyor. "Belki bu an biraz daha büyük, elbette, ama dürüst olmak gerekirse, bu benim hazırlığımı değiştirmiyor. Benim için pek bir şey değişmiyor.

"Turnuvaya girerken, evet, bu bir Dünya Kupası. İnsanlar benden bunu söylememi istiyorsa, herkesin üzerinde baskı var, ama aynı zamanda... Ben her gün bunun için antrenman yaptım. Bu baskıyı hissetmek, benim hayalimdi.

"Bu konumda olmak istiyorum, bu yüzden bunu hiçbir şeye değişmem. Dürüst olmak gerekirse, buna sahip olmak bir ayrıcalık. Bu anı yaşamaya ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Umarım insanlar bunun farkına varır."

Belki de Pulisic başından beri doğruyu söylüyordu. Belki de bu bir inkar ya da dış dünyayı uzak tutmak için özenle kurgulanmış bir cevap değildir. Belki de 16 yaşından beri sadece bu an için hazırlanıyordu ve bu yüzden yeni bir yük hissetmiyor, çünkü hatırlayabildiği kadarıyla bu yükü hep taşıyordu.

Pulisic'in nasıl hissettiği ne olursa olsun, o an geldi. Dünya Kupası Kuzey Amerika'da ve ABD erkek milli takımının birçok taraftarı için o, bu turnuvanın yüzü. Umut, bu sporun sonsuza dek değişeceği ve Pulisic'in bu değişimin itici güçlerinden biri olması.

Dünya, ülkesini ve ev sahibi olarak nasıl bir performans sergileyeceğini izliyor. Milli takımını ve onun, Pulisic'in doğmasından dört yıl önce Dünya Kupası'nın Amerika topraklarına son kez geldiğinden bu yana nasıl değiştiğini izliyor. Takım arkadaşlarının, küresel futboldaki yerlerine ilişkin algıları değiştirmeye çalışmasını izliyor.

Ancak her şeyden öte, dünya Pulisic'i izliyor. Haklı ya da haksız, o insanların tanıdığı ve tanımak istediği oyuncu. Yıllardır Amerikan futbolu, Pulisic'ten kabuğundan çıkması için yalvarıyor. Ama gerçek şu ki, o kabukta değildi; o kendisiydi. Sessiz, utangaç, düşünceli ve bazen içine kapanık - Pulisic budur.

O böyle ifade etsin ya da etmesin, bu Pulisic'in büyük anı. Birçok kişinin onun düşünmesini istediği gibi, bu an sadece ona ait değil, ancak o bu anın merkezinde ve bu normal bir durum değil.

"Bazen zor olabiliyor, elbette," diyor. "Her şeyin çok hızlı ilerlediğini ve gerçekleştiğini hissediyorum. Garip bir şekilde, sanki milli takımda yeni başlayan bir çocukmuşum gibi hissediyorum, ama 10 yıldır milli takımda oynadığımı düşünmek çılgınca. Delilik bu. Bir Dünya Kupası'nda oynadım. Bütün bunları yaşadık. Kişisel hayatımda çok şey yaşadım. Sürekli büyümeye, yaşamaya ve bu anı yaşamaya çalışıyorum.

"Şimdi buradayız ve evet, bazen bu anları kaçırıp bunları hafife alıyorum, ama bu anı gerçekten içime sindirmeye çalışmak istiyorum, çünkü durum bu."

O anın nasıl bir şey olduğunu çok az kişi açıklayabilir. Pulisic henüz açıklayamıyor, ama deneyebilir. İşte bu yazıda, Pulisic'in bu ana nasıl hazırlandığına ve bu yaz sonunda üzerine yönelecek spot ışıklarından hem arzulayan hem de kaçınan bir kişiye bir göz atacağız.